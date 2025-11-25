newspaper
Όσο η πίεση για την υπόθεση Έπσταϊν αυξάνεται, ο Τραμπ εξαπολύει επιθέσεις σε γυναίκες δημοσιογράφους
Κόσμος 25 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Όσο η πίεση για την υπόθεση Έπσταϊν αυξάνεται, ο Τραμπ εξαπολύει επιθέσεις σε γυναίκες δημοσιογράφους

Αφού ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε για τα αρχεία, αποκάλεσε μία δημοσιογραφο «γουρουνάκι» και απάντησε οργισμένα σε μία άλλη κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας

Spotlight

Από τις πρώτες μέρες της πολιτικής του πορείας, ο Ντόναλντ Τραμπ υπήρξε ιδιαίτερα καχύποπτος απέναντι στα μέσα ενημέρωσης. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες η εχθρότητά του έχει κλιμακωθεί εντυπωσιακά, ειδικά όταν δέχεται ερωτήσεις για τη σχέση του με τον παιδεραστή Τζέφρι Έπσταϊν.

Την Παρασκευή χρησιμοποίησε ξανά την έκφραση «γουρουνάκι» για να περιγράψει μια δημοσιογράφο, ενώ την περασμένη εβδομάδα αντέδρασε επιθετικά και σε άλλη δημοσιογράφο, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να απειλήσει με ανάκληση της άδειας της ABC.

Πολιτική πίεση και αναγκαστική αναδίπλωση

Οι εκρήξεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης για τον Τραμπ, σύμφωνα με τον Guardian.

Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα εξέδωσε μια από τις ισχυρότερες επιπλήξεις προς το πρόσωπό του από τότε που εδραίωσε τον έλεγχο στο κόμμα.

Με τουλάχιστον 100 Ρεπουμπλικάνους της Βουλής να αναμένονται να τον αψηφήσουν στην ψηφοφορία για την αποδέσμευση του φακέλου Έπσταϊν, ο Τραμπ αναγκάστηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο να κάνει μια ταπεινωτική στροφή 180 μοιρών.

Οι ερωτήσεις για τον Έπσταϊν ως κόκκινο πανί

Παρότι ο Τραμπ είχε πάντοτε συγκρουσιακή σχέση με τον Τύπο, οι ερωτήσεις που αφορούν τον Έπσταϊν — με τον οποίο υπήρξε στενός φίλος για περισσότερο από μια δεκαετία — δείχνουν να τον ενοχλούν περισσότερο από κάθε άλλο θέμα.

«Ησυχία. Ησυχία, γουρουνάκι», είπε ο 79χρονος πρόεδρος σε δημοσιογράφο του Bloomberg την Παρασκευή, όταν εκείνη τον ρώτησε γιατί συμπεριφέρεται τόσο παράξενα «αν δεν υπάρχει τίποτα ενοχοποιητικό στους φακέλους».

Οι δικαιολογίες του Λευκού Οίκου

Σε δήλωση προς την Guardian, ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ισχυρίστηκε πως η συγκεκριμένη δημοσιογράφος είχε συμπεριφερθεί «ακατάλληλα και αντιεπαγγελματικά» απέναντι στους συναδέλφους της στο αεροπλάνο, προσθέτοντας το ειρωνικό «αν είναι να δώσεις, πρέπει να είσαι σε θέση να δεχτείς».

Όταν η Guardian ρώτησε αν ο Λευκός Οίκος υπονοούσε ότι η δημοσιογράφος είχε χρησιμοποιήσει εκείνη τον όρο «γουρουνάκι», δεν υπήρξε καμία απάντηση.

Οι έντονες αντιδράσεις σε γυναίκες δημοσιογράφους

Είναι σαφές ότι ο Τραμπ θεωρεί εξαιρετικά ενοχλητικές τις ερωτήσεις που αφορούν τον Έπσταϊν. Και παρότι καταφέρνει, με έναν παράδοξο τρόπο, να συγκρατείται απέναντι σε άνδρες δημοσιογράφους, η συμπεριφορά του απέναντι σε γυναίκες γίνεται συχνά εκρηκτική.

Η σκηνή στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα είναι χαρακτηριστική: ενώ είχε μόλις επιδείξει έναν ξένο ηγέτη που, σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, ενέκρινε τη δολοφονία Αμερικανού δημοσιογράφου, ο Τραμπ ρωτήθηκε γιατί «περίμενε το Κογκρέσο να δημοσιεύσει τα αρχεία Έπσταϊν» αντί να το κάνει ο ίδιος.

Επίθεση κατά δημοσιογράφου και ακραίες δηλώσεις

Ο Τραμπ αντέδρασε οργισμένα, επιπλήττοντας τον δημοσιογράφο τόσο για την ερώτηση περί Έπσταϊν όσο και για την ερώτηση προς τον Σαουδάραβα πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν σχετικά με τη δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι στο σαουδικό προξενείο της Κωνσταντινούπολης το 2018.

Με το γνώριμο υβριστικό του ύφος, είπε:

«Δεν είναι η ερώτηση που με ενοχλεί. Είναι η στάση σου. Νομίζω ότι είσαι μια απαίσια δημοσιογράφος… Ξεκινάς με έναν άνθρωπο [τον πρίγκιπα Μοχάμεντ] που είναι πολύ αξιόλογος και του κάνεις μια φρικτή, απείθαρχη και απλά απαίσια ερώτηση…

Είσαι εντελώς ψυχικά διαταραγμένη… είσαι απαίσιος άνθρωπος και απαίσια δημοσιογράφος».

«Όσον αφορά τα αρχεία του Έπσταϊν, δεν έχω καμία σχέση με τον Τζέφρι Έπσταϊν»

Επίθεση στα μέσα και απειλές κατά της ABC

Αφού υποστήριξε πως τα μέσα ενημέρωσης και οι Δημοκρατικοί έχουν «υπερβάλει» με την υπόθεση Έπσταϊν — παρά το ότι Ρεπουμπλικάνοι και δεξιές ομάδες απαιτούν την πλήρη δημοσιοποίηση των εγγράφων εδώ και χρόνια — προχώρησε σε μια ακόμη πιο επιθετική δήλωση:

«Ο κόσμος έχει καταλάβει την απάτη σας… το ABC… η άθλια εταιρεία σας… είναι ένας από τους δράστες. Και νομίζω ότι η άδεια της ABC πρέπει να ανακληθεί επειδή οι ειδήσεις σας είναι τόσο ψεύτικες και τόσο λανθασμένες».

Το συνηθισμένο μοτίβο

Ο Τραμπ επιφυλάσσει συχνά τις πιο σκληρές κριτικές του για τις γυναίκες, έχοντας στο παρελθόν αποκαλέσει δημοσιογράφους «κακές» ή διατυπώσει σεξιστικά σχόλια, όπως εκείνη η περίφημη αναφορά στην «περίοδο» της Μέγκιν Κέλι.

Οι ερωτήσεις για τον Έπσταϊν, όμως, τον κάνουν να φαίνεται ακόμη πιο αμήχανος και αμυντικός — μια πραγματικότητα που δύσκολα θα εξαφανιστεί, όσο κι αν θα το επιθυμούσε.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Stream newspaper
Ζελένσκι: Θα επιδιώξει να δει τον Τραμπ – Οι ΗΠΑ πραγματοποιούν συνομιλίες με τη Ρωσία στο Αμπού Ντάμπι
Διπλωματικός πυρετός 25.11.25

Ο Ζελένσκι θα επιδιώξει να δει τον Τραμπ - Οι ΗΠΑ πραγματοποιούν συνομιλίες με τη Ρωσία στο Αμπού Ντάμπι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι τα πιο «λεπτεπίλεπτα» ζητήματα του σχεδίου θα τα συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ - Νέα σύσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» - Μαίνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σουδάν: Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί τους παραστρατιωτικούς για «εγκλήματα πολέμου»
Κόσμος 25.11.25

Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί τους παραστρατιωτικούς στο Σουδάν για «εγκλήματα πολέμου»

Στο Σουδάν μαίνεται από τη 15η Απριλίου 2023 ανελέητος πόλεμος ανάμεσα στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις (ΣΕΔ) και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ)

Σύνταξη
«Είχε δίκιο ο Κίσινγκερ » – Πέντε λόγοι που η ανθρωπότητα λέει αντίο στην ειρήνη
Κόσμος 25.11.25

