Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δείχνει με το δάχτυλο το πρόσωπο της γυναίκας κατά τη διάρκεια συνομιλίας στο Air Force One.
«Ήσυχα γουρουνάκι» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μια δημοσιογράφο καθώς απαντούσε σε ερωτήσεις σχετικά με τη σχέση του με τον Τζέφρι Έπσταϊν στο Air Force One.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέστρεφε στην Ουάσιγκτον την περασμένη Παρασκευή όταν μία δημοσιογράφος του Bloomberg τον ρώτησε γιατί δεν ήθελε να δημοσιοποιήσει τα υπόλοιπα αρχεία του Έπσταϊν.
Ο κ. Τραμπ δεχόταν ερωτήσεις από μια ομάδα δημοσιογράφων όταν ξεχώρισε μια δημοσιογράφο, έδειξε στο πρόσωπό της και της είπε: «ήσυχα γουρουνάκι».
Αν και η αλληλεπίδραση συνέβη την περασμένη εβδομάδα, οι επικριτές του προέδρου των ΗΠΑ έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν ένα απόσπασμα της στιγμής.
Το κίνημα Occupy Democrats, μια αριστερή πολιτική οργάνωση, δήλωσε: «Αυτός είναι ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι μιλάει στον Τύπο και σε άλλους ενήλικες που υποτίθεται ότι ηγείται. Η Αμερική μπορεί να τα καταφέρει πολύ καλύτερα».
Η Really American, μια άλλη αμερικανική πολιτική οργάνωση, χαρακτήρισε την κίνηση αυτή ως «αηδιαστική στιγμή» και περιέγραψε τον κ. Τραμπ ως έναν «ασεβή, ακατάλληλο ερπετό».
Ο κ. Τραμπ έχει περάσει μήνες προσπαθώντας να υποβαθμίσει τα αρχεία του Έπσταϊν, απορρίπτοντάς τα ως «φάρσα των Δημοκρατικών».
Την περασμένη εβδομάδα, 23.000 αρχεία δημοσιοποιήθηκαν, συμπεριλαμβανομένων email στα οποία ο Έπσταϊν ανέφερε ότι ο κ. Τραμπ «ήξερε για τα κορίτσια» και πέρασε «ώρες» στο σπίτι του με τη Βιρτζίνια Τζιούφρε.
