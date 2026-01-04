newspaper
Κυριακή 04 Ιανουαρίου 2026
«Ο πρόεδρος Τραμπ θέτει τους όρους και αποφασίζει για το αποτέλεσμα» λέει ο Χέγκσεθ
Κόσμος 04 Ιανουαρίου 2026 | 07:00

«Ο πρόεδρος Τραμπ θέτει τους όρους και αποφασίζει για το αποτέλεσμα» λέει ο Χέγκσεθ

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, μιλώντας στο CBS, έπλεξε το εγκώμιο του Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζοντάς τον ως τον απόλυτο κυρίαρχο

Σύνταξη
Πρώτο ραντεβού: 4 τρόποι να το «απογειώσετε»

Πρώτο ραντεβού: 4 τρόποι να το «απογειώσετε»

Ο Πιτ Χέγκσεθ αναφέρθηκε στην παντοδυναμία του Ντόναλντ Τραμπ στο παγκόσμιο στερέωμα, υπερασπιζόμενος την επίθεση στη Βενεζουέλα και την απαγωγή των Μαδούρο – Φλόρες.

Ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή του CBS «Evening News» ότι  «ο πρόεδρος Τραμπ θέτει τους όρους. Και τελικά, θα αποφασίσει ποια θα είναι τα αποτελέσματα αυτού. Αλλά αυτό σημαίνει ότι τα ναρκωτικά θα σταματήσουν να κυκλοφορούν. Σημαίνει ότι το πετρέλαιο που μας πήραν θα επιστραφεί, τελικά, και ότι οι εγκληματίες δεν θα σταλούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σημαίνει ότι οι ξένες χώρες δεν έχουν βάση στο ημισφαίριό μας».

Ξεκαθάρισε πως οι ΗΠΑ θα αποφασίσουν για τη Βενεζουέλα, λέγοντας ότι «τελικά, λοιπόν, εμείς θα ελέγχουμε τι θα συμβεί στη συνέχεια. Με αυτή την γενναία απόφαση, ο πρόεδρος Τραμπ έδειξε αμερικανική ηγεσία και θα είναι σε θέση να καθορίσει πού θα πάμε στη συνέχεια. Η Αμερική θα ωφεληθεί από άποψη ασφάλειας και ευημερίας, και πιστεύουμε ότι το ίδιο θα συμβεί και για τον λαό της Βενεζουέλας».

Ο Τραμπ ως άνθρωπος της δράσης κατά τον Χέγκσεθ

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ συνέχισε λέγοντας ότι «ο Τραμπ είπε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνική βόμβα. Οι Ιρανοί δεν το πίστεψαν. Αυτός έδρασε. Είπε το ίδιο και για τον Μαδούρο. Αυτός έδρασε. Είπε το ίδιο και για τους Χούθι. Αυτός έδρασε (σ.σ. Για την ιστορία οι ΗΠΑ προσέγγισαν και συνθηκολόγησαν με την Ανσάρ Αλλάχ της Υεμένης). Νότια σύνορα — έδρασε.

«Θα κάνουμε κάτι για τα ναρκωτικά. Αυτός δρα. Δρούμε με επιθέσεις σε σκάφη που μεταφέρουν ναρκωτικά. Αυτός είναι ένας πρόεδρος της δράσης» πρόσθεσε, πλέκοντας το εγκώμιο του Τραμπ σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, καθώς τα αμερικανικά ΜΜΕ ασχολούνταν με τα προβλήματα υγείας και την υπνηλία του προέδρου των ΗΠΑ.

«Δεν μπορείς να έχεις ειρήνη σε αυτόν τον επικίνδυνο κόσμο χωρίς δύναμη. Υπάρχουν πολλοί πολιτικοί που θέλουν να μιλήσουν… Θέλουν να μιλήσουν για ειρήνη. Θέλουν να μιλήσουν για διπλωματία. Θέλουν να μιλήσουν για διαπραγματεύσεις. Θέλουν να μιλήσουν για παγκοσμιοποίηση ή διεθνείς οργανισμούς».

«Ο πρόεδρος Τραμπ μιλάει με πράξεις» συνέχισε. «Οι αντίπαλοί μας το καταλαβαίνουν αυτό. Όταν λέει ότι κάτι έχει σημασία, έχει. Και θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα με όλη τη δύναμη του υπουργείου Άμυνας» πρόσθεσε ο Πιτ Χέγκσεθ.

