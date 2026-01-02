Σημάδια ηλικίας και άρνηση: πώς ο Τραμπ αντιμετωπίζει τη κατάσταση της υγεία του

Μπορεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να είναι σίγουρα σε καλύτερη φόρμα από τον προκάτοχό του, ωστόσο παίρνει περισσότερη ασπιρίνη απ’ όση συνιστούν οι γιατροί του. Δοκίμασε για λίγο να φοράει κάλτσες συμπίεσης για το πρήξιμο στους αστραγάλους του, αλλά σταμάτησε επειδή δεν του άρεσαν και μετανιώνει που έκανε πρόσφατα αξονική τομογραφία, καθώς αυτή είναι η αιτία που έχει μπει η υγεία του σε κατάσταση παρακολούθησες.

«Εκ των υστέρων, ήταν κρίμα που το έκανα, γιατί τους έδωσε λίγα “πυρομαχικά”», είπε ο Τραμπ στη The Wall Street Journal. «Θα ήμουν πολύ καλύτερα αν δεν το έκανα, γιατί το γεγονός ότι το έκανα έλεγε: “Ωχ, μήπως κάτι δεν πάει καλά;” Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα λάθος».

Ο Τραμπ, 79 ετών, ο γηραιότερος άνδρας που ανέλαβε ποτέ την προεδρία, δείχνει σημάδια γήρανσης τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά. Κατά καιρούς έχει αγνοήσει τις συμβουλές των γιατρών του και έχει χλευάσει τις ευρέως αποδεκτές ιατρικές συστάσεις, βασιζόμενος σε αυτό που αποκαλεί «καλά γονίδια». Ο ίδιος και ο γιατρός του λένε ότι βρίσκεται σε άριστη κατάσταση υγείας, ενώ συνεργάτες του αναφέρουν ότι διατηρεί έντονο πρόγραμμα.

Ο Τραμπ κοιμάται λίγο και πρόσφατα δυσκολεύτηκε να κρατήσει τα μάτια του ανοιχτά σε αρκετές τηλεοπτικές εκδηλώσεις. Συνεργάτες, δωρητές και φίλοι λένε ότι συχνά χρειάζεται να του μιλούν δυνατά στις συσκέψεις, επειδή ζορίζεται να ακούσει. Πέρα από το γκολφ, δεν γυμνάζεται συστηματικά και είναι γνωστό ότι ακολουθεί διατροφή πλούσια σε αλάτι και λιπαρά.

Μελανιάζει εύκολα

Η μεγάλη δόση ασπιρίνης που λαμβάνει καθημερινά τον κάνει να μελανιάζει εύκολα, όπως είπε, και οι γιατροί του τον έχουν παροτρύνει να μειώσει τη δόση. Εκείνος όμως αρνήθηκε να αλλάξει, επειδή τη λαμβάνει εδώ και 25 χρόνια. «Είμαι λίγο προληπτικός», είπε.

«Λένε ότι η ασπιρίνη είναι καλή για να αραιώνει το αίμα, και δεν θέλω παχύ αίμα να περνάει από την καρδιά μου. Θέλω ωραίο, αραιό αίμα να περνάει από την καρδιά μου».

Ο πρόεδρος έχει κατά καιρούς περιγράψει ανακριβώς την ιατρική του φροντίδα. Για εβδομάδες έλεγε ότι είχε υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, ενώ τελικά επρόκειτο για αξονική. Η εξέταση έγινε «για να αποκλειστούν οριστικά καρδιαγγειακά προβλήματα» και δεν έδειξε ανωμαλίες.

Ο πρόεδρος έχει προσπαθήσει να κρύψει προβλήματα υγείας που έχουν προκαλέσει εικασίες, καλύπτοντας μελανιές στο χέρι του με μακιγιάζ. Στην πρώτη του θητεία είχε υποβαθμίσει τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων του από την Covid-19 και είχε αρνηθεί να αποκαλύψει ότι έκανε κολονοσκόπηση.

Αιμορραγία λόγω ευαίσθητου δέρματος

Τα σωματικά σημάδια της γήρανσης γίνονται πιο εμφανή σε ορισμένους από τους στενότερους συμβούλους του. Το δέρμα του είναι τόσο ευαίσθητο που προκλήθηκε αιμορραγία στο χέρι του όταν δέχτηκε ένα χτύπημα από δαχτυλίδι.

Ο πρόεδρος έχει κατηγορήσει τον προκάτοχό του ότι έκρυβε την έκταση των προβλημάτων υγείας του. Ο προκάτοχός του αποφάσισε να μην διεκδικήσει επανεκλογή μετά από μια επιζήμια τηλεμαχία, στην οποία μπέρδεψε τα λόγια του και φάνηκε να χάνει τον ειρμό του.

Στη δεύτερη θητεία του, ο Τραμπ είναι σχεδόν πανταχού παρών, απαντώντας συχνά σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, κάνοντας αυθόρμητες δηλώσεις και φιλοξενώντας δείπνα στον Λευκό Οίκο. Στις μακροσκελείς δημόσιες τοποθετήσεις του πηδά από θέμα σε θέμα και κατά καιρούς κάνει πραγματολογικά λάθη.

Ο γιατρός του δήλωσε ότι βρίσκεται σε «εξαιρετική υγεία και απολύτως κατάλληλος να εκτελεί τα καθήκοντά του». Ανάλυση ηλεκτροκαρδιογραφήματος εκτίμησε ότι η καρδιακή του ηλικία αντιστοιχεί σε 65χρονο.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη, ο πρόεδρος εξέφρασε ενόχληση για τη δημόσια συζήτηση γύρω από την υγεία του. «Ας μιλήσουμε ξανά για την υγεία για 25η φορά», είπε. «Η υγεία μου είναι τέλεια».

Φλεβική ανεπάρκεια

Στα μέσα Ιουλίου, εξετάσεις έδειξαν ότι έχει χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια συχνή κατάσταση στους ηλικιωμένους. Για να βοηθήσει στη θεραπεία, φόρεσε για λίγο κάλτσες συμπίεσης. «Δεν μου άρεσαν», είπε.

Ο πρόεδρος δυσκολεύεται να κοιμηθεί καλά τη νύχτα και συχνά στέλνει μηνύματα σε συνεργάτες στις πρώτες πρωινές ώρες. «Ποτέ δεν ήμουν μεγάλος κοιμιστής», είπε.

Ο πρόεδρος είπε ότι δεν κοιμήθηκε σε πρόσφατες εκδηλώσεις. «Απλώς κλείνω τα μάτια. Είναι πολύ χαλαρωτικό για μένα».

Ο γιατρός του χαρακτήρισε την ακοή του «φυσιολογική» και είπε ότι δεν χρειάζεται ακουστικό βαρηκοΐας. Ο πρόεδρος είπε ότι δεν έχει αλλάξει τη διατροφή του.

Ο πρόεδρος είπε ότι έχει πολλή ενέργεια και το αποδίδει στους γονείς του. «Τα γονίδια είναι πολύ σημαντικά», είπε. «Και εγώ έχω πολύ καλά γονίδια».