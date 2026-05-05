Μονοκινητήριο αεροσκάφος συνετρίβη χθες Δευτέρα σε τριώροφο κτίριο στο Μπέλο Οριζόντε της Βραζιλίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους κι άλλοι τρεις να τραυματιστούν, σύμφωνα με ρεπορτάζ τοπικών δικτύων (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Washington Alves).

Νεκροί είναι οι δύο πιλότοι, ενώ οι τρεις επιβάτες διακομίστηκαν σοβαρά τραυματισμένοι σε νοσοκομείο.

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που το Embraer EMB-721C συντρίβεται σε πολυκατοικία

WATCH: Small plane crashes into building in Belo Horizonte, Brazilpic.twitter.com/XLXBLoNraU — BNO News Live (@BNODesk) May 4, 2026

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, κανείς ένοικος της πολυκατοικίας δεν τραυματίστηκε, ενώ δεν υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης τμήματος του κτιρίου.

Το δίκτυο TV Globo μετέδωσε βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που το Embraer EMB-721C χάνει ύψος, αποφεύγει με δυσκολία πολυώροφα κτίρια στην πυκνοκατοικημένη συνοικία Σιλβέιρα, ακολούθως όμως συντρίβεται σε μια πολυκατοικία.

A single-engine light aircraft crashed into a residential building in Brazil’s Northeast Region of Belo Horizonte on Monday. The aircraft left Pampulha Airport, also in the capital of Minas Gerais. Initial information from the Fire Department says that there were four… pic.twitter.com/NuRD4Bgces — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) May 4, 2026

Αξιωματούχος της πυροσβεστικής διευκρίνισε στον ιστότοπο G1 πως το αεροσκάφος συνετρίβη στο κλιμακοστάσιο και όχι σε διαμέρισμα της πολυκατοικίας.

Μηχανική βλάβη

Εικόνες που δημοσιοποίησε η πυροσβεστική υπηρεσία δείχνουν κλιμακοφόρα οχήματα να απομακρύνουν ενοίκους από τα διαμερίσματα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του G1, ο πιλότος του Embraer ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου στο αεροδρόμιο της Παμπούλια, από όπου είχε απογειωθεί το αεροσκάφος, πως αντιμετώπιζε μηχανική βλάβη.

Πηγή: ΑΠΕ