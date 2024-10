Κάμαλα Χάρις: Τα σχόλια του Τραμπ για τις γυναίκες είναι «προσβλητικά για όλους»

Η Κάμαλα Χάρις δήλωσε ότι το σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα προστατεύσει τις γυναίκες «είτε τους αρέσει είτε όχι» δείχνει ότι ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων δεν αντιλαμβάνεται την κατάσταση.

Τόνισε πως ο αντίπαλος της αδυνατεί να καταλάβει την αντιπροσώπευση των γυναικών, την εξουσία τους, το δικαίωμά τους και την ικανότητά τους να παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένου του σώματός τους.

«Νομίζω ότι είναι προσβλητικό για όλους, παρεμπιπτόντως», δήλωσε η Χάρις προτού ξεκινήσει την ημέρα προεκλογικής εκστρατείας στις δυτικές πολιτείες της Αριζόνα και της Νεβάδα.

Όπως είναι γνωστό, ο Τραμπ είχε διορίσει τρεις από τους δικαστές στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ που αποτέλεσαν τη συντηρητική πλειοψηφία που ανέτρεψε τα ομοσπονδιακά δικαιώματα στις αμβλώσεις.

Καθώς οι επιπτώσεις από την απόφαση του 2022 επεκτείνονται, ο Τραμπ έχει αρχίσει να υποστηρίζει σε δημόσιες εκδηλώσεις και σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα «προστατεύσει τις γυναίκες» και θα φροντίσει να μην «τις απασχολεί η άμβλωση».

Σε μια συγκέντρωση το βράδυ της Τετάρτης κοντά στο Γκριν Μπέι του Ουισκόνσιν, ο Τραμπ είπε στους οπαδούς του ότι οι σύμβουλοι του τον είχαν παροτρύνει να μην χρησιμοποιεί τη φράση αυτή επειδή ήταν «ακατάλληλη».

Είπε στο πλήθος ότι είπε στους συμβούλους του: «Λοιπόν, θα το κάνω είτε αρέσει στις γυναίκες είτε όχι. Θα τις προστατέψω».

Ο Χάρις είπε ότι το σχόλιο ήταν μέρος ενός μοτίβου ανησυχητικών δηλώσεων του Τραμπ. «Αυτή είναι απλώς η τελευταία σε μια μακρά σειρά δηλώσεων που αποκαλύπτουν το πώς σκέφτεται για τις γυναίκες», είπε.

Ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν δυσκολευτεί με το πώς να μιλήσουν για τα δικαιώματα των αμβλώσεων, ιδίως καθώς οι γυναίκες σε όλη τη χώρα αντιμετωπίζουν περιορισμούς που έχουν περιορίσει κατά πολύ τη δυνατότητα τερματισμού μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης.

Και ειδικά αν σκεφτούμε πως αυτές οι δηλώσεις έρχονται σε πλήρη αντίθεση με προηγούμενες τοποθετήσεις του πρώην προέδρου για το ζήτημα.

Donald Trump has softened his rhetoric on abortion, contradicted himself and nearly dropped “pro-life” from his vocabulary. Yet there is no evidence that his views have changed. Here’s a look at his statements since he first ran for president. https://t.co/x1TPbimx88 pic.twitter.com/1UO3HCBo3x

— The New York Times (@nytimes) October 30, 2024