«Είχε δίκιο ο Κίσινγκερ » - Πέντε λόγοι που η ανθρωπότητα λέει αντίο στην ειρήνη

Για να διατηρηθεί η ειρήνη, Αμερικανοί ειδικοί προειδοποιούν ότι θα χρειαστεί μια «έκρηξη στρατηγικής φαντασίας» και «αποφασιστικότητας» παρόμοια με εκείνη που επέδειξαν οι διπλωμάτες στον Ψυχρό Πόλεμο

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το γεωπολιτικό «ναρκοπέδιο» στην Ουκρανία και ο κυνισμός της realpolitik
Παζάρια ειρήνης 25.11.25

Το γεωπολιτικό «ναρκοπέδιο» στην Ουκρανία και ο κυνισμός της realpolitik

Ακόμη και τροποποιημένο, το αμερικανικό ειρηνευτικό πλαίσιο για την υπό ρωσική εισβολή Ουκρανία αποκαλύπτει βαθιές ρωγμές στη Δύση, με τον τελευταίο λόγο να έχουν οι ΗΠΑ και η Ρωσία

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Βενεζουέλα – ΗΠΑ: Σχεδιάζεται συνομιλία του Τραμπ με τον Μαδούρο, γράφει το Axios
Axios 25.11.25

«Σχεδιάζεται συνομιλία Τραμπ - Μαδούρο»

Την περασμένη εβδομάδα ο Τραμπ δήλωνε ανοικτός στην πιθανότητα συνομιλιών με τον Μαδούρο και, σύμφωνα με το Axios, μια τέτοια επικοινωνία βρίσκεται υπό σχεδιασμό.

Σύνταξη
Η Φινλανδία παραμένει η «πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου» παρά τα προβλήματα – Η θέση της Ελλάδας
Κάτω από τη βάση 25.11.25

Η Φινλανδία παραμένει η «πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου» παρά τα προβλήματα – Η θέση της Ελλάδας

Η Φινλανδία παραμένει η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου, παρά τις οικονομικές δυσκολίες και τα μέτρα λιτότητας. Αντίθετα η Ελλάδα βρίσκεται πολύ χαμηλά σε πολλές από τις κατηγορίες.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέα μαζική ρωσική επίθεση με πυραύλους και drones – Ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο
Εκρήξεις στο Κίεβο 25.11.25

Ρωσικοί πύραυλοι και drones σφυροκοπούν την Ουκρανία

Νέα μαζική επίθεση έχουν εξαπολύσει για ακόμα μια νύχτα οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον της Ουκρανίας, βομβαρδίζοντας με πυραύλους και drones την πρωτεύουσα Κίεβο καθώς και άλλες ουκρανικές πόλεις.

Σύνταξη
Ουκρανία: Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι αυτήν την εβδομάδα, λέει ο Λευκός Οίκος
Λευκός Οίκος 25.11.25

Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση Τραμπ - Ζελένσκι αυτήν την εβδομάδα

Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον για να συζητήσει με τον Τραμπ, αλλά καμία τέτοια συνάντηση δεν έχει προγραμματιστεί γι' αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Διερευνούν παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις»
Ισραήλ - Παλαιστίνη 25.11.25

Οι ΗΠΑ διερευνούν παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδερφότητας ως «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής διερευνούν ως τρομοκρατικές οργανώσεις τα παραρτήματα της Μουσουλμανικής Αδελφότητας σε Αίγυπτο, Λίβανο (Τζαμάα Ισλαμίγια) και Ιορδανία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Διάγγελμα Ζελένσκι προς την Ουκρανία για την αντιπρόταση στο σχέδιο ειρήνης
Κόσμος 25.11.25

Διάγγελμα Ζελένσκι προς την Ουκρανία για την αντιπρόταση στο σχέδιο ειρήνης

Η Ουκρανία φέρεται να παρουσίασε την δική της εκδοχή του σχεδίου ειρήνης, χωρίς όμως να έχουν γνωστοποιηθεί οι όροι του, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να απευθύνεται στους πολίτες της χώρας του

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Aπολύθηκε γιατί τους είπε πως ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης μπορούσε να σπάσει ανθρώπινο κρανίο
Προσέφυγε δικαστικά 24.11.25

Aπολύθηκε γιατί τους είπε πως ρομπότ τεχνητής νοημοσύνης μπορούσε να σπάσει ανθρώπινο κρανίο

