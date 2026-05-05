Μέλος της Γερουσίας της Παραγουάης, που ανήκει στο κυβερνών κόμμα, καταδικάστηκε χθες Δευτέρα από εφετείο να εκτίσει 13 χρόνια κάθειρξη για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, πιο συγκεκριμένα διακίνηση ναρκωτικών, καθώς και για σύσταση και συμμορία.

Ο Ερίκο Γαλεάνο (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Χ, @InSightCrime) — μέλος του κυρίαρχου στην πολιτική ιστορία της χώρας κόμματος Κολοράδο («Κόκκινο», δεξιά), το οποίο ανέδειξε την κυβέρνηση του προέδρου Σαντιάγο Πένια, που εξελέγη το 2023—κρίθηκε ένοχος ομόφωνα από τους εφέτες, που επιβεβαίωσαν την ποινή που του είχε απαγγελθεί πρωτοδίκως τον Μάρτιο.

Ο γερουσιαστής κατηγορείτο επίσης ότι διέθεσε ιδιωτικό αεροσκάφος που του ανήκε για τη διακίνηση κοκαΐνης

CONDENA DE 13 AÑOS A GALEANO ABRE CAMINO A SU DESTITUCIÓN, SEGÚN NAKAYAMA. ▪️Tras la confirmación de la condena de 13 años de cárcel para el senador con permiso Erico Galeano, el legislador opositor Eduardo Nakayama afirmó que “ya no hay excusas para pérdida de investidura”.… pic.twitter.com/ujmf0xekQG — Radio 780 AM (@780AM) May 4, 2026

Η εισαγγελία ζητούσε να επιβληθεί στον πολιτικό ποινή κάθειρξης 17 ετών.

Η έρευνα της δικαιοσύνης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο 59χρονος γερουσιαστής, που έχει τεθεί εκτός Ανω Βουλής το τρέχον διάστημα, είχε σχέσεις με την εγκληματική οργάνωση νεαρού Ουρουγουανού, του Σεμπαστιάν Μαρσέτ, από τους πλέον καταζητούμενους κακοποιούς στον λεγόμενο νότιο κώνο, ο οποίος συνελήφθη τον Μάρτιο στη Βολιβία κι εκδόθηκε μέσα σε ώρες στις ΗΠΑ, όπου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και έκδοσης σε βάρος του.

Ο Σεμπαστιάν Μαρσέτ, καθώς και Παραγουανός, ο Μιγκέλ Ανχελ Ινσφράν, που καταδικάστηκε το 2025 να εκτίσει ποινή 15 χρόνων κάθειρξης στη χώρα του, θεωρούνταν οι ηγέτες διεθνούς κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης.

Μέσω ποδοσφαίρου…

Στην ετυμηγορία τους, οι εφέτες σημείωσαν ότι ο κ. Γαλεάνο «έλαβε χρήματα προερχόμενα από παράνομες δραστηριότητες» για τον προσωπικό πλουτισμό του μέσω του ποδοσφαιρικού συλλόγου Deportivo Capiata, του οποίου διετέλεσε πρόεδρος.

Η απόφαση αναφέρεται ιδίως στην αγορά κατοικίας έναντι 200.000 δολαρίων που μεταπωλήθηκε έναντι ενός εκατομμυρίου δολαρίων σε ρευστό, συναλλαγή που έγινε το 2020 και δεν συμπεριλήφθηκε στη φορολογική δήλωση και στη δήλωση πόθεν έσχες του πολιτικού, για να κρυφτεί ο πραγματικός αγοραστής, ο οποίος συνδεόταν με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Ο Ερίκο Γαλεάνο αντιμετώπιζε επίσης την κατηγορία ότι διέθεσε ιδιωτικό αεροσκάφος που του ανήκε για τη διακίνηση κοκαΐνης.

Κι άλλοι κοινοβουλευτικοί και πολιτικοί στην Παραγουάη κατηγορήθηκαν στο παρελθόν για σχέσεις με διακινητές ναρκωτικών.

Πηγή: ΑΠΕ