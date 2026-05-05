Στον ανακριτή οι 3 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 36χρονου στη Νέα Μάκρη

Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν νωρίτερα οι τρεις κατηγορούμενοι για την άγρια δολοφονία του 36χρονου Αιγύπτιου στη Νέα Μάκρη.

Πρόκειται για την πρώην σύντροφο του θύματος, τον τωρινό της φίλο και τον αδελφό του, οι οποίοι φέρονται να ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τον άνδρα με σιδεροσωλήνες και κοντάρια μέσα σε απόμερο παράπηγμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επίθεση συμμετείχαν δύο ακόμη άτομα που αναζητούνται.

Το θύμα, σε μια ύστατη προσπάθεια, φέρεται ότι ικατάφερε να κατονομάσει τους δράστες στους αστυνομικούς λίγο πριν ξεψυχήσει. Συνοδευόμενοι από ισχυρή δύναμη, οι συλληφθέντες οδηγούνται πλέον ενώπιον του 20ου Ανακριτή, ο οποίος θα αποφασίσει αν θα πρυφυλακιστούν ή θα αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.