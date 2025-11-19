«Τα ‘θελε και τα ‘παθε» – Ο Λευκός Οίκος στο πλευρό του Τραμπ για την δημοσιογράφο που αποκάλεσε «γουρουνάκι»

Ο Λευκός Οίκος δεν υποχωρεί μπροστά στην έντονη αντίδραση που προκάλεσε η προσβλητική αναφορά του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για μια γυναίκα δημοσιογράφο.

Ο 79χρονος Τραμπ προκάλεσε οργή όταν επέπληξε την ανταποκρίτρια του Bloomberg στο Λευκό Οίκο, Κάθριν Λούσι, επειδή του έθεσε μια ερώτηση σχετικά με τα περιβόητα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν την Παρασκευή.

«Αν δεν υπάρχει τίποτα ενοχοποιητικό στα αρχεία, κύριε, γιατί δεν…» άρχισε να λέει η Λούσι, καθώς ο πρόεδρος απαντούσε σε ερωτήσεις στο Air Force One.

Πριν προλάβει να τελειώσει, όμως, ο Τραμπ την έδειξε με το δάχτυλο και της φώναξε: «Σιωπή! Σιωπή, γουρουνάκι».

No. Her name is Catherine Lucey. Open YOUR ears, Sarah. https://t.co/o8azGEDpyh — Edward Sweda (@nosmokeed) November 19, 2025

Ο Λευκός Οίκος δεν κάνει πίσω

Η παρατήρηση κατακρίθηκε ως «αηδιαστική» σε μια πληθώρα κριτικών, μεταξύ των οποίων και από τον παρουσιαστή του CNN Τζέικ Τάπερ και την πρώην παρουσιάστρια του Fox News Γκρέτσεν Κάρλσον, αλλά ο Λευκός Οίκος φαίνεται ατάραχος, σύμφωνα με το Daily Beast.

«Αυτή η δημοσιογράφος συμπεριφέρθηκε με ακατάλληλο και αντιεπαγγελματικό τρόπο προς τους συναδέλφους της. Αν πρόκειται να δίνεις, πρέπει να είσαι σε θέση να δέχεσαι», δήλωσε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου στο Daily Beast.

«Οι δημοσιογράφοι μας στο Λευκό Οίκο παρέχουν μια ζωτικής σημασίας δημόσια υπηρεσία, θέτοντας ερωτήσεις χωρίς φόβο ή εύνοια», δήλωσε εκπρόσωπος του Bloomberg News στο The Guardian.

«Παραμένουμε επικεντρωμένοι στην αντικειμενική και ακριβή κάλυψη θεμάτων δημόσιου ενδιαφέροντος».

President Trump told a reporter who asked about the Jeffrey Epstein files, «Quiet, quiet, piggy.» Trump said on Monday he would sign legislation to release files related to the sex offender, one day after he abandoned his longstanding opposition to the measure. pic.twitter.com/BP2RDspwfI — The Wall Street Journal (@WSJ) November 18, 2025

Ακάθεκτος ο Τραμπ

Την Τρίτη, ένας εμφανώς εξοργισμένος Τραμπ επιτέθηκε σε μια άλλη γυναίκα δημοσιογράφο που τον πίεσε για την αποκάλυψη των αρχείων.

«Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο θέτεις την ερώτηση, με θυμό και κακία, είναι απαράδεκτος», είπε στη Μέρι Μπρους του ABC News.

«Πήγαινε πίσω και μάθε πώς να είσαι δημοσιογράφος. Δεν θα δεχτώ άλλες ερωτήσεις από εσένα».

Η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο, αν και αρκετά μέλη εξέφρασαν την υποστήριξή τους προς τις συναδέλφους τους σε αναρτήσεις στο X.

«Οι συνάδελφοί μου στο δημοσιογραφικό σώμα του Λευκού Οίκου, @marykbruce και @catherine_lucey, κάνουν και οι δύο εξαιρετική δουλειά», έγραψε η Κέιτλιν Κόλινς του CNN.

🔥Trump SMACKS DOWN Bloomberg Reporter «Will you let me finish my statement? You are the worst. You’re with Bloomberg right? You are the worst. I don’t know why they even have you.» pic.twitter.com/OOzQGm5iqB — Mr Producer (@RichSementa) November 17, 2025

Παλιά του τέχνη…

Οι οξείες αντιδράσεις είναι συνηθισμένες για τον Τραμπ, ο οποίος έχει μακρά ιστορία προσβλητικών σχολίων προς τις γυναίκες.

Το 2017, η αρθρογράφος της New York Times Γκέιλ Κόλινς θυμήθηκε ότι ο Τραμπ της είχε στείλει αντίγραφα των αρθρογραφιών της που δεν του άρεσαν, αποκαλώντας την «σκύλο και ψεύτρα» με «πρόσωπο γουρουνιού».

Το 2016, η λατίνα βασίλισσα ομορφιάς Αλίσια Ματσάδο, η οποία κέρδισε τον τίτλο της Miss Universe σε ηλικία 19 ετών, όταν ο Τραμπ ήταν συνιδιοκτήτης της οργάνωσης, διηγήθηκε πώς την αποκαλούσε «Miss Piggy» και «Miss Housekeeping (Οικιακή βοηθός)».

Ο Τραμπ έχει επίσης επανειλημμένα αποκαλέσει την κωμικό και πρώην παρουσιάστρια talk show Ρόζι Ο’ Ντόνρλ «χοντρό γουρούνι», «ακατάστατη» και «ζώο».

Ο πρόεδρος έχει επίσης αποκαλέσει πολλές γυναίκες, συμπεριλαμβανομένης της πρώην βοηθού του στο Λευκό Οίκο Ομαρόσα Μανιγκώλτ Νιούμαν και της Αριάνα Χάφινγκτον του HuffPost, «σκυλιά».

«Αυτό είναι το πρόβλημα με την πολιτική ορθότητα», δήλωσε ο Τραμπ στο Face the Nation του CBS το 2016.

«Παίρνει πολύ χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο».