26.11.2025 | 19:18
Μεγάλο μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας
ΗΠΑ: Νέα υβριστική επίθεση Τραμπ κατά δημοσιογράφου – «Δευτεροκλασάτη και άσχημη»
Κόσμος 26 Νοεμβρίου 2025 | 18:54

ΗΠΑ: Νέα υβριστική επίθεση Τραμπ κατά δημοσιογράφου – «Δευτεροκλασάτη και άσχημη»

Συνεχίζει τις υβριστικές του επιθέσεις κατά δημοσιογράφων ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αυτή τη φορά στρεφόμενος ενάντια στην Κέιτι Ρότζερς και την εφημερίδα New York Times

Σύνταξη
Spotlight

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στην εφημερίδα New York Times χαρακτηρίζοντάς την «εχθρό του λαού» και εξαπέλυσε ύβρεις προς μια δημοσιογράφο της για την εμφάνισή της, μετά το άρθρο για την ηλικία του Αμερικανού προέδρου.

Λεκτική επίθεση του Τραμπ σε δημοσιογράφο και στους New York Times

«Αυτή η ΠΑΛΙΟΦΥΛΛΑΔΑ είναι πραγματικά ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. Η Κέιτι Ρότζερς (…) είναι μια δευτεροκλασάτη δημοσιογράφος που είναι άσχημη εξωτερικά αλλά και εσωτερικά», έγραψε ο 79χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ στο δίκτυό του Truth Social.

«Οι New York Times εξαπέλυσαν επίθεση λέγοντας ότι μπορεί να είμαι λιγότερο ενεργητικός όταν τα γεγονότα δείχνουν το αντίθετο», έγραψε προφανώς εξοργισμένος ο Τραμπ.

Σε άρθρο που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, η δημοσιογράφος των New York Times σημείωσε ότι ο αριθμός των δημόσιων εμφανίσεων που έχει κάνει ο Ρεπουμπλικάνος μεταξύ της ορκωμοσίας του στις 20 Ιανουαρίου 2025 και της 25ης Νοεμβρίου είναι μειωμένος κατά 39% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο κατά την πρώτη του θητεία (2017-2021).

Η αμερικανική εφημερίδα επίσης τονίζει ότι το επίσημο ημερολόγιο του Τραμπ ξεκινά αργότερα και ότι έχει ταξιδέψει λιγότερο εντός των ΗΠΑ, αλλά περισσότερο διεθνώς, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ερωτήματα για την υγεία του Αμερικανού προέδρου

Ο γηραιότερος πρόεδρος που έχει ορκιστεί ποτέ, ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλά επανειλημμένα για τη ζωντάνια του για να έρθει σε αντίθεση με τον Δημοκρατικό προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, του οποίου η φυσική κατάσταση ήταν εμφανώς εξασθενημένη προς το τέλος της θητείας του και ο οποίος, σε αντίθεση με τον Τραμπ, απέφευγε τους δημοσιογράφους.

Ο Ρεπουμπλικάνος ηγέτης, ωστόσο, αντιμετωπίζει ερωτήματα σχετικά με την υγεία του, αφού εθεάθη δημόσια με μώλωπα στο πίσω μέρος του χεριού του και με πρησμένους αστραγάλους.

Φάνηκε επίσης να αποκοιμιέται για λίγο κατά τη διάρκεια πρόσφατης εκδήλωσης στο Οβάλ Γραφείο. Η τελευταία αξιολόγηση της υγείας του, στις αρχές Οκτωβρίου, αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος χαίρει «άκρας» υγείας.

Ωστόσο, ο Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις αποκαλύπτοντας ότι υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, μια ασυνήθιστη διαδικασία απεικόνισης για έναν τακτικό ιατρικό έλεγχο.

Οι New York Times αποτελούν συχνό στόχο του δισεκατομμυριούχου, ο οποίος ασκεί έντονη πίεση στα μέσα ενημέρωσης που θεωρούνται εχθρικά εκτοξεύοντας προσβολές και προχωρώντας σε αγωγές.

Πρόσφατα ήταν ιδιαίτερα επιθετικός απέναντι στις γυναίκες δημοσιογράφους, αποκαλώντας συγκεκριμένα μια δημοσιογράφο του Bloomberg «γουρουνάκι».