Η «απόβαση» αμερικανικών εταιρειών στη Βενεζουέλα

«Θα μοιάζει με αμερικανική δύναμη» είπε ο αμερικανός υπουργός Άμυνας. «Θα μοιάζει με επιλογές για τον πρόεδρο Τραμπ. Θα μοιάζει με προστασία των αμερικανικών συμφερόντων και διασφάλιση της προώθησής τους, καθώς και με την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Θα φέρουμε αμερικανικές εταιρείες εκεί. Θα φέρουμε επενδύσεις εκεί».

«Αυτές οι αποθήκες πετρελαίου λειτουργούν στο 20% της χωρητικότητάς τους. Αυτό θα αλλάξει. Και θα σταματήσουμε την εισροή ανθρώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες» είπε ο Πιτ Χέγκσεθ.

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο – Και τώρα τι;

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ συνέλαβαν τον Μαδούρο – Και τώρα τι;

Βενεζουέλα: Όλες οι εξελίξεις για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο

Βενεζουέλα: Όλες οι εξελίξεις για την αμερικανική επίθεση και τη σύλληψη Μαδούρο

Μελέτη 03.01.26

Η επιστήμη ξέρει γιατί πεινάς τόσο συχνά

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, μια μικροσκοπική πρωτεΐνη που μέχρι τώρα περνούσε απαρατήρητη φαίνεται πως επηρεάζει πολύ περισσότερο απ’όσο νομίζαμε την πείνα.

Σύνταξη
Live οι εξελίξεις: «Κουρέλι» το διεθνές δίκαιο μετά την απαγωγή Μαδούρο και την επίθεση στη Βενεζουέλα
«Όλα για το πετρέλαιο» 04.01.26

«Κουρέλι» το διεθνές δίκαιο μετά την απαγωγή Μαδούρο και την επίθεση στη Βενεζουέλα - Live οι εξελίξεις

Στη Νέα Υόρκη κρατούνται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες - Οι ΗΠΑ επέστρεψαν στο διαβόητο «δόγμα Μονρόε»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το φάντασμα της παραίτησης πάνω από το Ελιζέ
Γαλλία 04.01.26

Το φάντασμα της παραίτησης πάνω από το Ελιζέ

Οκτώ χρόνια μετά την εκλογή του, ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σεναρίου που από περιθωριακό έγινε σχεδόν κανονικότητα στη γαλλική πολιτική συζήτηση

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Εκλογές: Που θα στηθούν κάλπες το 2026 – Οι σημαντικότερες αναμετρήσεις
Εκλογικό ημερολόγιο 04.01.26

Ο εκλογικός χάρτης με τις σημαντικότερες αναμετρήσεις του 2026 - Θα είναι εκλογικό έτος για την Ελλάδα;

Οι εκλογές αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της δημοκρατικής λειτουργίας, καθώς προσφέρουν στους πολίτες το δικαίωμα να καθορίζουν την πορεία της χώρας τους και να λογοδοτούν οι κυβερνήσεις. Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει γεωπολιτικές ανακατατάξεις, οικονομικές προκλήσεις και την κλιματική κρίση, οι κάλπες του 2026 αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το Ιράν, οι μουλάδες και η «επανάσταση του πορτοφολιού»
Μαζική ανυπακοή 04.01.26

Το Ιράν, οι μουλάδες και η «επανάσταση του πορτοφολιού»

Με θρυαλλίδα το υψηλό κόστος ζωής, οι νέες διαδηλώσεις στο Ιράν έχουν προσλάβει σαφές αντικαθεστωτικό χαρακτήρα απέναντι τους μουλάδες, σε ένα κίνημα που διαφέρει από εκείνα των τελευταίων ετών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Οι Μαδούρο και Φλόρες από το ελικόπτερο έως τις εγκαταστάσεις της DEA στη Νέα Υόρκη [Βίντεο]
Κόσμος 04.01.26

Οι Μαδούρο και Φλόρες από το ελικόπτερο έως τις εγκαταστάσεις της DEA στη Νέα Υόρκη

Οι Νικολάς Μαδούρο και Σίλια Φλόρες, μετά την απαγωγή τους από τη Βενεζουέλα έχουν περάσει από μια πολύπλοκη διαδικασία που περιελάμβανε το Γκουαντανάμο και μεταφορά με πλοίο, αεροπλάνο και ελικόπτερα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γιατί οι Μαδούρο και Φλόρες οδηγήθηκαν στη Νέα Υόρκη;
Νότια Περιφέρεια 04.01.26

