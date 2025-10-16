Δεκάδες δημοσιογράφοι, που είναι διαπιστευμένοι στο Πεντάγωνο, άδειασαν τα γραφεία τους και επέστρεψαν χθες, Τετάρτη, τις διαπιστεύσεις τους καθώς τέθηκαν σε ισχύ νέοι περιορισμοί που αφορούν την πρόσβαση του Τύπου.

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας είχε δώσει προθεσμία μέχρι προχθές, Τρίτη, στα μέσα ενημέρωσης καλώντας τα είτε να υπογράψουν μια νέα πολιτική σχετικά με την πρόσβαση στο Πεντάγωνο είτε να χάσουν την πρόσβαση σε δημοσιογραφικές διαπιστεύσεις και στα δημοσιογραφικά γραφεία του Πενταγώνου.

Τουλάχιστον 30 ειδησεογραφικοί οργανισμοί, ανάμεσά τους και το Reuters, αρνήθηκαν να υπογράψουν το σχετικό έγγραφο επικαλούμενοι την απειλή που αυτό συνιστά για τις ελευθερίες του Τύπου και για την ανεξαρτησία της δημοσιογραφίας, σε ό,τι αφορά την ενημέρωση για τον ισχυρότερο στρατό παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι στο Πεντάγωνο δεν μπορούν να ζητούν ούτε να δημοσιεύσουν κάποιες πληροφορίες χωρίς ρητή και έγγραφη έγκριση του υπουργείου.

Μαύρη μέρα για την ελευθερία του Τύπου

Η Ένωση Συντακτών του Υπουργείου Άμυνας (Pentagon Press Association, PPA), η οποία εκπροσωπεί περισσότερους από 100 ειδησεογραφικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων και το Reuters, ανέφερε σε χθεσινή ανακοίνωσή της ότι η Τετάρτη είναι «μια μαύρη ημέρα για την ελευθερία του Τύπου, η οποία εγείρει ανησυχίες για την αποδυνάμωση της δέσμευσης των ΗΠΑ στη διαφάνεια στη διοίκηση, στη δημόσια λογοδοσία στο Πεντάγωνο και στην ελευθερία του λόγου για όλους».

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ ανέφερε σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα: «Το έγγραφο δεν τους ζητεί να συμφωνήσουν. Μόνο να αναγνωρίσουν ότι αντιλαμβάνονται την πολιτική μας…».

Χθες Τετάρτη, το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.

Εγκαταλείπουν το Πεντάγωνο

Οι δημοσιογράφοι περιέγραψαν χθες τον χώρο των γραφείων τους στο Πεντάγωνο ως ασυνήθιστα ήσυχο καθώς τον άδειαζαν μεταφέροντας έπιπλα, σέρβερ υπολογιστών, υλικό ηχομόνωσης για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις και άλλο δημοσιογραφικό εξοπλισμό.

Οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι ήταν κατά παράδοση περιορισμένοι σε μη διαβαθμισμένους χώρους στο Πεντάγωνο και εργάζονταν απέναντι από το γραφείο Τύπου του Πενταγώνου, γεγονός που τους επέτρεπε να έχουν πρόσβαση στους εκπροσώπους του υπουργείου.

Κάποιοι δημοσιογράφοι που μίλησαν στο Reuters είπαν ότι οι νέοι περιορισμοί δεν θα τους εμποδίσουν από το να κάνουν ρεπορτάζ για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η νέα πολιτική του Πενταγώνου είναι η τελευταία σε μια σειρά περιορισμών της πρόσβασης του Τύπου από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, πρώην παρουσιαστή του Fox News.

Το εν λόγω τηλεοπτικό δίκτυο συγκαταλέγεται στους δημοσιογραφικούς οργανισμούς που έχουν αρνηθεί να υπογράψουν το έγγραφο για τα νέα μέτρα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