Τρίτη 05 Μαϊου 2026
Τι ισχύει για το επόμενο Champions League: Τα δεδομένα για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό
Ο media consultant της UEFA, Ανδρέας Δημάτος, ανέλυσε τι ισχύει τη δεδομένη στιγμή για ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό, ενόψει του Champions League της επόμενης περιόδου.

Η «μάχη» ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού για τον τίτλο της Super League συνεχίζεται, με τον πρωταθλητή να έχει αρκετές πιθανότητες να βρεθεί στη League Phase του Champions League.

Όπως ανέλυσε σε ανάρτησή του ο media consultant της UEFA, Ανδρέας Δημάτος, αν ολοκληρώνονταν απόψε τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα η ΑΕΚ θα ήταν στους ισχυρούς στα playoffs, όπως και ο ΠΑΟΚ, ενώ ο Ολυμπιακός λόγω του εξαιρετικού συντελεστή του θα ήταν απευθείας στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

«Αν ολοκληρώνονταν απόψε τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, τα δεδομένα για τον πρωταθλητή Ελλάδας στα προκριματικά του επόμενου Champions League θα είχαν ως εξής:

Η ΑΕΚ θα είχε τον έκτο καλύτερο συντελεστή από τις 43 πρωταθλήτριες ομάδες που θα μετείχαν στο champions path για τα πέντε εισιτήρια στη League Phase και με δεδομένο ότι η Σαχτάρ Ντόνετσκ με τον υψηλότερο συντελεστή θα έπαιρνε το spot του κατόχου του τροπαίου, θα βρισκόταν στους πέντε ισχυρούς των πλέι οφ μαζί με Ερυθρό Αστέρα, Ντιναμό Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Λεχ Πόζναν, ομάδες τις οποίες θα απέφευγε στην κλήρωση της 3ης Αυγούστου.

Υποψήφιοι αντίπαλοί της θα ήταν δεδομένα η Βίκινγκ, πρωταθλήτρια Νορβηγίας, η Χαρτς που παραμένει πρώτη στη Σκωτία, η αυστριακή ΛΑΣΚ που επανέκτησε απόψε το προβάδισμα και δύο ακόμα ομάδες που θα έφταναν από τους προηγούμενους προκριματικούς. Ανάμεσά τους η πρωταθλήτρια Σλοβενίας, Τσέλιε, η πρωταθλήτρια Κύπρου, Ομόνοια, η πρωταθλήτρια Ιρλανδίας, Σάμροκ Ρόβερς κ.α.

Για να διατηρηθεί η ευνοϊκή αυτή κατάσταση για την ΑΕΚ θα πρέπει να μην αλλάξουν τα δεδομένα σε Σκωτία, Δανία, Αυστρία και Ουγγαρία με τις Χαρτς, Ααρχους, ΛΑΣΚ και Γκιόρ να παραμείνουν στην πρώτη θέση μέχρι το τέλος!

Ο ΠΑΟΚ θα είχε τον δεύτερο καλύτερο συντελεστή πίσω από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, που θα πήγαινε απευθείας στη League Phase και θα μετείχε στα προκριματικά με τον κορυφαίο συντελεστή όλων των πρωταθλητριών ομάδων των χωρών από την 11η έως την 55η θέση της βαθμολογίας της UEFA και φυσικά θα ήταν επίσης ισχυρός.

Δεν υπάρχει κανένα πιθανό σενάριο εξέλιξης των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων για να μην είναι ο ΠΑΟΚ ισχυρός στα πλέι οφ!

Ο Ολυμπιακός θα είχε τον καλύτερο συντελεστή και των 43 πρωταθλητών και θα έπαιρνε από τη Σαχτάρ την απευθείας θέση στη League Phase του επόμενου Champions League αποφεύγοντας τη διαδικασία των πλέι οφ. Τη θέση του πρωταθλητή Ελλάδας στα πλέι οφ θα έπαιρνε η Σαχτάρ που θα ανέβαινε από τον δεύτερο προκριματικό στα πλέι οφ!

Δεν υπάρχει κανένα πιθανό σενάριο εξέλιξης των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων για να χάσει ο Ολυμπιακός την απευθείας θέση στο επόμενο Champions League, αν κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα!».

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο λογαριασμός του σκανδάλου στους αγρότες – «Ραβασάκια» για επιστροφές ενισχύσεων

Ο «στρατιωτικός τυχοδιωκτισμός των ΗΠΑ» ευθύνεται για τις επιθέσεις στα ΗΑΕ, λέει ιρανός αξιωματούχος

Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ 1-1: Όλα θα κριθούν στο Λονδίνο (vid)
Οι δύο ομάδες θα «λύσουν» τις διαφορές τους στην ρεβάνς του Λονδίνου, με τους «κανονιέρηδες» να έχουν ένα μικρό προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό, μετά την αποψινή ισοπαλία στο Μετροπολιτάνο.