Γιατί οι Μαδούρο και Φλόρες οδηγήθηκαν στη Νέα Υόρκη;

Οι νόμοι για την μεταφορά κρατουμένων από το εξωτερικό είναι πολύ συγκεκριμένοι και στην περίπτωση του Νικολάς Μαδούρο και της Σίλια Φλόρες έπρεπε να δικαστούν σε συγκεκριμένη περιφέρεια της Νέας Υόρκης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
H πτήση του Μαδούρο πάνω από το Άγαλμα της Ελευθερίας και οι εφημερίδες που γνώριζαν για την επιδρομή [βίντεο]
Κόσμος 04.01.26

H πτήση του Μαδούρο πάνω από το Άγαλμα της Ελευθερίας και οι εφημερίδες που γνώριζαν για την επιδρομή

Η κυβέρνηση Τραμπ κινηματογράφησε την πτήση των Μαδούρο - Φλόρες με ελικόπτερο από το αεροδρόμιο Stewart, σε μια «κίνηση υψηλού συμβολισμού». Βέβαια το νόμισμα έχει δύο όψεις

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο δήμαρχος Νέας Υόρκης Μαμντάνι μιλά για «πράξη πολέμου και παραβίαση του ομοσπονδιακού και του διεθνούς δικαίου»
Κόσμος 04.01.26

Ο δήμαρχος Νέας Υόρκης Μαμντάνι μιλά για «πράξη πολέμου και παραβίαση του ομοσπονδιακού και του διεθνούς δικαίου»

Ο Ζόχραν Μαμντάνι με δηλώσεις του καταδίκασε την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα που είχε ως στόχο την απαγωγή του προεδρικού ζεύγους των Μαδούρο - Φλόρες.

Σύνταξη
Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα καταδίκασε την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Κόσμος 04.01.26

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα καταδίκασε την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, καταδίκασε την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα σημειώνοντας πως «θυμίζει τις χειρότερες στιγμές ανάμειξης στα πολιτικά πράγματα της Λατινικής Αμερικής»

Σύνταξη
Η στιγμή που ο Μαδούρο κατεβαίνει σιδηροδέσμιος στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης
Κόσμος 04.01.26

Η στιγμή που ο Μαδούρο κατεβαίνει σιδηροδέσμιος στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης

Λίγα λεπτά μετά τις 00:00 ξημερώματος Κυριακής ώρα Ελλάδας, ο Νικολάς Μαδούρο βγήκε σιδηροδέσμιος από το αεροπλάνο που τον μετέφερε σε στρατιωτικό αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ένα σπίτι-ρέπλικα, ένας πράκτορας της CIA και Ειδικές Δυνάμεις: Έτσι έγινε η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
«Απόλυτη Αποφασιστικότητα» 03.01.26

Ένα σπίτι-ρέπλικα, ένας πράκτορας της CIA και Ειδικές Δυνάμεις: Έτσι έγινε η επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Η επιχείρηση για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα δεν ήταν εντελώς έκπληξη. Για να υλοποιηθεί χρειάστηκαν μήνες προετοιμασίας και ειδικός σχεδιασμός.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος διαψεύδει τον Τραμπ – «Καμία συνεργασία με τις ΗΠΑ, ένας είναι ο πρόεδρος, ο Μαδούρο»
«Να μείνουμε ενωμένοι» 03.01.26

Βενεζουέλα: Η αντιπρόεδρος διαψεύδει τον Τραμπ – «Καμία συνεργασία με τις ΗΠΑ, ένας είναι ο πρόεδρος, ο Μαδούρο»

Η αντιπρόεδρος Ροντρίγκες κατήγγειλε την αμερικανική επέμβαση στη χώρα και τη σύλληψη Μαδούρο. Τόνισε ότι η κυβέρνηση στη Βενεζουέλα είχε προειδοποιήσει για όσα συνέβησαν. «Οι μάσκες έπεσαν», είπε.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η στιγμή της επίθεσης στο Καράκας για την απαγωγή Μαδούρο [Βίντεο]
Κόσμος 03.01.26