Ο πρώην υπεύθυνος ασφαλείας της startup Figure AI, μήνυσε την εταιρεία καθώς ισχυρίζεται πως απολύθηκε όταν τους ειδοποίησε πως τα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη της εταιρείας αποτελούν κίνδυνο

Σύνταξη
Απάντηση της Ρωσίας στην φον ντερ Λάιεν για το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία
«Παραληρήματα των Βρυξελλών» 24.11.25

Απάντηση της Ρωσίας στην φον ντερ Λάιεν για το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία

Η εκπρόσωπος του Ρωσικού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχάροβα, απάντησε στην επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, για τα σχόλιά της σε σχέση με το σχέδιο ειρήνης στην Ουκρανία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
O Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει το σερί απέναντι στην Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς
Euroleague 25.11.25

O Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει το σερί απέναντι στην Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς

Την τέταρτη διαδοχική νίκη του θα ψάξει ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Τρίτης κόντρα στην Παρτιζάν στο ΟΑΚΑ, ώστε να διατηρηθεί στις υψηλότερες θέσεις της βαθμολογίας της Euroleague.

Σύνταξη
Ζελένσκι: Θα επιδιώξει να δει τον Τραμπ – Οι ΗΠΑ πραγματοποιούν συνομιλίες με τη Ρωσία στο Αμπού Ντάμπι
Διπλωματικός πυρετός 25.11.25

Ο Ζελένσκι θα επιδιώξει να δει τον Τραμπ - Οι ΗΠΑ πραγματοποιούν συνομιλίες με τη Ρωσία στο Αμπού Ντάμπι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι τα πιο «λεπτεπίλεπτα» ζητήματα του σχεδίου θα τα συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ - Νέα σύσκεψη της «Συμμαχίας των Προθύμων» - Μαίνονται οι εκατέρωθεν επιθέσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σούπερ ματς Τσέλσι-Μπαρτσελόνα στο Λονδίνο και Σίτι-Λεβερκούζεν στο Μάντσεστερ – Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής
Champions League 25.11.25

Σούπερ ματς Τσέλσι-Μπαρτσελόνα στο Λονδίνο και Σίτι-Λεβερκούζεν στο Μάντσεστερ – Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής

Ξανά ώρα για μπάλα στο Champions League, με το πρόγραμμα της Τρίτης (25/11) να περιλαμβάνει σπουδαία ματς όπως το Τσέλσι - Μπαρτσελόνα και το Μάντσεστερ Σίτι - Λεβερκούζεν.

Σύνταξη
Αποκάλυψη σοκ από τον Πατρίς Εβρά: «Έπαιρνα 38 χάπια την ημέρα για να μπορώ να παίξω»
Ποδόσφαιρο 25.11.25

Αποκάλυψη σοκ από τον Πατρίς Εβρά: «Έπαιρνα 38 χάπια την ημέρα για να μπορώ να παίξω»

Αποκάλυψη που προκάλεσε αίσθηση έκανε ο Πατρίς Εβρά καθώς είπε πως για να είναι σε θέση να αγωνιστεί χωρίς να πονά χρειαζόταν να καταναλώνει αρκετά παυσίπονα καθημερινώς.

Σύνταξη
Αποδίδει η φορολόγηση των εκατομμυριούχων; Τι δείχνει το παράδειγμα της Νορβηγίας
Λεπτές ισορροπίες 25.11.25

Αποδίδει η φορολόγηση των εκατομμυριούχων; Τι δείχνει το παράδειγμα της Νορβηγίας

Οι υπερπλούσιοι εγκαταλείπουν μαζικά τη Νορβηγία μετά την αύξηση του φόρου στη μεγάλη περιουσία. Η κυβέρνηση όμως επιμένει ότι είναι ζήτημα δικαιοσύνης. Και τα έσοδα είναι ικανοποιητικά.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο Τσίπρας μιλά για πολιτική και ευθύνη, η κυβέρνηση προσπαθεί να τον «κοντύνει» επενδύοντας στα κουτσομπολιά, θα της κάνει άραγε τη χάρη η Αριστερά;
in Confidential 25.11.25

Ο Τσίπρας μιλά για πολιτική και ευθύνη, η κυβέρνηση προσπαθεί να τον «κοντύνει» επενδύοντας στα κουτσομπολιά, θα της κάνει άραγε τη χάρη η Αριστερά;

