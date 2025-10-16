newspaper
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πεντάγωνο: Αντάρτικο από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους – Δεν καλύπτουν υπό όρους λογοκρισίας
Κόσμος 16 Οκτωβρίου 2025 | 11:45

Πεντάγωνο: Αντάρτικο από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους – Δεν καλύπτουν υπό όρους λογοκρισίας

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ και πρώην παρουσιαστής του Fox News, Πιτ Χέγκσεθ, ζήτησε από τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο να μην δημοσιεύουν χωρίς γραπτή έγκριση από το υπουργείο

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Πώς να κερδίζετε περισσότερο χρόνο (χωρίς να σηκώνεστε χαράματα)

Πώς να κερδίζετε περισσότερο χρόνο (χωρίς να σηκώνεστε χαράματα)

Spotlight

Δεκάδες δημοσιογράφοι, που είναι διαπιστευμένοι στο Πεντάγωνο, άδειασαν τα γραφεία τους και επέστρεψαν χθες, Τετάρτη, τις διαπιστεύσεις τους καθώς τέθηκαν σε ισχύ νέοι περιορισμοί που αφορούν την πρόσβαση του Τύπου.

Το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας είχε δώσει προθεσμία μέχρι προχθές, Τρίτη, στα μέσα ενημέρωσης καλώντας τα είτε να υπογράψουν μια νέα πολιτική σχετικά με την πρόσβαση στο Πεντάγωνο είτε να χάσουν την πρόσβαση σε δημοσιογραφικές διαπιστεύσεις και στα δημοσιογραφικά γραφεία του Πενταγώνου.

Τουλάχιστον 30 ειδησεογραφικοί οργανισμοί, ανάμεσά τους και το Reuters, αρνήθηκαν να υπογράψουν το σχετικό έγγραφο επικαλούμενοι την απειλή που αυτό συνιστά για τις ελευθερίες του Τύπου και για την ανεξαρτησία της δημοσιογραφίας, σε ό,τι αφορά την ενημέρωση για τον ισχυρότερο στρατό παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι στο Πεντάγωνο δεν μπορούν να ζητούν ούτε να δημοσιεύσουν κάποιες πληροφορίες χωρίς ρητή και έγγραφη έγκριση του υπουργείου.

Μαύρη μέρα για την ελευθερία του Τύπου

Η Ένωση Συντακτών του Υπουργείου Άμυνας (Pentagon Press Association, PPA), η οποία εκπροσωπεί περισσότερους από 100 ειδησεογραφικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων και το Reuters, ανέφερε σε χθεσινή ανακοίνωσή της ότι η Τετάρτη είναι «μια μαύρη ημέρα για την ελευθερία του Τύπου, η οποία εγείρει ανησυχίες για την αποδυνάμωση της δέσμευσης των ΗΠΑ στη διαφάνεια στη διοίκηση, στη δημόσια λογοδοσία στο Πεντάγωνο και στην ελευθερία του λόγου για όλους».

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Παρνέλ ανέφερε σε ανακοίνωσή του τη Δευτέρα: «Το έγγραφο δεν τους ζητεί να συμφωνήσουν. Μόνο να αναγνωρίσουν ότι αντιλαμβάνονται την πολιτική μας…».

Χθες Τετάρτη, το Πεντάγωνο αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.

Εγκαταλείπουν το Πεντάγωνο

Οι δημοσιογράφοι περιέγραψαν χθες τον χώρο των γραφείων τους στο Πεντάγωνο ως ασυνήθιστα ήσυχο καθώς τον άδειαζαν μεταφέροντας έπιπλα, σέρβερ υπολογιστών, υλικό ηχομόνωσης για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις και άλλο δημοσιογραφικό εξοπλισμό.

Πεντάγωνο

Οι διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι ήταν κατά παράδοση περιορισμένοι σε μη διαβαθμισμένους χώρους στο Πεντάγωνο και εργάζονταν απέναντι από το γραφείο Τύπου του Πενταγώνου, γεγονός που τους επέτρεπε να έχουν πρόσβαση στους εκπροσώπους του υπουργείου.

Κάποιοι δημοσιογράφοι που μίλησαν στο Reuters είπαν ότι οι νέοι περιορισμοί δεν θα τους εμποδίσουν από το να κάνουν ρεπορτάζ για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Η νέα πολιτική του Πενταγώνου είναι η τελευταία σε μια σειρά περιορισμών της πρόσβασης του Τύπου από τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, πρώην παρουσιαστή του Fox News.