Η στιγμή της επίθεσης στο Καράκας για την απαγωγή Μαδούρο

Πολλά βίντεο δείχνουν με σαφήνεια τις προπαρασκευαστικές επιθέσεις των ΗΠΑ σε στρατόπεδα αεράμυνας και τα ελικόπτερα να κινούνται προς το Καράκας για την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Από τον πόλεμο μέχρι την κλιματική κρίση – Οι «πληγές» που είναι ανοιχτές και την αυγή του νέου έτους
Απολογισμός 03.01.26

Από τον πόλεμο μέχρι την κλιματική κρίση – Οι «πληγές» που είναι ανοιχτές και την αυγή του νέου έτους

Παγίωση του πολέμου και κούρσα εξοπλισμών, ανθρωπιστική κρίση και μετανάστευση, γεωοικονομικός κατακερματισμός και κρίση χρέους - Οι βαθιές πληγές που παραμένουν ανοιχτές

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βενεζουέλα: Πόσοι Έλληνες υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στη χώρα – Σε ετοιμότητα για εκκενώσεις η Ελλάδα
Εν αναμονή 03.01.26

Βενεζουέλα: Πόσοι Έλληνες υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στη χώρα – Σε ετοιμότητα για εκκενώσεις η Ελλάδα

Το υπουργείο Εξωτερικών θα ενεργοποιήσει τη μονάδα διαχείρισης κρίσεων, στην περίπτωση που υπάρξει αίτημα από την ελληνική κοινότητα στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Live οι εξελίξεις: «Κουρέλι» το διεθνές δίκαιο μετά την απαγωγή Μαδούρο και την επίθεση στη Βενεζουέλα
«Όλα για το πετρέλαιο» 04.01.26

«Κουρέλι» το διεθνές δίκαιο μετά την απαγωγή Μαδούρο και την επίθεση στη Βενεζουέλα - Live οι εξελίξεις

Στη Νέα Υόρκη κρατούνται ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες - Οι ΗΠΑ επέστρεψαν στο διαβόητο «δόγμα Μονρόε»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η σημασία της δημοσιότητας σε μια εξεταστική επιτροπή και η αδιαφάνεια που επιδιώκει η κυβέρνηση
Πολιτική 04.01.26

Η σημασία της δημοσιότητας σε μια εξεταστική επιτροπή και η αδιαφάνεια που επιδιώκει η κυβέρνηση

Η κοινωνία και η δημοκρατία δεν κινδυνεύουν από... πόλωση ελέω δημοσιότητας, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη με αφορμή την Εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάθε διαδικασία της Βουλής οφείλει να είναι ανοιχτή στους πολίτες ώστε να κρίνουν και να εξάγουν τα συμπεράσματά τους.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Το φάντασμα της παραίτησης πάνω από το Ελιζέ
Γαλλία 04.01.26

Το φάντασμα της παραίτησης πάνω από το Ελιζέ

Οκτώ χρόνια μετά την εκλογή του, ο Γάλλος πρόεδρος βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σεναρίου που από περιθωριακό έγινε σχεδόν κανονικότητα στη γαλλική πολιτική συζήτηση

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Ανοδικών τάσεων συνέχεια στα ακίνητα
Αυξημένη δραστηριότητα 04.01.26

Ανοδικών τάσεων συνέχεια στα ακίνητα

Κατά τη διάρκεια του 2025, η ελληνική αγορά ακινήτων συνέχισε να προσελκύει επενδυτικό ενδιαφέρον ειδικά στους τομείς κατοικίας, φιλοξενίας και των γραφείων υψηλών προδιαγραφών

Δήμητρα Σκούφου
Εκλογές: Που θα στηθούν κάλπες το 2026 – Οι σημαντικότερες αναμετρήσεις
Εκλογικό ημερολόγιο 04.01.26

Ο εκλογικός χάρτης με τις σημαντικότερες αναμετρήσεις του 2026 - Θα είναι εκλογικό έτος για την Ελλάδα;

Οι εκλογές αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της δημοκρατικής λειτουργίας, καθώς προσφέρουν στους πολίτες το δικαίωμα να καθορίζουν την πορεία της χώρας τους και να λογοδοτούν οι κυβερνήσεις. Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει γεωπολιτικές ανακατατάξεις, οικονομικές προκλήσεις και την κλιματική κρίση, οι κάλπες του 2026 αναμένονται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Το Ιράν, οι μουλάδες και η «επανάσταση του πορτοφολιού»
Μαζική ανυπακοή 04.01.26