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ για τα ημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Ο Μάνουελ Νόιερ είναι ένας από τους καλύτερους γκολκίπερ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ωστόσο στο Παρί – Μπάγερν τα… έφαγε όλα όρθιος, κάνοντας αρνητικό ρεκόρ δύο δεκαετιών!

Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου… τερμάτισαν την πίστα του ποδοσφαίρου! Ανεπανάληπτη παράσταση, διαφήμιση του ποδοσφαίρου με 9 γκολ (!) και μια ρεβάνς που ήδη αναμένουμε με λαχτάρα για να μάθουμε τον φιναλίστ του Τσάμπιονς Λιγκ και να «χορτάσουμε» ξανά… αστεράτο ποδόσφαιρο.

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου για το πρώτο ημιτελικό του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Το φετινό Champions League βρίσκεται στο φινάλε του, αλλά για τις περισσότερες ομάδες το μυαλό βρίσκεται ήδη σε εκείνο της επόμενης σεζόν. Ποιες ομάδες έχουν ήδη «κλειδώσει» θέση στη League Phase, πώς, γιατί και τι ισχύει για Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Αναλυτικός οδηγός...

Η Άστον Βίλα έκανε ξανά… πλάκα στην έδρα της, νίκησε με 4-0 την Μπολόνια και προκρίθηκε στους «4» του Europa League, συνεχίζοντας αήττητη στο «Villa Park», με εξαίρεση την επική εμφάνιση που έκανε ο Ολυμπιακός πριν δύο χρόνια.

Την ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη στη Βουλή άκουσαν η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, η πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου και αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων

Ο σταρ του Χόλιγουντ Χιου Τζάκμαν αποφάσισε να πάει στο Met Gala έχοντας στο πλευρό του την Σάτον Φόστερ και το διαδίκτυο δεν τον συγχώρεσε

«Ζούμε σε μία συγκυρία που δεν πάει άλλο, όσον αφορά τη λειτουργία των θεσμών», τονίζει η Αννα Διαμαντοπούλου του ΠΑΣΟΚ. Με λόγο αιχμηρό μιλά για τις υποκλοπές, τον εκβιασμό Ντίλιαν και τη μη απάντηση της κυβέρνησης για την αγορά του Predator, τη στάση της Δικαιοσύνης και για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποτέ το μοντέλο δεν ήταν τόσο πρωθυπουργοκεντρικό, λέει, μιλώντας για υπουργούς και βουλευτές που «δεν μπορούν να αναπνεύσουν». Το σύνθημα είναι πάλι «ΠΑΣΟΚ ωραία χρόνια» τονίζει, μιλά για ανατρεπτική ατζέντα και ξεκαθαρίζει ότι μετά τις εκλογές ο μοναδικός εταίρος της ΝΔ μπορεί να είναι ο Βελόπουλος.

Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ κατρακυλά σταθερά από τότε που μετακόμισε στον Λευκό Οίκο και πλέον φλερτάρει με τα αρνητικά ρεκόρ του Τζορτζ Μπους

«Έχετε πια γελοιοποιηθεί. Όσες φαιδρότητες και να επιστρατεύσετε, ο ελληνικός λαός σας έχει πάρει χαμπάρι. Είστε η κυβέρνηση του παρασκηνίου και των deals», λέει το ΠΑΣΟΚ

«Δεν πρέπει να υποκύψουμε στην υιοθέτηση ενός αφηγήματος κάποιων εκτός των τειχών, που δημιουργεί πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει», υποστηρίζει ο Παύλος Μαρινάκης, την ώρα που το κλίμα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ είναι εκρηκτικό

Ο Δήμος Πάργας αναλαμβάνει τη συντήρηση και τον ευπρεπισμό του ιστορικού μνημείου, με στόχο την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αναβάθμιση της εμπειρίας κατοίκων και επισκεπτών.

Το αίτημα βασίζεται στο γεγονός ότι ο Δήμος Φιλιατών κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, τόσο λόγω των πλημμυρών που έπληξαν την περιοχή τον Νοέμβριο του 2025, όσο και λόγω του σεισμού της 8ης Μαρτίου 2026.

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς για το σκάνδαλο των υποκλοπών, υπογραμμίζοντας ότι »είναι ικανή να κάνει τα πάντα προκειμένου να αποφύγει την έρευνα».

Ο σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο έφερε τη φύση στην τηλεόραση και ευαισθητοποίησε εκατομμύρια ανθρώπους στα θαύματα και τις τραγωδίες του φυσικού κόσμου.

«Έχουμε μια συμφωνία και η ουσία αυτής της συμφωνίας είναι η ευημερία, οι κοινοί κανόνες και η αξιοπιστία», διεμήνυσε στον Τραμπ η Ούρσουλα φον ντερ Λάιν

Στόχος είναι η ανάδειξή τους ως αρχαιολογικών μνημείων παγκόσμιας εμβέλειας, παράλληλα με την προστασία τους και την ισόρροπη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής στην οποία βρίσκονται. 

