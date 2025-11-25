Όσο η πίεση για την υπόθεση Έπσταϊν αυξάνεται, ο Τραμπ εξαπολύει επιθέσεις σε γυναίκες δημοσιογράφους

Από τις πρώτες μέρες της πολιτικής του πορείας, ο Ντόναλντ Τραμπ υπήρξε ιδιαίτερα καχύποπτος απέναντι στα μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες η εχθρότητά του έχει κλιμακωθεί εντυπωσιακά, ειδικά όταν δέχεται ερωτήσεις για τη σχέση του με τον παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Την Παρασκευή χρησιμοποίησε ξανά την έκφραση «γουρουνάκι» για να περιγράψει μια δημοσιογράφο, ενώ την περασμένη εβδομάδα αντέδρασε επιθετικά και σε άλλη δημοσιογράφο, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να απειλήσει με ανάκληση της άδειας της ABC.

Πολιτική πίεση και αναγκαστική αναδίπλωση

Οι εκρήξεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης για τον Τραμπ, σύμφωνα με τον Guardian.

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα εξέδωσε μια από τις ισχυρότερες επιπλήξεις προς το πρόσωπό του από τότε που εδραίωσε τον έλεγχο στο κόμμα.

Με τουλάχιστον 100 Ρεπουμπλικάνους της Βουλής να αναμένονται να τον αψηφήσουν στην ψηφοφορία για την αποδέσμευση του φακέλου Έπσταϊν, ο Τραμπ αναγκάστηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο να κάνει μια ταπεινωτική στροφή 180 μοιρών.

“Quiet, quiet, Piggy.” -Donald Trump I am continually appalled by Trump.

But I’m even more appalled by the Christians who keep supporting him. “Christian” means “Christ-like.” Right now, every pastor and parent should be saying, “Act like Jesus not like Trump.” Be kind.… pic.twitter.com/6xPDm0APjr — Shane Claiborne (@ShaneClaiborne) November 19, 2025

Οι ερωτήσεις για τον Έπσταϊν ως κόκκινο πανί

Παρότι ο Τραμπ είχε πάντοτε συγκρουσιακή σχέση με τον Τύπο, οι ερωτήσεις που αφορούν τον Έπσταϊν — με τον οποίο υπήρξε στενός φίλος για περισσότερο από μια δεκαετία — δείχνουν να τον ενοχλούν περισσότερο από κάθε άλλο θέμα.

«Ησυχία. Ησυχία, γουρουνάκι», είπε ο 79χρονος πρόεδρος σε δημοσιογράφο του Bloomberg την Παρασκευή, όταν εκείνη τον ρώτησε γιατί συμπεριφέρεται τόσο παράξενα «αν δεν υπάρχει τίποτα ενοχοποιητικό στους φακέλους».

Οι δικαιολογίες του Λευκού Οίκου

Σε δήλωση προς την Guardian, ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ισχυρίστηκε πως η συγκεκριμένη δημοσιογράφος είχε συμπεριφερθεί «ακατάλληλα και αντιεπαγγελματικά» απέναντι στους συναδέλφους της στο αεροπλάνο, προσθέτοντας το ειρωνικό «αν είναι να δώσεις, πρέπει να είσαι σε θέση να δεχτείς».

Όταν η Guardian ρώτησε αν ο Λευκός Οίκος υπονοούσε ότι η δημοσιογράφος είχε χρησιμοποιήσει εκείνη τον όρο «γουρουνάκι», δεν υπήρξε καμία απάντηση.

Οι έντονες αντιδράσεις σε γυναίκες δημοσιογράφους

Είναι σαφές ότι ο Τραμπ θεωρεί εξαιρετικά ενοχλητικές τις ερωτήσεις που αφορούν τον Έπσταϊν. Και παρότι καταφέρνει, με έναν παράδοξο τρόπο, να συγκρατείται απέναντι σε άνδρες δημοσιογράφους, η συμπεριφορά του απέναντι σε γυναίκες γίνεται συχνά εκρηκτική.

Η σκηνή στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα είναι χαρακτηριστική: ενώ είχε μόλις επιδείξει έναν ξένο ηγέτη που, σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, ενέκρινε τη δολοφονία Αμερικανού δημοσιογράφου, ο Τραμπ ρωτήθηκε γιατί «περίμενε το Κογκρέσο να δημοσιεύσει τα αρχεία Έπσταϊν» αντί να το κάνει ο ίδιος.

Επίθεση κατά δημοσιογράφου και ακραίες δηλώσεις

Ο Τραμπ αντέδρασε οργισμένα, επιπλήττοντας τον δημοσιογράφο τόσο για την ερώτηση περί Έπσταϊν όσο και για την ερώτηση προς τον Σαουδάραβα πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν σχετικά με τη δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι στο σαουδικό προξενείο της Κωνσταντινούπολης το 2018.

Με το γνώριμο υβριστικό του ύφος, είπε:

«Δεν είναι η ερώτηση που με ενοχλεί. Είναι η στάση σου. Νομίζω ότι είσαι μια απαίσια δημοσιογράφος… Ξεκινάς με έναν άνθρωπο [τον πρίγκιπα Μοχάμεντ] που είναι πολύ αξιόλογος και του κάνεις μια φρικτή, απείθαρχη και απλά απαίσια ερώτηση…

Είσαι εντελώς ψυχικά διαταραγμένη… είσαι απαίσιος άνθρωπος και απαίσια δημοσιογράφος».

«Όσον αφορά τα αρχεία του Έπσταϊν, δεν έχω καμία σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν»

Επίθεση στα μέσα και απειλές κατά της ABC

Αφού υποστήριξε πως τα μέσα ενημέρωσης και οι Δημοκρατικοί έχουν «υπερβάλει» με την υπόθεση Έπσταϊν — παρά το ότι Ρεπουμπλικάνοι και δεξιές ομάδες απαιτούν την πλήρη δημοσιοποίηση των εγγράφων εδώ και χρόνια — προχώρησε σε μια ακόμη πιο επιθετική δήλωση:

«Ο κόσμος έχει καταλάβει την απάτη σας… το ABC… η άθλια εταιρεία σας… είναι ένας από τους δράστες. Και νομίζω ότι η άδεια της ABC πρέπει να ανακληθεί επειδή οι ειδήσεις σας είναι τόσο ψεύτικες και τόσο λανθασμένες».

Το συνηθισμένο μοτίβο

Ο Τραμπ επιφυλάσσει συχνά τις πιο σκληρές κριτικές του για τις γυναίκες, έχοντας στο παρελθόν αποκαλέσει δημοσιογράφους «κακές» ή διατυπώσει σεξιστικά σχόλια, όπως εκείνη η περίφημη αναφορά στην «περίοδο» της Μέγκιν Κέλι.

Οι ερωτήσεις για τον Έπσταϊν, όμως, τον κάνουν να φαίνεται ακόμη πιο αμήχανος και αμυντικός — μια πραγματικότητα που δύσκολα θα εξαφανιστεί, όσο κι αν θα το επιθυμούσε.