Το Ιράν, οι μουλάδες και η «επανάσταση του πορτοφολιού»

Με θρυαλλίδα το υψηλό κόστος ζωής, οι νέες διαδηλώσεις στο Ιράν έχουν προσλάβει σαφές αντικαθεστωτικό χαρακτήρα απέναντι τους μουλάδες, σε ένα κίνημα που διαφέρει από εκείνα των τελευταίων ετών

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Συνταγή: Aebleskiver
Για το πρωί 04.01.26

Συνταγή: Aebleskiver

Μια συνταγή για απολαυστικές και παραδοσιακές τηγανίτες από τη Δανία

Σύνταξη
Οι Μαδούρο και Φλόρες από το ελικόπτερο έως τις εγκαταστάσεις της DEA στη Νέα Υόρκη [Βίντεο]
Κόσμος 04.01.26

Οι Μαδούρο και Φλόρες από το ελικόπτερο έως τις εγκαταστάσεις της DEA στη Νέα Υόρκη

Οι Νικολάς Μαδούρο και Σίλια Φλόρες, μετά την απαγωγή τους από τη Βενεζουέλα έχουν περάσει από μια πολύπλοκη διαδικασία που περιελάμβανε το Γκουαντανάμο και μεταφορά με πλοίο, αεροπλάνο και ελικόπτερα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γιατί οι Μαδούρο και Φλόρες οδηγήθηκαν στη Νέα Υόρκη;
Νότια Περιφέρεια 04.01.26

Γιατί οι Μαδούρο και Φλόρες οδηγήθηκαν στη Νέα Υόρκη;

Οι νόμοι για την μεταφορά κρατουμένων από το εξωτερικό είναι πολύ συγκεκριμένοι και στην περίπτωση του Νικολάς Μαδούρο και της Σίλια Φλόρες έπρεπε να δικαστούν σε συγκεκριμένη περιφέρεια της Νέας Υόρκης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
H πτήση του Μαδούρο πάνω από το Άγαλμα της Ελευθερίας και οι εφημερίδες που γνώριζαν για την επιδρομή [βίντεο]
Κόσμος 04.01.26

H πτήση του Μαδούρο πάνω από το Άγαλμα της Ελευθερίας και οι εφημερίδες που γνώριζαν για την επιδρομή

Η κυβέρνηση Τραμπ κινηματογράφησε την πτήση των Μαδούρο - Φλόρες με ελικόπτερο από το αεροδρόμιο Stewart, σε μια «κίνηση υψηλού συμβολισμού». Βέβαια το νόμισμα έχει δύο όψεις

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο δήμαρχος Νέας Υόρκης Μαμντάνι μιλά για «πράξη πολέμου και παραβίαση του ομοσπονδιακού και του διεθνούς δικαίου»
Κόσμος 04.01.26

Ο δήμαρχος Νέας Υόρκης Μαμντάνι μιλά για «πράξη πολέμου και παραβίαση του ομοσπονδιακού και του διεθνούς δικαίου»

Ο Ζόχραν Μαμντάνι με δηλώσεις του καταδίκασε την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα που είχε ως στόχο την απαγωγή του προεδρικού ζεύγους των Μαδούρο - Φλόρες.

Σύνταξη
Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα καταδίκασε την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Κόσμος 04.01.26

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα καταδίκασε την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, καταδίκασε την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα σημειώνοντας πως «θυμίζει τις χειρότερες στιγμές ανάμειξης στα πολιτικά πράγματα της Λατινικής Αμερικής»

Σύνταξη
Θύελλα πολιτικών αντιδράσεων στη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα
Σφοδρά πυρά 04.01.26

Θύελλα πολιτικών αντιδράσεων στη δήλωση Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα

Ντροπιαστική η δήλωση του κ. Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα, τονίζει το ΠΑΣΟΚ, «αδιανόητο», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ, για επικίνδυνη στροφή του Κυρ. Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική κάνει λόγο η Νέα Αριστερά.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Κυνική, ελεεινή και ντροπιαστική για τον ελληνική λαό η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα
«Ντροπή και αίσχος» 04.01.26

ΚΚΕ: Κυνική, ελεεινή και ντροπιαστική για τον ελληνική λαό η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα

