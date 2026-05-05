Σημαντική είδηση:
05.05.2026 | 09:00
Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Τα δύο πρόσωπα του ελληνικού τουρισμού
Οικονομία 05 Μαΐου 2026, 09:10

Τα δύο πρόσωπα του ελληνικού τουρισμού

Τι δείχνει η έρευνα της GBR για ξενοδοχεία, πληρότητες και το «καμπανάκι» του κόστους με φόντο τη γεωπολιτική κρίση 

Λάμπρος Καραγεώργος
Ακρόαση άρθρου
Διττή εικόνα εμφανίζει  η Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός, σύμφωνα με την έρευνα της GBR Consulting που αφορά στο πρώτο τρίμηνο της ελληνικής τουριστικής και ξενοδοχειακής αγοράς. Από τη μία πλευρά, η χώρα επωφελείται από πιθανή ανακατεύθυνση τουριστικών ροών προς τη Νότια Ευρώπη, καθώς θεωρείται πιο ασφαλής προορισμός σε σχέση με περιοχές που επηρεάζονται άμεσα από τη γεωπολιτική ένταση.

Από την άλλη, η αυξημένη αεροπορική χωρητικότητα δεν εγγυάται αντίστοιχη ζήτηση ή υψηλές πληρότητες, ενώ τα στοιχεία της αγοράς δείχνουν επιβράδυνση στις κρατήσεις και μικρότερα χρονικά περιθώρια προγραμματισμού ταξιδιών. Η γερμανική αγορά σημειώνει η GBR, εμφανίζεται πιο επιφυλακτική, ενώ η βρετανική διατηρεί μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, αλλά με έντονη τάση για last-minute κρατήσεις. Ταυτόχρονα, ο εγχώριος πληθωρισμός στο 4,6% εντείνει τις πιέσεις κόστους, με αυξημένες τιμές ενέργειας, λειτουργίας και εργασίας να συμπιέζουν τα περιθώρια κέρδους.

Αύξηση πληρότητας στην Αθήνα το πρώτο τρίμηνο-μικτή εικόνα στη Θεσσαλονίκη

Στην Αθήνα, η ξενοδοχειακή αγορά συνέχισε τη θετική της πορεία, επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση της χειμερινής ζήτησης. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η πληρότητα αυξήθηκε κατά 2,4% και η μέση ημερήσια τιμή (ADR) κατά 2%, οδηγώντας σε άνοδο 4,5% τα έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο (RevPAR). Η τάση αυτή αποτελεί συνέχεια της ισχυρής επίδοσης του 2025, όπου η χειμερινή περίοδος κατέγραψε σημαντική ενίσχυση. Ωστόσο, τον Μάρτιο παρατηρήθηκαν έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ ξενοδοχείων, με ορισμένες μονάδες να καταγράφουν ισχυρή αύξηση ζήτησης και άλλες σημαντική υποχώρηση.

Η αγορά ξενοδοχείων της Θεσσαλονίκης κατέγραψε ένα μέτρια θετικό ξεκίνημα για το 2026, υποστηριζόμενη κυρίως από την αύξηση των τιμών και όχι από την ισχυρότερη ζήτηση. Στο πρώτο τρίμηνο του 2026, η πληρότητα διαμορφώθηκε ελαφρώς κάτω από το επίπεδο του περασμένου έτους, μειωμένη κατά 1,1% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, παρά το γεγονός ότι παρέμεινε 5,0% πάνω από το πρώτο τρίμηνο του 2024. Η εικόνα ανά μήνα είναι μικτή: Ο Φεβρουάριος παρουσίασε βελτίωση 3,6% σε ετήσια βάση, ενώ ο Ιανουάριος και ο Μάρτιος μειώθηκαν κατά 5,2% και 1,7% αντίστοιχα.

Η χαμηλότερη πληρότητα του Ιανουαρίου ενδέχεται να επηρεάστηκε εν μέρει από εξωτερικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων των διαμαρτυριών των αγροτών και των αποκλεισμών δρόμων που περιέπλεξαν τα εγχώρια και διασυνοριακά ταξίδια.

Η απόδοση του ADR ήταν ισχυρότερη και πιο συνεπής. Η μέση ημερήσια τιμή αυξήθηκε κατά 3,7% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2026, μετά από αύξηση και στους τρεις μήνες: +1,3% τον Ιανουάριο, +5,8% τον Φεβρουάριο και +4,1% τον Μάρτιο. Το ADR ξεπέρασε επίσης το όριο των 100 ευρώ τον Ιανουάριο και τον Μάρτιο, υποδεικνύοντας ότι η αγορά κατάφερε να διατηρήσει την τιμολογιακή της δύναμη παρά την ελαφρώς χαμηλότερη πληρότητα. Ως αποτέλεσμα, το RevPAR έφτασε τα 60 ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026, αυξημένο κατά 2,6% σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 και 10,6% πάνω από το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Σε λίγες περιφέρειες ο τουρισμός

Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει ιδιαίτερα συγκεντρωμένος στους κύριους τουριστικούς πόλους της χώρας. Το 2025, πέντε από τις 13 περιφέρειες της Ελλάδας – Νότιο Αιγαίο, Αττική, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Κεντρική Μακεδονία – αντιπροσώπευαν περίπου το 90% των ταξιδιωτικών εισπράξεων, το 88% των διανυκτερεύσεων και το 83% των επισκέψεων, ενώ αντιπροσώπευαν το 67% των ξενοδοχείων και το 79% των δωματίων ξενοδοχείων. Οι υπόλοιπες οκτώ περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένης της Πελοποννήσου, προσφέρουν ένα ποικίλο και αυθεντικό τουριστικό προϊόν, με σχεδόν 3.300 ξενοδοχεία και 95.000 δωμάτια ξενοδοχείων, ή κατά μέσο όρο μόνο 29 δωμάτια ανά ξενοδοχείο.

Το παράδειγμα του Ναυπλίου

Εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων, το Ναύπλιο αναδεικνύει τις προοπτικές αλλά και τα διαρθρωτικά ζητήματα της ελληνικής περιφέρειας. Παρά την υψηλή ικανοποίηση επισκεπτών —με το 98% να συστήνει τον προορισμό και το 92% να δηλώνει πρόθεση επανεπίσκεψης— η ξενοδοχειακή ζήτηση παραμένει περιορισμένη. Η πληρότητα κινείται στο 45%, ενώ η ανάπτυξη στηρίζεται κυρίως στην αύξηση των τιμών (ADR 88 ευρώ, +8,9%). Η εποχικότητα και ζητήματα υποδομών, όπως η στάθμευση και η προσβασιμότητα, περιορίζουν τη δυναμική περαιτέρω ανάπτυξης, ιδιαίτερα εκτός υψηλής περιόδου.

Ζωηρό το επενδυτικό ενδιαφέρον

Την ίδια στιγμή, η ελληνική ξενοδοχειακή αγορά παραμένει ελκυστική για επενδυτικά κεφάλαια, με σημαντικές συναλλαγές να καταγράφονται το πρώτο τρίμηνο του έτους. Η Fais Holdings συμφώνησε στην πώληση του Radisson Blu Zaffron στη Σαντορίνη έναντι 28,3 εκατ. ευρώ σε επενδυτικό σχήμα των Extendam και Redcliffe Capital. Η PHĀEA Hospitality Group συνεργάστηκε με την Hotel Investment Partners για την απόκτηση και διαχείριση πολυτελούς μονάδας στην Κρήτη, ενώ η Domes Resorts προχώρησε σε εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου της Casa Collective, ενισχύοντας τη διεθνή της επέκταση.

Ιδιαίτερη σημασία έχουν και οι κινήσεις της H.I.G. Capital, η οποία μέσω της αναδιάρθρωσης της Κυπριώτης,  απέκτησε πέντε ξενοδοχεία στην Κω, ενώ παράλληλα ολοκλήρωσε αναχρηματοδότηση ύψους 1,6 δισ. δολαρίων για τουριστικά χαρτοφυλάκια, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τον ελληνικό τουρισμό.

Ο σύνθετος κίνδυνος του τομέα ταξιδιών

Για τον τομέα των ταξιδιών και της φιλοξενίας, πρόκειται για έναν πιο σύνθετο κίνδυνο σε σχέση με μια συμβατική ύφεση, σημειώνει η GBR Consulting. Σε μια ύφεση, η ζήτηση μειώνεται, αλλά και ορισμένα κόστη υποχωρούν. Στο τρέχον περιβάλλον, η ζήτηση μπορεί να παραμένει, ενώ τα κόστη αυξάνονται: ενέργεια, τρόφιμα και ποτά, εφοδιαστική αλυσίδα, ασφάλιση και χρηματοδότηση βρίσκονται όλα υπό πίεση, ενώ οι καταναλωτές αντιμετωπίζουν υψηλότερα αεροπορικά εισιτήρια και μειωμένο διαθέσιμο εισόδημα. Οι αεροπορικές εταιρείες είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες, καθώς τα καύσιμα αποτελούν άμεσο λειτουργικό κόστος και η αύξηση των τιμών του jet fuel μπορεί να επηρεάσει τους ναύλους, την κερδοφορία των δρομολογίων και τις αποφάσεις χωρητικότητας, ακόμη και όταν η βασική ταξιδιωτική ζήτηση παραμένει ανθεκτική. Τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία δεν υποδηλώνουν κατάρρευση της τουριστικής ζήτησης, αλλά ένα πιο προσεκτικό, πιο ευαίσθητο στις τιμές και πιο «τελευταίας στιγμής» περιβάλλον κρατήσεων.

Πηγή: OT

