Σημαντική είδηση:
10.12.2025 | 17:26
Νέος ισχυρός σεισμός στην Ιαπωνία
Τραμπ: Κατηγορεί για «προδοσία» τα ΜΜΕ που διερωτώνται για την υγεία του
Κόσμος 10 Δεκεμβρίου 2025 | 21:08

Τραμπ: Κατηγορεί για «προδοσία» τα ΜΜΕ που διερωτώνται για την υγεία του

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε συγκεκριμένα στους New York Times

Σύνταξη
Smartphone και ευεξία: Πότε αρχίζει να μας κάνει καλό;

Smartphone και ευεξία: Πότε αρχίζει να μας κάνει καλό;

Spotlight

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε πως τα άρθρα σχετικά με την υγεία του και τη ζωτικότητά του ισοδυναμούν με «στάση, ενδεχομένως ακόμα και με προδοσία», προκαλώντας σήμερα τη σθεναρή αντίδραση της εφημερίδας New York Times, την οποία στοχοθέτησε.

«Κανείς πρόεδρος δεν έχει ποτέ εργαστεί τόσο σκληρά όσο εγώ!»

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε χθες το βράδυ στο μέσο του κοινωνικής δικτύωσης Truth Social ένα πολύ εκτενές μήνυμα, με το οποίο επιτίθετο εναντίον της μεγάλης νεοϋορκέζικης εφημερίδας και άλλων ΜΜΕ, επειδή υπονόησαν πως οι ρυθμοί του επιβραδύνθηκαν.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

«Πιστεύω στην πραγματικότητα πως πρόκειται για στάση, ενδεχομένως ακόμα και για προδοσία, όταν οι New York Times και άλλοι γράφουν συνεχώς ψευδή άρθρα για να δυσφημήσουν και να μειώσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ηλικίας σήμερα 79 ετών, είναι ο πιο ηλικιωμένος επικεφαλής κράτους που έχει ποτέ εκλεγεί στις ΗΠΑ, υπενθυμίζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Κανείς πρόεδρος δεν έχει ποτέ εργαστεί τόσο σκληρά όσο εγώ!», είπε επίσης, επισημαίνοντας πως υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις «μεγάλης διάρκειας, διεξοδικές και πολύ εκνευριστικές».

Υπερηφανεύτηκε, για μία ακόμη φορά, πως «διέπρεψε» σε γνωστικές εξετάσεις, στις οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, κανένας από τους προκατόχους του δεν υποβλήθηκε ποτέ.

Ο Ρεπουμπλικανός υποστήριξε πως «το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί σε αυτήν την πόλη θα ήταν οι New York Times να σταματήσουν να κυκλοφορούν», αφού η εφημερίδα δημοσίευσε πρόσφατα ένα άρθρο όπου επισήμαινε πως το καθημερινό πρόγραμμά του ήταν λιγότερο φορτωμένο σε σύγκριση με την πρώτη θητεία του και σημείωνε πως φαίνεται να τον παίρνει ο ύπνος κατά τη διάρκεια δημοσίων εκδηλώσεων.

«Ίδιο ενδιαφέρον»

«Οι Αμερικάνοι έχουν δικαίωμα σε μια εις βάθος δημοσιογραφία και σε τακτικές ενημερώσεις σχετικά με την υγεία των αξιωματούχων που εκλέγουν», ήταν η αντίδραση της Νικόλ Τέιλορ, εκπροσώπου Τύπου της εφημερίδας, σε μια δήλωση που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Ο Τραμπ είχε χαιρετίσει τη δουλειά μας σχετικά με την ηλικία και την κατάσταση της υγείας των προκατόχων του: επιδεικνύουμε το ίδιο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για τη ζωτικότητά του», συμπλήρωσε η ίδια.

Ο δισεκατομμυριούχος δεν είχε σταματήσει κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του να καταφέρεται κατά του προκατόχου του και Δημοκρατικού αντιπάλου του Τζο Μπάιντεν, για τον οποίο υποστήριζε πως πάσχει από άνοια.

Ακόμα και σήμερα, κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης στην Πενσιλβάνια (βορειοανατολικά), ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον πρώην πρόεδρο «κοιμισμένο» σε μια ομιλία διάρκειας άνω της μίας ώρας.

«Όταν θα κόψω ταχύτητα, θα το γνωρίζω, όμως αυτό δεν είναι επί του παρόντος», έγραψε επίσης στο Truth Social.

World
Fed: Νέα μείωση επιτοκίων κατά 0,25%

Fed: Νέα μείωση επιτοκίων κατά 0,25%

LIVE: Μπενφίκα – Νάπολι
Champions League 10.12.25

LIVE: Μπενφίκα – Νάπολι

LIVE: Μπενφίκα – Νάπολι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπενφίκα – Νάπολι για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Ντόρτμουντ – Μπόντο/Γκλιμτ
Champions League 10.12.25

LIVE: Ντόρτμουντ – Μπόντο/Γκλιμτ

LIVE: Ντόρτμουντ – Μπόντο/Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ντόρτμουντ – Μπόντο/Γκλιμτ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι
Champions League 10.12.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Πάφος
Champions League 10.12.25

LIVE: Γιουβέντους – Πάφος

LIVE: Γιουβέντους – Πάφος. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Πάφος για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
Βιγιαρεάλ-Κοπεγχάγη 2-3: Ο Κορνέλιους «ξέρανε» τους γηπεδούχους στο 90’
Champions League 10.12.25

Βιγιαρεάλ-Κοπεγχάγη 2-3: Ο Κορνέλιους «ξέρανε» τους γηπεδούχους στο 90’

Ματς-θρίλερ στο «Θεράμικα». Η Κοπεγχάγη προηγήθηκε δυο φορές και η Βιγιαρεάλ απάντησε, όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν τη νίκη στο 90’ και έχουν ελπίδες πρόκρισης. Χρυσή αλλαγή ο Κορνέλιους

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ
Champions League 10.12.25

LIVE: Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ

LIVE: Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Λεβερκούζεν – Νιούκαστλ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Άρσεναλ
Champions League 10.12.25

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Άρσεναλ

LIVE: Κλαμπ Μπριζ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Κλαμπ Μπριζ – Άρσεναλ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Η σοβαρότερη ποινική υπόθεση για τη λειτουργία των θεσμών και οι… εκπλήξεις της δίκης
Πολιτική Γραμματεία 10.12.25

Υποκλοπές: Η σοβαρότερη ποινική υπόθεση για τη λειτουργία των θεσμών και οι… εκπλήξεις της δίκης

Από τη διαδικασία που διεξάγεται ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας για το σκάνδαλο με τις υποκλοπές, τόσο από τον υποδειγματικό τρόπο που ο πρόεδρος τη διευθύνει, όσο και με τις ερωτήσεις που θέτει ο ίδιος και ο εισαγγελέας, καταδεικνύεται ότι η υπόθεση έχει μεγάλο βάθος και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Κάραμπαγκ – Άγιαξ 2-4: Πρώτη νίκη, με επική ανατροπή στο φινάλε για τον «Αίαντα» (vid)
Champions League 10.12.25

Κάραμπαγκ – Άγιαξ 2-4: Πρώτη νίκη, με επική ανατροπή στο φινάλε για τον «Αίαντα» (vid)

Ο Άγιαξ έφερε τα πάνω κάτω στον αγώνα με την Κάραμπαγκ και με τεράστια ανατροπή στα τελευταία λεπτά του αγώνα, κατάφερε να πάρει την πρώτη νίκη του στο φετινό Champions League.

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν
Champions League 10.12.25

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
«Εύχομαι κανείς να μην περάσει αυτό που έπαθα»: Τι δήλωσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του
Βίντεο 10.12.25

«Εύχομαι κανείς να μην περάσει αυτό που έπαθα»: Τι δήλωσε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης για την περιπέτεια της υγείας του

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης εμφανίστηκε ξανά στην εκπομπή του, ενώ η σύντροφός του, Κατερίνα Γερονικολού, αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός αντιμετώπισε όχι μόνο κολικό νεφρού αλλά και πνευμονία

Σύνταξη
Αγρότες: Η στιγμή που άνδρας των ΜΑΤ πετάει δακρυγόνα στο πλήθος στην Πάτρα [βίντεο]
Αγρότες 10.12.25

Η στιγμή που άνδρας των ΜΑΤ πετάει δακρυγόνα στο πλήθος στην Πάτρα

Σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο, η Αστυνομία άρχισε να πετά χειροβομβίδες κρότου λάμψης, δακρυγόνα και χημικά στους αγρότες - Στο σημείο υπήρχαν οικογένειες, μικρά παιδιά και μωρά

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία του με τον Μόντε Μόρις (vid)
Μπάσκετ 10.12.25

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία του με τον Μόντε Μόρις (vid)

Επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού ο Μόντε Μόρις, καθώς η ερυθρόλευκη ΚΑΕ ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης (10/12) τη συμφωνία της με τον 30χρονο (1,88μ.) Αμερικανό γκαρντ ως το τέλος της σεζόν.

Σύνταξη
Σαμσουνσπόρ: «Όχι» στους οπαδούς της που ζήτησαν να παίξει κόντρα στην ΑΕΚ με εμφάνιση που θυμίζει τον Κεμάλ
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Σαμσουνσπόρ: «Όχι» στους οπαδούς της που ζήτησαν να παίξει κόντρα στην ΑΕΚ με εμφάνιση που θυμίζει τον Κεμάλ

Οι οπαδοί της Σαμσουνσπόρ ζήτησαν από τη διοίκηση της ομάδας τους, κόντρα στην ΑΕΚ να φορεθεί η εμφάνιση που απεικονίζει τον Ατατούρκ, όμως όπως και κόντρα στον Παναθηναϊκό η απάντηση ήταν αρνητική.

Σύνταξη
Αγρότες: Ένταση στη Θεσσαλονίκη – Αστυνομικοί πήγαν να ταυτοποιήσουν παραγωγό την ώρα που όργωνε, στο νοσοκομείο αγρότης [βίντεο]
Μες στο χωράφι του 10.12.25

Ένταση στη Θεσσαλονίκη: Αστυνομικοί πήγαν να ταυτοποιήσουν παραγωγό την ώρα που όργωνε, στο νοσοκομείο αγρότης

Αστυνομικοί πίστεψαν ότι ο παραγωγός θα επιχειρήσει να μεταβεί στο αεροδρόμιο και πήγαν να τον ταυτοποιήσουν την ώρα που όργωνε το χωράφι - Αγρότες από το μπλόκο έσπευσαν άμεσα στο σημείο και προκλήθηκε μεγάλη ένταση

Σύνταξη
Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 10-12: Πήραν το ντέρμπι κι έκαναν το «12Χ12» οι ερυθρόλευκες
Water polo League 10.12.25

Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός 10-12: Πήραν το ντέρμπι κι έκαναν το «12Χ12» οι ερυθρόλευκες

Το «12 στα 12» για την ομάδα πόλο Γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία έφυγε με το «διπλό» από το κολυμβητήριο του Λαιμού κόντρα στη Βουλιαγμένη (12-10), για τη 12η αγωνιστική της Water polo League.

Σύνταξη
Αγρότες: Ο χάρτης των μπλόκων πανελλαδικά – «Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, γιατί τα έχουμε ήδη χάσει όλα»
Στον αγώνα 10.12.25

Ο χάρτης των αγροτικών μπλόκων πανελλαδικά - «Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, γιατί τα έχουμε ήδη χάσει όλα»

Η «φλόγα» του κάμπου καίει την κυβέρνηση Μητσοτάκη - Οι αγρότες παραμένουν σε «θέσεις μάχης», ενώ πληθαίνουν οι καταγγελίες περί χρήσης αστυνομικής βίας

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ζάκυνθος: Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που δάγκωσε και σκότωσε το δίχρονο αγοράκι – Υπό συνεχή παρακολούθηση από ειδικούς
Ελλάδα 10.12.25

Ζάκυνθος: Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που δάγκωσε και σκότωσε το δίχρονο αγοράκι – Υπό συνεχή παρακολούθηση από ειδικούς

Το πίτμπουλ εξετάστηκε ήδη από τους κτηνιάτρους του Κέντρου και θα βρίσκεται υπό συνεχή παρακολούθηση, τόσο από την επιστημονική ομάδα του ΔΙΚΕΠΑΖ όσο και από έμπειρο εκπαιδευτή σκύλων συνεργάτη του οργανισμού.

Σύνταξη
LIVE: Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη
Champions League 10.12.25

LIVE: Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη

LIVE: Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Βιγιαρεάλ – Κοπεγχάγη για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
LIVE: Καραμπάγκ – Άγιαξ
Champions League 10.12.25

LIVE: Καραμπάγκ – Άγιαξ

LIVE: Καραμπάγκ – Άγιαξ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Καραμπάγκ – Άγιαξ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
