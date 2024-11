Τσουνάμι σεξιστικών επιθέσεων στα social media μετά την επανεκλογή του Τραμπ

Οι σεξιστικές και υβριστικές επιθέσεις κατά των γυναικών έχουν αυξηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με ανάλυση του Ινστιτούτου Στρατηγικού Διαλόγου.

Μια ανάρτηση Χ του λευκού εθνικιστή και αρνητή του Ολοκαυτώματος Νικ Φουέντες το βράδυ της περασμένης Τρίτης που έλεγε: «Το σώμα σου, η επιλογή μου. Για πάντα», έχει προβληθεί περισσότερες από 90 εκατομμύρια φορές και έχει αναδημοσιευτεί 35 εκατομμύρια φορές. Μεταξύ Πέμπτης και Παρασκευής, το ISD κατέγραψε αύξηση 4.600% στις αναφορές της φράσης στο X.