Παγκόσμιες αγορές: Πώς θα κινηθούν το 2026 – Τι δείχνει η δημοσκόπηση του Reuters

Παγκόσμιες αγορές: Πώς θα κινηθούν το 2026 – Τι δείχνει η δημοσκόπηση του Reuters

Business
Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco

Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco

Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 36 νεκροί και 279 αγνοούμενοι – Φρικιαστικές εικόνες από τη φωτιά στους πύργους
Φρίκη 26.11.25

Σοκ στον Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 36 νεκροί και 279 αγνοούμενοι - Σκληρές εικόνες από τη φωτιά στους πύργους

Απίστευτες εικόνες, με πολλαπλούς ουρανοξύστες να καίγονται, κάνουν τις τελευταίες ώρες τον γύρο του κόσμου - Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη φωτιά που ξέσπασε στο Χονγκ Κονγκ

Σύνταξη
O διαμελισμός της Ουκρανίας ανοίγει τις πόρτες για περισσότερους πολέμους, λέει η φον ντερ Λάιεν
Σχέδιο ειρήνης 26.11.25

O διαμελισμός της Ουκρανίας ανοίγει τις πόρτες για περισσότερους πολέμους, λέει η φον ντερ Λάιεν

Η φον ντερ Λάιεν προειδοποιεί για τον «διαμελισμό» της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας ότι η υπονόμευση της κυριαρχίας ενός ευρωπαϊκού έθνους δημιουργεί προηγούμενο

Σύνταξη
Η Ρωσία βάζει «πάγο» το σχέδιο Ερντογάν για τα ουκρανικά σιτηρά – «Έχει παρέλθει ο χρόνος», λέει
Η ρωσική απάντηση 26.11.25

Η Ρωσία βάζει «πάγο» το σχέδιο Ερντογάν για τα ουκρανικά σιτηρά – «Έχει παρέλθει ο χρόνος», λέει

Η συμφωνία για διέλευση σιτηρών μέσω Μαύρης Θάλασσας έληξε πριν από έναν χρόνο. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών απάντησε στην πρόταση Ερντογάν ότι δεν υπάρχει πλέον χρόνος.

Σύνταξη
Έφυγε από τη ζωή η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Pam Hogg – «Ακολουθώ τη δική μου κρίση, όχι εντολές»
Κόσμος 26.11.25

Έφυγε από τη ζωή η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Pam Hogg – «Ακολουθώ τη δική μου κρίση, όχι εντολές»

«Η Pam Hogg αφήνει πίσω της μια τεράστια κληρονομιά που θα συνεχίσει να μας εμπνέει, να μας φέρνει χαρά και να μας προκαλεί να ζούμε εκτός νόρμας», ανέφερε σε ανακοίνωση της η οικογένεια της Σκωτσέζας σχεδιάστριας μόδας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων έως το τέλος του 2025, λέει ο Μίτσκοσκι
Βόρεια Μακεδονία 26.11.25

Επαναλειτουργεί ο αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης – Σκοπίων έως το τέλος του 2025, λέει ο Μίτσκοσκι

Η επαναλειτουργία του αγωγού εκτιμάται ότι θα μειώσει το κόστος εφοδιασμού της Βόρειας Μακεδονίας και θα περιορίσει το παράνομο εμπόριο καυσίμων στη χώρα

Σύνταξη
Τα στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών σε Ελλάδα και Ευρώπη – Η ανισότητα των φύλων ξεκινά από την οικονομία
Το «σκανδιναβικό παράδοξο» 26.11.25

Τα στοιχεία για τη βία κατά των γυναικών σε Ελλάδα και Ευρώπη - Η ανισότητα των φύλων ξεκινά από την οικονομία

Οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση κερδίζουν 12% λιγότερα ανά ώρα από τους άνδρες - Το EIGE εκτιμά ότι η έμφυλη βία κοστίζει στην ΕΕ 366 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Μερτς: «Η Ευρώπη δεν είναι πιόνι», είπε για τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία
Τι είπε για τις συντάξεις 26.11.25

«Η Ευρώπη δεν είναι πιόνι» - Ο Μερτς για τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Σε εξέλιξη βρίσκεται στη Γερμανία η συζήτηση για τον προϋπολογισμό - Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μίλησε και για τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία - Ζήτησε «συναίνεση γενεών» για το συνταξιοδοτικό

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η παραίτηση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν αναδεικνύει τη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων
Κόσμος 26.11.25

ΗΠΑ: Η παραίτηση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν αναδεικνύει τη δυσαρέσκεια στο εσωτερικό των Ρεπουμπλικάνων

Η παραίτηση της Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν προκάλεσε έκπληξη και λειτούργησε ως απόδειξη ότι οι Ρεπουμπλικανοί αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στο εσωτερικό τους

Σύνταξη
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: «Ιστορική συμφωνία» ή «ιστορικό ψέμα»; – O,τι λάμπει δεν είναι χρυσός…
Οικονομία 26.11.25

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας: «Ιστορική συμφωνία» ή «ιστορικό ψέμα»; – O,τι λάμπει δεν είναι χρυσός…

Με την κάλυψη των εργαζομένων από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) να αγγίζει ένα μικρό ποσοστό η κυβέρνηση «πανηγυρίζει» για τη συμφωνία επαναφορά τους όμως… ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ομπράντοβιτς: Επίσημη η παραίτησή του, τι λέει σε επιστολή – Το φαβορί για τον πάγκο της Παρτιζάν
Μπάσκετ 26.11.25

Επίσημη η παραίτηση του Ομπράντοβιτς, τι λέει στην επιστολή του - Το φαβορί για αντικαταστάτης

Μέσα από επιστολή που απέστειλε στους οπαδούς της Παρτιζάν, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, επισημοποίησε την αποχώρησή του από τον πάγκο της σερβικής ομάδας - Αυτός είναι ο πιθανότερος αντικαταστάτης του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 36 νεκροί και 279 αγνοούμενοι – Φρικιαστικές εικόνες από τη φωτιά στους πύργους
Φρίκη 26.11.25

Σοκ στον Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 36 νεκροί και 279 αγνοούμενοι - Σκληρές εικόνες από τη φωτιά στους πύργους

Απίστευτες εικόνες, με πολλαπλούς ουρανοξύστες να καίγονται, κάνουν τις τελευταίες ώρες τον γύρο του κόσμου - Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη φωτιά που ξέσπασε στο Χονγκ Κονγκ

Σύνταξη
O διαμελισμός της Ουκρανίας ανοίγει τις πόρτες για περισσότερους πολέμους, λέει η φον ντερ Λάιεν
Σχέδιο ειρήνης 26.11.25

O διαμελισμός της Ουκρανίας ανοίγει τις πόρτες για περισσότερους πολέμους, λέει η φον ντερ Λάιεν

Η φον ντερ Λάιεν προειδοποιεί για τον «διαμελισμό» της Ουκρανίας, υπογραμμίζοντας ότι η υπονόμευση της κυριαρχίας ενός ευρωπαϊκού έθνους δημιουργεί προηγούμενο

Σύνταξη
Μυστικός Ρενουάρ: Άγνωστος πίνακας πουλήθηκε για 1,8 εκατ. – Ο γιος του, το Όσκαρ και ο κομμουνισμός 
Οικογενειακή υπόθεση 26.11.25

Μυστικός Ρενουάρ: Άγνωστος πίνακας πουλήθηκε για 1,8 εκατ. – Ο γιος του, το Όσκαρ και ο κομμουνισμός 

Ένα έργο του Πιερ-Ογκίστ Ρενουάρ που παρέμενε εντελώς άγνωστο στο ευρύ κοινό και δεν είχε εκτεθεί ποτέ, βγήκε στο «σφυρί» στο Παρίσι, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική εμπορική δύναμη των Γάλλων Ιμπρεσιονιστών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Πάφος – Μονακό
Champions League 26.11.25

LIVE: Πάφος – Μονακό

LIVE: Πάφος – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Πάφος – Μονακό για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Κοπεγχάγη – Καϊράτ
Champions League 26.11.25

