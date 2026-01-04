«Ο πρόεδρος Τραμπ θέτει τους όρους και αποφασίζει για το αποτέλεσμα» λέει ο Χέγκσεθ

Ο Πιτ Χέγκσεθ αναφέρθηκε στην παντοδυναμία του Ντόναλντ Τραμπ στο παγκόσμιο στερέωμα, υπερασπιζόμενος την επίθεση στη Βενεζουέλα και την απαγωγή των Μαδούρο – Φλόρες.

Ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή του CBS «Evening News» ότι «ο πρόεδρος Τραμπ θέτει τους όρους. Και τελικά, θα αποφασίσει ποια θα είναι τα αποτελέσματα αυτού. Αλλά αυτό σημαίνει ότι τα ναρκωτικά θα σταματήσουν να κυκλοφορούν. Σημαίνει ότι το πετρέλαιο που μας πήραν θα επιστραφεί, τελικά, και ότι οι εγκληματίες δεν θα σταλούν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σημαίνει ότι οι ξένες χώρες δεν έχουν βάση στο ημισφαίριό μας».

Ξεκαθάρισε πως οι ΗΠΑ θα αποφασίσουν για τη Βενεζουέλα, λέγοντας ότι «τελικά, λοιπόν, εμείς θα ελέγχουμε τι θα συμβεί στη συνέχεια. Με αυτή την γενναία απόφαση, ο πρόεδρος Τραμπ έδειξε αμερικανική ηγεσία και θα είναι σε θέση να καθορίσει πού θα πάμε στη συνέχεια. Η Αμερική θα ωφεληθεί από άποψη ασφάλειας και ευημερίας, και πιστεύουμε ότι το ίδιο θα συμβεί και για τον λαό της Βενεζουέλας».

Ο Τραμπ ως άνθρωπος της δράσης κατά τον Χέγκσεθ

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ συνέχισε λέγοντας ότι «ο Τραμπ είπε ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνική βόμβα. Οι Ιρανοί δεν το πίστεψαν. Αυτός έδρασε. Είπε το ίδιο και για τον Μαδούρο. Αυτός έδρασε. Είπε το ίδιο και για τους Χούθι. Αυτός έδρασε (σ.σ. Για την ιστορία οι ΗΠΑ προσέγγισαν και συνθηκολόγησαν με την Ανσάρ Αλλάχ της Υεμένης). Νότια σύνορα — έδρασε.

«Θα κάνουμε κάτι για τα ναρκωτικά. Αυτός δρα. Δρούμε με επιθέσεις σε σκάφη που μεταφέρουν ναρκωτικά. Αυτός είναι ένας πρόεδρος της δράσης» πρόσθεσε, πλέκοντας το εγκώμιο του Τραμπ σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, καθώς τα αμερικανικά ΜΜΕ ασχολούνταν με τα προβλήματα υγείας και την υπνηλία του προέδρου των ΗΠΑ.

«Δεν μπορείς να έχεις ειρήνη σε αυτόν τον επικίνδυνο κόσμο χωρίς δύναμη. Υπάρχουν πολλοί πολιτικοί που θέλουν να μιλήσουν… Θέλουν να μιλήσουν για ειρήνη. Θέλουν να μιλήσουν για διπλωματία. Θέλουν να μιλήσουν για διαπραγματεύσεις. Θέλουν να μιλήσουν για παγκοσμιοποίηση ή διεθνείς οργανισμούς».

«Ο πρόεδρος Τραμπ μιλάει με πράξεις» συνέχισε. «Οι αντίπαλοί μας το καταλαβαίνουν αυτό. Όταν λέει ότι κάτι έχει σημασία, έχει. Και θα λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα με όλη τη δύναμη του υπουργείου Άμυνας» πρόσθεσε ο Πιτ Χέγκσεθ.

Η «απόβαση» αμερικανικών εταιρειών στη Βενεζουέλα

«Θα μοιάζει με αμερικανική δύναμη» είπε ο αμερικανός υπουργός Άμυνας. «Θα μοιάζει με επιλογές για τον πρόεδρο Τραμπ. Θα μοιάζει με προστασία των αμερικανικών συμφερόντων και διασφάλιση της προώθησής τους, καθώς και με την καταπολέμηση των ναρκωτικών. Θα φέρουμε αμερικανικές εταιρείες εκεί. Θα φέρουμε επενδύσεις εκεί».

«Αυτές οι αποθήκες πετρελαίου λειτουργούν στο 20% της χωρητικότητάς τους. Αυτό θα αλλάξει. Και θα σταματήσουμε την εισροή ανθρώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες» είπε ο Πιτ Χέγκσεθ.