Το εν λόγω τηλεοπτικό δίκτυο συγκαταλέγεται στους δημοσιογραφικούς οργανισμούς που έχουν αρνηθεί να υπογράψουν το έγγραφο για τα νέα μέτρα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Fitch: Οι 4 αδυναμίες που συγκρατούν την αναβάθμιση της Ελλάδας

Fitch: Οι 4 αδυναμίες που συγκρατούν την αναβάθμιση της Ελλάδας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς να κερδίζετε περισσότερο χρόνο (χωρίς να σηκώνεστε χαράματα)

Πώς να κερδίζετε περισσότερο χρόνο (χωρίς να σηκώνεστε χαράματα)

Business
Eurometaux: SOS από την ευρωπαϊκή βιομηχανία για το ακριβό ρεύμα

Eurometaux: SOS από την ευρωπαϊκή βιομηχανία για το ακριβό ρεύμα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Υποβρύχιο Titan: Μηχανικό πρόβλημα και χωρίς τις απαραίτητες δοκιμές – Επίσημη έκθεση για το ναυάγιο
«Έπρεπε να αποσυρθεί» 16.10.25

Μηχανικό πρόβλημα και χωρίς τις απαραίτητες δοκιμές το υποβρύχιο Titan - Επίσημη έκθεση για το ναυάγιο

Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το υποβρύχιο Titan που ναυάγησε το 2023 δεν πληρούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας

Σύνταξη
Τι συμβαίνει σε ηγέτες που αγάπησαν τον Τραμπ;
Anti-Trump bump 16.10.25

Τι συμβαίνει σε ηγέτες που αγάπησαν τον Τραμπ;

Την ώρα που ο πρόεδρος της Αργεντινής αντιμετωπίζει τη πιο δύσκολη στιγμή για τη χώρα και το κόμμα του, η αμερικανική χείρα βοηθείας μπορεί να τα κάνει χειρότερα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Φωτογραφία: Ένα μικροσκοπικό έμβρυο ρινόκερου που αναπτύχθηκε με εξωσωματική γονιμοποίηση
16.10.25

Ένα μικροσκοπικό έμβρυο ρινόκερου που αναπτύχθηκε με εξωσωματική γονιμοποίηση - Ένας φωτογράφος αποκαλύπτει

Μόνο δύο θηλυκοί βόρειοι λευκοί ρινόκεροι έχουν απομείνει – αλλά κανένα από τα δύο δεν μπορεί να κυοφορήσει. Έτσι, χρησιμοποιήθηκε παρένθετη μητέρα, αλλά το έμβρυο δεν έφτασε στην πλήρη ωρίμανση

Σύνταξη
Γάζα: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη το Ισραήλ – Αδυναμία να βρει τις σορούς των ομήρων δηλώνει η Χαμάς
Εύθραυστη εκεχειρία 16.10.25

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη το Ισραήλ - Αδυναμία να βρει τις σορούς των ομήρων δηλώνει η Χαμάς

Το Ισραήλ απειλεί να κόψει την ανθρωπιστική βοήθεια και να εξαπολύσει μαζικές επιθέσεις στη Γάζα εάν η Χαμάς δεν επιστρέψει αμέσως τις σορούς των ομήρων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ενέκρινε φονικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα – Εξετάζει χερσαία επέμβαση
Επικίνδυνη κλιμάκωση 16.10.25

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ενέκρινε φονικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα – Εξετάζει χερσαία επέμβαση

Τα περί καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών από τον Τραμπ θεωρούνται πρόσχημα για πιθανές επεμβάσεις στη Βενεζουέλα και γενικότερα στην Καραϊβική

Σύνταξη
Γάζα: «Δεν υπάρχει ούτε υπόνοια δημοκρατίας» στο σχέδιο Τραμπ για το μέλλον της
Κόσμος 16.10.25

«Διακυβέρνηση με τηλεχειρισμό» στη Γάζα – Γιατί δεν υπάρχει υπόνοια δημοκρατίας στο σχέδιο Τραμπ

Η Αν Ιφράν, ειδική σε θέματα Μέσης Ανατολής, επισημαίνει ότι το σχέδιο για τη Γάζα, θυμίζει πολύ τους όρους του βρετανικού προτεκτοράτου πριν από τη δημιουργία του Ισραήλ το 1948.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Αγαπώ τον Χίτλερ»: Μηνύματα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τις ακροδεξιές συζητήσεις των Νέων Ρεπουμπλικάνων
Politico 16.10.25