Ο κακός χαμός έλαβε χώρα κατά την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα. Οι αντιδράσεις των άσπονδων εχθρών και φίλων και τα όσα ξέχασαν πολλοί διαβάζοντας το βιβλίο. Το μεγάλο ερώτημα είναι ο αντίκτυπος στις επόμενες δημοσκοπήσεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Το Μαξίμου διαβάζει την Ιθάκη
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Το Μαξίμου διαβάζει την Ιθάκη

Στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν πως στον δρόμο προς τις κάλπες, ο Αλέξης Τσίπρας θα αποτελέσει τον βασικό αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Σουδάν: Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί τους παραστρατιωτικούς για «εγκλήματα πολέμου»
Κόσμος 25.11.25

Η Διεθνής Αμνηστία κατηγορεί τους παραστρατιωτικούς στο Σουδάν για «εγκλήματα πολέμου»

Στο Σουδάν μαίνεται από τη 15η Απριλίου 2023 ανελέητος πόλεμος ανάμεσα στις σουδανικές ένοπλες δυνάμεις (ΣΕΔ) και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ)

Σύνταξη
Καιρός: Βροχές και καταιγίδες «μεγάλης έντασης και διάρκειας», από σήμερα – Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ
Έκτακτο δελτίο 25.11.25

Βροχές και καταιγίδες «μεγάλης έντασης και διάρκειας», από σήμερα - Στο επίκεντρο ξανά Ήπειρος και Κέρκυρα

Νέα επιδείνωση παρουσιάζει από σήμερα ο καιρός με ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Λήξη της κακοκαιρίας προβλέπεται, στα δυτικά το Σάββατο και στα ανατολικά την Κυριακή

Σύνταξη
Δεν είναι μαγεία, είναι A.I.: Έξαλλοι τουρίστες με την ανύπαρκτη χριστουγεννιάτικη αγορά στο παλάτι του Μπάκιγχαμ
London baby 25.11.25

Δεν είναι μαγεία, είναι A.I.: Έξαλλοι τουρίστες με την ανύπαρκτη χριστουγεννιάτικη αγορά στο παλάτι του Μπάκιγχαμ

Μια φωτογραφία που διαφήμιζε τη χριστουγεννιάτικη αγορά στο παλάτι του Μπάκιγχαμ αποδείχθηκε προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης. Ωστόσο, πολλοί έσπευσαν να τη δουν από κοντά.

Σύνταξη
Καραμανλής και Βενιζέλος μιλούν για την «κρίση της Δημοκρατίας σήμερα» – Φουντώνει ο πονοκέφαλος του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 25.11.25

Καραμανλής και Βενιζέλος μιλούν για την «κρίση της Δημοκρατίας σήμερα» – Φουντώνει ο πονοκέφαλος του Μαξίμου

Στις 8 Δεκεμβρίου η συνύπαρξη σε εκδήλωση Κώστα Καραμανλή και Ευάγγελου Βενιζέλου, αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον μετά τις κρίσιμες τοποθετήσεις τους για την κρίση εμπιστοσύνης απέναντι στους θεσμούς.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Krampus: Ο δαίμονας των Άλπεων που επιστρέφει κάθε Δεκέμβρη για να τιμωρήσει τα άτακτα παιδιά
Culture Live 25.11.25

Krampus: Ο δαίμονας των Άλπεων που επιστρέφει κάθε Δεκέμβρη για να τιμωρήσει τα άτακτα παιδιά

Μια αρχαία παγανιστική φιγούρα, παιδί της θεάς Χελ και σύμμαχος —ή αντίπαλος— του Αγίου Νικολάου, βγαίνει κάθε Δεκέμβρη στους δρόμους της Κεντρικής Ευρώπης. Ο Krampus, ο πιο σκοτεινός «ήρωας» των Χριστουγέννων, μετατρέπει τις γιορτές σε παραμύθι τρόμου

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών: Ένα «βιαιόμετρο» για τους χώρους δουλειάς
ΓΣΕΕ 25.11.25

Ένα «βιαιόμετρο» για τους χώρους δουλειάς

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, η ΓΣΕΕ δημοσιοποιεί το «βιαιόμετρο», για το πώς να αναγνωρίζουμε έγκαιρα παρενοχλητικές συμπεριφορές στους χώρους δουλειάς.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