LIVE: Κοπεγχάγη – Καϊράτ

LIVE: Κοπεγχάγη - Καϊράτ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κοπεγχάγη - Καϊράτ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Η Ρωσία βάζει «πάγο» το σχέδιο Ερντογάν για τα ουκρανικά σιτηρά – «Έχει παρέλθει ο χρόνος», λέει
Η ρωσική απάντηση 26.11.25

Η Ρωσία βάζει «πάγο» το σχέδιο Ερντογάν για τα ουκρανικά σιτηρά – «Έχει παρέλθει ο χρόνος», λέει

Η συμφωνία για διέλευση σιτηρών μέσω Μαύρης Θάλασσας έληξε πριν από έναν χρόνο. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών απάντησε στην πρόταση Ερντογάν ότι δεν υπάρχει πλέον χρόνος.

Σύνταξη
Εθνική Ελλάδας: Έτοιμη για την πρεμιέρα με τη Ρουμανία – Τολιόπουλος: «Νίκη και θέαμα»
Μπάσκετ 26.11.25

Εθνική Ελλάδας: Έτοιμη για την πρεμιέρα με τη Ρουμανία – Τολιόπουλος: «Νίκη και θέαμα»

Η Εθνική Ανδρών έκανε το απόγευμα της Τετάρτης (26/11) προπόνηση στο «Αλεξάνδρειο» εν όψει της πρεμιέρας των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027, την Πέμπτη (27/11, 18:30) απέναντι στην Ρουμανία.

Σύνταξη
Η αθόρυβη εξάπλωση της φτώχειας – Όταν η «ανάπτυξη» γίνεται όργανο κοινωνικού αποκλεισμού
«Success story» 26.11.25

Η αθόρυβη εξάπλωση της φτώχειας – Όταν η «ανάπτυξη» γίνεται όργανο κοινωνικού αποκλεισμού

Η φτώχεια αυξάνεται, η εργασία παραμένει επισφαλής και η πραγματική ανάπτυξη κινδυνεύει να παραμείνει μια φούσκα: εντυπωσιακή στα στατιστικά, αδύναμη στην πραγματικότητα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Έφυγε από τη ζωή η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Pam Hogg – «Ακολουθώ τη δική μου κρίση, όχι εντολές»
Κόσμος 26.11.25

Έφυγε από τη ζωή η θρυλική σχεδιάστρια μόδας Pam Hogg – «Ακολουθώ τη δική μου κρίση, όχι εντολές»

«Η Pam Hogg αφήνει πίσω της μια τεράστια κληρονομιά που θα συνεχίσει να μας εμπνέει, να μας φέρνει χαρά και να μας προκαλεί να ζούμε εκτός νόρμας», ανέφερε σε ανακοίνωση της η οικογένεια της Σκωτσέζας σχεδιάστριας μόδας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μεγάλο μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας – Έληξε η έκτακτη στάση εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ
Δείτε χάρτη 26.11.25

Μεγάλο μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας – Έληξε η έκτακτη στάση εργασίας σε Μετρό, Ηλεκτρικό και Τραμ

Ολοκληρώθηκε στις 18:00 η έκτακτη στάση εργασίας των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ που πραγματοποιήθηκε λόγω εργατικού δυστυχήματος το πρωί της Τετάρτης - Πού έχει μποτιλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας

Σύνταξη
Ολυμπιακός Κ19 – Ρεάλ Μαδρίτης Κ19 0-2: Το πίστεψε, πάλεψε, αλλά λύγισε στο τέλος…
Youth League 26.11.25

Ολυμπιακός Κ19 – Ρεάλ Μαδρίτης Κ19 0-2: Το πίστεψε, πάλεψε, αλλά λύγισε στο τέλος…

Ο Ολυμπιακός Κ19 πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στη λαμπερή Κ19 της Ρεάλ Μαδρίτης, ηττήθηκε 2-0 με δύο γκολ στο τέλος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν... χάθηκε, αφού κρατά την πρόκριση στους «32» του Youth League στα χέρια του.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco
Media 26.11.25

Alter Ego Media: Στον Mid Cap από 22/12 μαζί με την Qualco

Οι δύο εταιρείες, Alter Ego Media και Qualco εισήλθαν στην ελληνική αγορά εντός του 2025 – H πρώτη έχει σημειώσει άνοδο σχεδόν 50%, η δεύτερη έχει υποχωρήσει κατά 10,6%

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ρεάλ Μαδρίτης: Πρόβλημα με τον Μπέλινγκχαμ, λίγο πριν τον παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 26.11.25

Ρεάλ: Πρόβλημα με Μπέλινγκχαμ, λίγο πριν τον παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Ένα ακόμη πρόβλημα για τη Ρεάλ Μαδρίτης λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για το Champions League, καθώς σύμφωνα με την «AS» η συμμετοχή του Τζουντ Μπέλινγκχαμ είναι αμφίβολη.