«Αγαπώ τον Χίτλερ»: Μηνύματα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τις ακροδεξιές συζητήσεις των Νέων Ρεπουμπλικάνων

Η διαρροή χιλιάδων μηνυμάτων που αποκαλύπτουν ρατσιστικές και νεοναζιστικές αντιλήψεις μελών των Νέων Ρεπουμπλικάνων ανοίγει μια νέα συζήτηση για τα όρια της πολιτικής ανοχής στην Αμερική του 2025

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Το Ισραήλ απειλεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο εάν η Χαμάς δεν παραδώσει όλα τα λείψανα ομήρων
Γάζα 16.10.25

Το Ισραήλ απειλεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο

«Αν η Χαμάς αρνηθεί να τηρήσει τη συμφωνία» για την επιστροφή όλων των λειψάνων ομήρων, «το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, θα ξαναρχίσει τις μάχες για να αναλάβει δράση για την πλήρη ήττα της».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Οχι στα πραξικοπήματα που υποκινούνται από τη CIA», εξεγείρεται ο Μαδούρο
Βενεζουέλα - ΗΠΑ 16.10.25

Εξεγείρεται ο Μαδούρο ενάντια στα πραξικοπήματα της CIA

«Οχι στην αλλαγή καθεστώτος» δηλώνει οργισμένος ο Νικολάς Μαδούρο, έπειτα από την επιβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ της εξουσιοδότησης που έχει δώσει στη CIA για μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μητσοτάκης: Βλέπει 6 χρόνια μόνο «επιτυχίες», «ψευτοπατριώτες» οι επικριτές και «υπονομευτές» της εθνικής ενότητας η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

Μητσοτάκης: Βλέπει 6 χρόνια μόνο «επιτυχίες», «ψευτοπατριώτες» οι επικριτές και «υπονομευτές» της εθνικής ενότητας η αντιπολίτευση

Αλλεργικός στην κριτική για μία ακόμη φορά εμφανίστηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής. Με φόντο τα θέματα εξωτερικής πολιτικής αναφέρθηκε σε όσους κατακρίνουν την πολιτική των ήρεμων νερών λέγοντας ότι «θα συνιστούσε μεγαλύτερη αυτοσυγκράτηση στους ψευτοπατριώτες» . 

Σύνταξη
Υποβρύχιο Titan: Μηχανικό πρόβλημα και χωρίς τις απαραίτητες δοκιμές – Επίσημη έκθεση για το ναυάγιο
«Έπρεπε να αποσυρθεί» 16.10.25

Μηχανικό πρόβλημα και χωρίς τις απαραίτητες δοκιμές το υποβρύχιο Titan - Επίσημη έκθεση για το ναυάγιο

Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το υποβρύχιο Titan που ναυάγησε το 2023 δεν πληρούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας

Σύνταξη
Κηφισίας: Μεθυσμένος οδηγός «καρφώθηκε» στα ΕΛΤΑ – Βίντεο ντοκουμέντο από την πρόσκρουση
Σε τρελή πορεία 16.10.25

Μεθυσμένος οδηγός «καρφώθηκε» στα ΕΛΤΑ στην Κηφισίας - Βίντεο ντοκουμέντο από την πρόσκρουση

Ο 21χρονος οδηγός είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα κινούμενος επί της λεωφόρου Κηφισίας, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα να πέσει με σφοδρότητα πάνω στην τζαμαρία των ΕΛΤΑ

Σύνταξη
Γιώργος Χουρμουζιάδης: Περί των αγνώστων ελληνικών αρχαιοτήτων
Τα ταπεινά θραύσματα 16.10.25

Γιώργος Χουρμουζιάδης: Με ειλικρίνεια

Ποιος θα μπορούσε, έστω και μια στιγμή, να αναζητήσει μέσα στους ποταμούς των άδειων λέξεων το χαμένο ελληνικό Λόγο, για να μιλήσει σωστά για τις ελληνικές αρχαιότητες;

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βόμβες Βενιζέλου: Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη – Θεσμικό αδιέξοδο
Πολιτική Γραμματεία 16.10.25

Βόμβες Βενιζέλου: Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη – Θεσμικό αδιέξοδο

Ο κ. Βενιζέλος άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις δημοσκοπήσεις, σημειώνοντας ότι «καταγράφουν ένα πολυεπίπεδο αδιέξοδο» υποστηρίζοντας ότι αμφισβητείται η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση και το Κοινοβούλιο. Ακόμη εκτόξευσε βολές για την απουσία πολιτικής συνεννόησης στα εθνικά θέματα

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο