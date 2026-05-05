Συναγερμός σήμανε σήμερα τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε μοτοσικλέτα.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 04:00 τα ξημερώματα για άγνωστη αιτία σε μοτοσικλέτα που ήταν σταθμευμένη επί της οδού Αντωνίου Τρανού, στις Συκιές Θεσσαλονίκης. Μάλιστα οι φλόγες επεκτάθηκαν σε δύο αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα πλησίον της μοτοσικλέτας.

Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση της φωτιάς 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Η μοτοσικλέτα κάηκε ολοσχερώς ενώ τα δύο αυτοκίνητα υπέστησαν περιορισμένες υλικές ζημίες.