Σύνταξη
Νίκος Μαραντζίδης: Το καινούργιο βιβλίο θα είναι η ίδρυση «κόμματος Τσίπρα» – Δεν θα κάνει συνασπισμό με τον ΣΥΡΙΖΑ
Προάγγελος... 26.11.25

Μαραντζίδης: Το καινούργιο βιβλίο θα είναι η ίδρυση «κόμματος Τσίπρα» - Δεν θα κάνει συνασπισμό με τον ΣΥΡΙΖΑ

Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, όλα δείχνουν, πως ανοίγει το δρόμο για το επόμενο βήμα και ο Νίκος Μαραντζίδης δεν αποφεύγει να κάνει τη δική του εκτίμηση για τη δημιουργία ενός νέου κόμματος…

Σύνταξη
Εξεταστική: Δικαίωμα στη σιωπή, επικαλείται νέος μάρτυρας για να αποφύγει τη κατάθεση – Νέο «όχι» της ΝΔ στη βίαιη προσαγωγή «Φραπέ»
Πολιτική Γραμματεία 26.11.25

Εξεταστική: Δικαίωμα στη σιωπή, επικαλείται νέος μάρτυρας για να αποφύγει τη κατάθεση – Νέο «όχι» της ΝΔ στη βίαιη προσαγωγή «Φραπέ»

Την πρόθεσή του να μη καταθέσει στην εξεταστική, εξέφρασε και ο ιδιοκτήτης ΚΥΔ στη Λάρισα, Ηλίας Καλφούντζος, επικαλούμενος -μέσω υπομνήματος- το δικαίωμα στη σιωπή.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Άρης Betsson: Συνάντηση των ανθρώπων της ΚΑΕ με τον Βρούτση για το «Αλεξάνδρειο»
Μπάσκετ 26.11.25

Άρης Betsson: Συνάντηση των ανθρώπων της ΚΑΕ με τον Βρούτση για το «Αλεξάνδρειο»

Το μεσημέρι της Πέμπτης (27/11) στις 13:30 η συνάντηση των διοικούντων της ΚΑΕ Άρης Betsson με τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση για την παραχώρηση του «Αλεξανδρείου Μελάθρου».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Καλή όρεξη, με τις ευχές του Ζοράν Μαμντάνι – Έτσι ο foodie δήμαρχος έκανε το φαγητό πολιτική πράξη
Φρέσκο πράγμα 26.11.25

Καλή όρεξη, με τις ευχές του Ζοράν Μαμντάνι – Έτσι ο foodie δήμαρχος έκανε το φαγητό πολιτική πράξη

Ο Ζοράν Μαμντάνι, ο νέος Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, κέρδισε τις εκλογές χτίζοντας μεγάλο μέρος της εκστρατείας του γύρω από το φαγητό, αναδεικνύοντας τους «κρυμμένους θησαυρούς» των λιγότερο γνωστών συνοικιών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δίκη υποκλοπών – Κουκάκης: Ο Μητσοτάκης υπάκουσε σε ό,τι του είπε ο Δημητριάδης για τη θέση του διοικητή της ΕΥΠ
Όσα κατέθεσε 26.11.25

Δίκη υποκλοπών – Κουκάκης: Ο Μητσοτάκης υπάκουσε σε ό,τι του είπε ο Δημητριάδης για τη θέση του διοικητή της ΕΥΠ

Παράλληλα, ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, που ήταν διπλός στόχος (ΕΥΠ και Predator), ζήτησε από το δικαστήριο να κληθούν να καταθέσουν δυο γυναίκες που τότε βρίσκονταν σε κρίσιμα πόστα στην ΕΥΠ.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