Το ΚΚΕ κατηγορεί τον πρωθυπουργό ότι έχει «ρόλο τοποτηρητή» του αμερικανικού ιμπεριαλισμού και αρνείται το δικαίωμα του λαού στη Βενεζουέλα να καθορίζει ο ίδιος τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα του.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Αδιανόητη δήλωση Μητσοτάκη – Επικίνδυνοι και κυνικοί όσοι χαϊδεύουν τον Τραμπ
«Υποκρισία» 04.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Αδιανόητη δήλωση Μητσοτάκη – Επικίνδυνοι και κυνικοί όσοι χαϊδεύουν τον Τραμπ

Ο ΣΥΡΙΖΑ βλέπει επικίνδυνο πολιτικό κυνισμό στην ανακοίνωση του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα. Και τονίζει ότι η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια αυτής της υποκρισίας.

Σύνταξη
Η στιγμή που ο Μαδούρο κατεβαίνει σιδηροδέσμιος στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης
Κόσμος 04.01.26

Η στιγμή που ο Μαδούρο κατεβαίνει σιδηροδέσμιος στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης

Λίγα λεπτά μετά τις 00:00 ξημερώματος Κυριακής ώρα Ελλάδας, ο Νικολάς Μαδούρο βγήκε σιδηροδέσμιος από το αεροπλάνο που τον μετέφερε σε στρατιωτικό αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΠΑΣΟΚ: Ντροπιαστική και προβληματική η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα
Δύο μέτρα και σταθμά 04.01.26

ΠΑΣΟΚ: Ντροπιαστική και προβληματική η δήλωση Μητσοτάκη για Βενεζουέλα

Σφοδρή κριτική απόί το ΠΑΣΟΚ. Τονίζει ότι ο Μητσοτάκης εναρμονίζεται με την επικράτηση του νόμου της ζούγκλας και την εγκατάλειψη κάθε έννοιας διεθνούς νομιμότητας. Με αναφορά στην Κύπρο, μιλά για ντροπιαστική δήλωση για τον πρωθυπουργό χώρας που στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο για την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων.

Σύνταξη
Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα 0-2: Δυσκολεύτηκαν αλλά πήραν το καταλανικό ντέρμπι οι «Μπλαουγκράνα»
Ποδόσφαιρο 04.01.26

Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα 0-2: Δυσκολεύτηκαν αλλά πήραν το καταλανικό ντέρμπι οι «Μπλαουγκράνα»

Η Εσπανιόλ έβαλε δύσκολα στη Μπαρτσελόνα, η οποία όμως χάρη σε τέρματα του Όλομο (86') και του Λεβαντόφσκι (90\) επικράτησε με 2-0 - εκτός έδρας- κι έτσι ξέφυγε με επτά βαθμούς από τη δεύτερη Ρεάλ.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Επικίνδυνη στροφή Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική – Ντροπιάζει τη χώρα λέει ο Χαρίτσης
«Πολιτική σκοπιμότητα» 03.01.26

Νέα Αριστερά: Επικίνδυνη στροφή Μητσοτάκη στην εξωτερική πολιτική – Ντροπιάζει τη χώρα λέει ο Χαρίτσης

Σφοδρή αντίδραση από τη Νέα Αριστερά για τη δήλωση του πρωθυπουργού, σχετικά με την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα. Αλέξης Χαρίτσης: «Δεν είναι θέμα αρχών. Είναι θέμα υποτέλειας και υποταγής»

Σύνταξη
Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στην Αράχωβα
Ελλάδα 03.01.26

Μεγάλη φωτιά σε σπίτι στην Αράχωβα

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ στην Αράχωβα από φωτιά που ξέσπασε σε διώροφη κατοικία και έλαβε μεγάλες διαστάσεις.

Σύνταξη
Άρης: Επαφές με τον Φεντερικό Μπάρμπα για τα στόπερ
Ποδόσφαιρο 03.01.26

Άρης: Επαφές με τον Φεντερικό Μπάρμπα για τα στόπερ

Ο 32χρονος Ιταλός κεντρικός αμυντικός Φεντερικό Μπάρμπα αποτελεί μια από τις περιπτώσεις που έχει ξεχωρίσει για τον Άρη ο Ρέγες. Έχουν ήδη γίνει επαφές με τον ποδοσφαιριστή και τον εκπρόσωπο του.

Σύνταξη
