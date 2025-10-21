«Η μάνα σου!» – Η προσβλητική απάντηση Λέβιτ σε μια… «ατελή» ερώτηση δημοσιογράφου;

Μια νέα επίθεση σε δημοσιογράφο εξαπέλυσε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά δια στόματος της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, με αφορμή την επερχόμενη συνάντηση, του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Λέβιτ προτίμησε τη λεκτική βία από μια θεσμική απάντηση που θα στρίμωχνε τη δημοσιογράφο;

Τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου δημοσιογράφος της Huffpost σε γραπτό μήνυμα ρώτησε τη Λέβιτ και τον διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Steven Cheung, ποιος επέλεξε τη Βουδαπέστη ως σημείο συνάντησης. Εκείνη απάντησε: «Η μαμά σου το έκανε», και ο Cheung ακολούθησε ένα λεπτό αργότερα με: «Η μαμά σου».

Στη συνέχεια η Λέβιτ είπε στους 1,6 εκατομμύρια ακολούθους της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, πρώην Twitter ανάρτησε στιγμιότυπο οθόνης με την ερώτηση του HuffPost και τις απαντήσεις της. «Ακτιβιστές που μεταμφιέζονται σε πραγματικούς ρεπόρτερ κάνουν κακό στο επάγγελμα».

Ο λόγος που η δημοσιογράφος διατύπωσε αυτό το ερώτημα είναι επειδή, όπως εξήγησε η Huffpost, η ουγγρική πρωτεύουσα είναι ο τόπος όπου η Ρωσία υποσχέθηκε το 1994 να μην εισβάλει στην Ουκρανία, εφόσον εκείνη παρέδιδε τα πυρηνικά όπλα που κληρονόμησε μετά τη διάλυση της ΕΣΣΔ.

Η Huffpost προσθέτει ότι ήταν μια δέσμευση που ο Πούτιν άρχισε να παραβιάζει το 2014 και συνεχίζει να παραβιάζει με σχεδόν κάθε βραδιά επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά ουκρανών αμάχων.

«Δεν γνωρίζει ο Τραμπ ότι η Ουκρανία μπορεί να έχει αντίρρηση με την τοποθεσία;» συνέχισε η δημοσιογράφος.

For context, S.V. Dáte of the Huffington Post is not a journalist interested in the facts. He is a left-wing hack who has consistently attacked President Trump for years and constantly bombards my phone with Democrat talking points. Just take a look at @svdate’s feed, it reads… https://t.co/NxWn2mdUsa pic.twitter.com/v7owI5N4us — Karoline Leavitt (@PressSec) October 20, 2025

Τι λένε τα ντοκουμέντα;

Όπως, ορθά ανέφερε και Αμερικανός δημοσιογράφος, η απάντηση της Λέβιτ δεν αρμόζει σε έναν αξιωματούχο της θέσης της. Θα μπορούσε κάλλιστα να απαντήσει, δίχως να κατηγορεί τη δημοσιογράφος περί πολιτικών φρονημάτων, απευθείας σε μια ερώτηση που ήταν κακή.

Όσον αφορά την τήρηση δεσμεύσεων, το άνοιγμα των αρχείων στο Πανεπιστήμιο Τζωρτζ Ουάσινγκτον (τέλη 2018) αποκάλυψε πως υπήρξε συμφωνία μεταξύ Δύσης και Γκορμπατσόφ το 1990-91 σύμφωνα με την οποία το ΝΑΤΟ δεν θα επεκτεινόταν «ούτε μία ίντσα ανατολικά» προς την Ρωσία. Η συμφωνία όμως παραβιάστηκε.

«Αυτή η διαβεβαίωση δόθηκε στη Σοβιετική Ένωση. Αυτό είναι σωστό. Δεν είναι νομικά δεσμευτικό, αλλά ήταν, θα λέγατε, μια γεωπολιτική συμφωνία» θα έλεγε ο Αμερικανός πρέσβης Τζακ Μάτλοκ εκείνη την εποχή. «Και αν απλώς το αγνοήσουμε, τότε εγώ, σίγουρα αν ήμουν Ρώσος, θα μου ήταν δύσκολο να το ερμηνεύσω, παρόλο που μπορεί να μην προορίζεται έτσι, και δεν είναι τίποτα λιγότερο από μια προσπάθεια αποκλεισμού της Ρωσίας από την Ανατολική Ευρώπη» προειδοποιούσε.

Χάνοντας το δάσος

«Η αλήθεια και οι υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν από τους Δυτικούς έχουν πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις από αυτές που γνωρίζαμε» υποστήριξε το 2018 ο Στήβεν Κοέν, ομότιμος καθηγητής Ρωσικών Σπουδών και Πολιτικής στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και του Πρίνστον ασκώντας κριτική στα δυτικά ΜΜΕ που δεν έκαναν αναφορά στο γεγονός. «Οι Times και Washington Post θεωρούν ότι η ιστορία και η διαδικασία επέκτασης του ΝΑΤΟ δεν είναι κάτι που αξίζει να δημοσιευτεί, ακόμα κι αν υπήρξε η αιτία κλιμάκωσης νέου Ψυχρού Πολέμου» ανέφερε ο Κοέν.

«Το βασικό ερώτημα για την επέκταση του ΝΑΤΟ θα ήταν εάν πράγματι συμβάλλει στη σταθερότητα στην Ευρώπη ή θα συνέβαλε στην αποσταθεροποίηση» ανέφερε ο πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ Ντάγκλας Λουτ. Ο καθηγητής διεθνών υποθέσεων στη Σχολή Διακυβέρνησης Κένεντι του Χάρβαρντ, Stephen M. Walt, έχει εκφράσει επίσης τον προβληματισμό του ότι ακόμη και στη δεκαετία του 1990, όταν προτάθηκε για πρώτη φορά η διεύρυνση του ΝΑΤΟ, πολλοί εξέχοντες Αμερικανοί στρατηγοί αντιτάχθηκαν γι’ αυτόν τον λόγο. «Αυτή ήταν η ανησυχία εξαρχής – δεν θα ήταν εύκολο να πραγματοποιηθεί με τρόπο που δεν θα απειλούσε τη Ρωσία».

Η Λέβιτ, αντί για ιστορία και ντοκουμέντα, προτίμησε την επίθεση και προσβολή.