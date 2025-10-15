ΗΠΑ: Μεγάλα ΜΜΕ αρνούνται να υπογράψουν σύμφωνο για περιορισμούς στην κάλυψη του Πενταγώνου

Κορυφαία αμερικανικά ΜΜΕ απέρριψαν τη νέα πολιτική του Πενταγώνου, η οποία απαγορεύει στους δημοσιογράφους την είσοδο στο κτίριο, εκτός εάν αναφέρουν μόνο πληροφορίες που έχουν εγκριθεί επίσημα από το υπουργείο Άμυνας.

Μεγάλα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των New York Times, The Washington Post και CNN, δήλωσαν ότι δεν θα συμφωνήσουν με τις νέες οδηγίες-λογοκρισία, επικαλούμενα ανησυχίες ότι θα μπορούσαν να υπονομεύσουν σοβαρά την ελευθερία του Τύπου.

Οι δημοσιογράφοι των ΜΜΕ που δεν έχουν υπογράψει το σύμφωνο, πρέπει να παραδώσουν τα διαπιστευτήριά τους ως δημοσιογράφοι και να αποχωρήσουν από τις εγκαταστάσεις του Πενταγώνου, δήλωσε το υπουργείο.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, σχολίασε στο Χ την άρνηση των ΜΜΕ να συμμορφωθούν με ένα emoji. Το ανθρωπάκι που κουνάει το χέρι του εν είδει αποχαιρετισμού.

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι οι αλλαγές είναι απαραίτητες για την προστασία της εθνικής ασφάλειας.

Ο ίδιος ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι «η πρόσβαση στο Πεντάγωνο είναι προνόμιο, όχι δικαίωμα. Ο διαπιστευμένος τύπος δεν επιτρέπεται πλέον να υποκινεί εγκληματικές πράξεις».

Υπόμνημα προς τους δημοσιογράφους

Ένα υπόμνημα που ανακοίνωνε τις αλλαγές στάλθηκε στους δημοσιογράφους τον περασμένο μήνα, λέγοντάς τους ότι «οι πληροφορίες πρέπει να εγκριθούν για δημόσια δημοσίευση από έναν αρμόδιο εξουσιοδοτημένο αξιωματούχο πριν δημοσιευτούν, ακόμη και αν δεν είναι απόρρητες».

Η Ένωση Τύπου του Πενταγώνου δήλωσε ότι τα περισσότερα μέλη της «φαίνεται πιθανό να παραδώσουν τα διακριτικά τους αντί να αναγνωρίσουν μια πολιτική που φιμώνει τους υπαλλήλους του Πενταγώνου».

Η ένωση των δημοσιογράφων επισημαίνει επίσης ότι αυτή η πολιτική «μεταφέρει ένα πρωτοφανές μήνυμα εκφοβισμού σε όλους εντός του Υπουργείου Άμυνας, προειδοποιώντας για τυχόν μη εγκεκριμένες αλληλεπιδράσεις με τον Τύπο και μάλιστα υπονοώντας ότι είναι εγκληματικό να μιλάς χωρίς ρητή άδεια – κάτι που σαφώς δεν είναι».

Περισσότερα από 100 εργαζόμενοι σε MME έχουν διαπιστευτήρια για να καλύπτουν το Πεντάγωνο και για δεκαετίες δημοσιογράφοι με διακριτικά ταυτότητας είχαν απεριόριστη πρόσβαση σε μη απόρρητες περιοχές του κτιρίου για να επισκέπτονται αξιωματούχους.

Άλλα ΜΜΕ που αρνήθηκαν να υπογράψουν το σύμφωνο είναι τα πρακτορεία Associated Press και Reuters, το The Atlantic, η Wall Street Journal και το NPR.

Τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα ABC News, CBS News, CNN, Fox News Media και NBC News δήλωσαν σε κοινή δήλωση ότι οι κανόνες θα εμποδίσουν την ικανότητα των δημοσιογράφων να «ενημερώνουν το έθνος και τον κόσμο για σημαντικά ζητήματα εθνικής ασφάλειας».

Μερικοί δεξιοί ειδησεογραφικοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων των Washington Times και Newsmax, δήλωσαν ότι οι δημοσιογράφοι τους επίσης δεν θα υπογράψουν τη νέα πολιτική.

Τραμπ: «Ανέντιμος ο Τύπος»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνάντησης στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε τους νέους περιοριστικούς κανόνες πρόσβασης στον Τύπο του Πενταγώνου.

«Ο Τύπος είναι πολύ ανέντιμος», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι οι περιορισμοί ήταν απαραίτητοι επειδή ο Χέγκσεθ «θεωρεί τον Τύπο πολύ ενοχλητικό».

«Νομίζω ότι με ενοχλεί κάπως να έχω στρατιώτες και, ξέρετε, υψηλόβαθμους στρατηγούς να περπατούν τριγύρω με εσάς στο μανίκι τους, ρωτώντας τους, επειδή μπορούν να κάνουν ένα λάθος και ένα λάθος μπορεί να είναι τραγικό», είπε ο πρόεδρος.

Στην ίδια συνάντηση, ο Χέγκσεθ χαρακτήρισε τους περιορισμούς ως «πράγματα κοινής λογικής» που έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν τις διαβαθμισμένες πληροφορίες και να εμποδίζουν τους δημοσιογράφους να περιφέρονται στο Πεντάγωνο.

Οι κανόνες για την πρόσβαση του Τύπου που ίσχυαν στο Πεντάγωνο πριν από αυτή τη νέα πολιτική είχαν ήδη περιορίσει την πρόσβαση σε περιοχές περιορισμένης πρόσβασης και σε διαβαθμισμένο υλικό.

Η νέα πολιτική είναι η τελευταία επέκταση των περιορισμών στην πρόσβαση του Τύπου στο Πεντάγωνο υπό τον Χέγκεθ, πρώην παρουσιαστή του Fox News, ο οποίος μετονόμασε το υπουργείο Άμυνας σε υπουργείο Πολέμου.

Τον Μάιο, αξιωματούχοι αφαίρεσαν τον ειδικό χώρο γραφείων του Πενταγώνου για ορισμένα μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των New York Times, NBC News, Hill και CNN. Οι θέσεις διατέθηκαν αντ’ αυτού στις New York Post, One America News Network, Breitbart News Network, HuffPost News και άλλες, σε αυτό που ονόμασαν νέο πρόγραμμα εναλλαγής.

Να σημειωθεί ότι ο Πιτ Χέγκεθ είχε βρεθεί υπόλογος κατά την έναρξη της θητείας του για τον δικό του χειρισμό ευαίσθητων πληροφοριών. Όπως αποκαλύφθηκε, τον Μάρτιο μοιράστηκε λεπτομέρειες σχετικά με τον βομβαρδισμό της Υεμένης σε μια ομαδική συνομιλία στην οποία συμμετείχε και ένας δημοσιογράφος.