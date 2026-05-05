Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε χώρο του κτιρίου της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του proininews.gr ο αστυνομικός φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο εντός του Αστυνομικού Τμήματος.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα.