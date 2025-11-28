newspaper
Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 07:49
Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Νέα επίθεση Τραμπ σε δημοσιογράφο – «Εσύ απλώς κάνεις ερωτήσεις επειδή είσαι ηλίθια»
Κόσμος 28 Νοεμβρίου 2025 | 09:51

Νέα επίθεση Τραμπ σε δημοσιογράφο – «Εσύ απλώς κάνεις ερωτήσεις επειδή είσαι ηλίθια»

Εξακολουθεί να προκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζοντας τις επιθέσεις του κατά γυναικών δημοσιογράφων

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Braincrash: Η ανεπάρκεια που «χτυπά» τον εγκέφαλο των νέων

Braincrash: Η ανεπάρκεια που «χτυπά» τον εγκέφαλο των νέων

Spotlight

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε χθες, Πέμπτη, «ηλίθια» μία δημοσιογράφο, συνεχίζοντας τις προσβολές του εις βάρος μελών του Τύπου και κυρίως γυναικών όταν του θέτουν ερωτήσεις που δεν του αρέσουν.

«Είσαι ηλίθια; Είσαι ένας ηλίθιος άνθρωπος;», ρώτησε ο Τραμπ τη δημοσιογράφο στη διάρκεια μιας έντονης στιχομυθίας αναφορικά με τον δράστη της επίθεσης εναντίον δύο μελών της Εθνοφρουράς, την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον.

Η νέα διαμάχη του Τραμπ με δημοσιογράφο

Στη διάρκεια συνάντησής του με δημοσιογράφους χθες στην οικία του στη Φλόριντα ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι μία από τους Εθνοφρουρούς, η 20χρονη Σάρα Μπέκστρομ, υπέκυψε στα τραύματά της και επιτέθηκε στη μεταναστευτική πολιτική του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν, καθώς ο δράστης, που εργαζόταν για τη CIA στο Αφγανιστάν, εισήλθε στις ΗΠΑ μετά την εσπευσμένη αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα το 2021. Όμως έλαβε άσυλο φέτος, επί προεδρίας Τραμπ.

«Ελέγχθηκε και ο έλεγχος ήταν καθαρός», επεσήμανε η δημοσιογράφος.

«Τρελάθηκε», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Εννοώ, τα έχασε και αυτό συμβαίνει επίσης. Συμβαίνει συχνά με αυτούς τους ανθρώπους».

Παράλληλα ο Ρεπουμπλικάνος επέμεινε ότι το 2021 επετράπη σε Αφγανούς να εισέλθουν στις ΗΠΑ χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος και για να αποδείξει τα λεγόμενα του έδειξε μια φωτογραφία ενός αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους γεμάτο με ανθρώπους που έφευγαν από την Καμπούλ.

«Δεν έγινε κανένας έλεγχος ή τίποτα τέτοιο, ήρθαν χωρίς έλεγχο», τόνισε.

Η δημοσιογράφος προσπάθησε να τον διαψεύσει λέγοντας ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες έλεγξαν τους Αφγανούς που εισήλθαν στις ΗΠΑ την εποχή εκείνη και τον ρώτησε για ποιο λόγο επιμένει να κατηγορεί την κυβέρνηση Μπάιντεν.

Στον Τραμπ δεν άρεσε καθόλου η συγκεκριμένη ερώτηση. «Επειδή τους άφησε να εισέλθουν». «Είσαι ηλίθια; Είσαι ένα ηλίθιος άνθρωπος; Επειδή ήρθαν με ένα αεροπλάνο μαζί με χιλιάδες άλλους ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να είναι εδώ και εσύ απλώς κάνεις ερωτήσεις επειδή είσαι ηλίθια», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Συνεχίζει τις επιθέσεις του

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνηθίζει να καταφέρεται εναντίον δημοσιογράφων προσβάλλοντάς τους, με τις επιθέσεις του τον τελευταίο καιρό να επικεντρώνονται σε γυναίκες δημοσιογράφους.

Την Τετάρτη επιτέθηκε στη δημοσιογράφο Κέιτι Ρότζερς των New York Times χαρακτηρίζοντάς την «άσχημη» και «δευτεροκλασάτη», επειδή έγραψε ένα άρθρο στην εφημερίδα σύμφωνα με το οποίο ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος ακολουθεί πιο χαλαρό πρόγραμμα λόγω της ηλικίας του.

Επίσης επέπληξε τη Μέρι Μπρους του τηλεοπτικού δικτύου ABC επειδή του έκανε μια «φρικτή, αναιδή και απλώς απαίσια ερώτηση» αναφορικά με την επίσκεψη του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στο Οβάλ Γραφείο, σύμφωνα με όσα αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Και όταν η Κάθριν Λούσι τον ρώτησε για την υπόθεση του Τζέφρι Έπστιν, ο Τραμπ της απάντησε: «Ησυχία, γουρουνίτσα!».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Green
Λειψυδρία: Συναγερμός για το νερό στην Αττική

Λειψυδρία: Συναγερμός για το νερό στην Αττική

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Braincrash: Η ανεπάρκεια που «χτυπά» τον εγκέφαλο των νέων

Braincrash: Η ανεπάρκεια που «χτυπά» τον εγκέφαλο των νέων

Economy
Καταθέσεις: Γιατί μειώθηκαν στις επιχειρήσεις – Πού κατευθύνθηκαν τα χρήματα

Καταθέσεις: Γιατί μειώθηκαν στις επιχειρήσεις – Πού κατευθύνθηκαν τα χρήματα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ζελένσκι: Έφοδος της εισαγγελίας διαφθοράς στα γραφεία του προσωπάρχη του και βασικού διαπραγματευτή του Κιέβου
Αντρίι Γέρμακ 28.11.25

Έφοδος της εισαγγελίας διαφθοράς στα γραφεία του προσωπάρχη του Ζελένσκι και βασικού διαπραγματευτή του Κιέβου

Ο κλοιός στενεύει γύρω από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι που είναι αντιμέτωπος με σκάνδαλο διαφθοράς εν μέσω της πιο δύσκολης περιόδου για την Ουκρανία από την αρχή του πολέμου

Σύνταξη
Τραμπ: Αναστέλλει τη μετανάστευση από τον «Τρίτο Κόσμο» – Επανεξετάζονται οι πράσινες κάρτες πολιτών
Από 19 χώρες 28.11.25

Αναστέλλει τη μετανάστευση από τον «Τρίτο Κόσμο» ο Τραμπ - Επανεξετάζονται οι πράσινες κάρτες πολιτών

Η κυβέρνηση Τραμπ εργαλειοποιεί την επίθεση σε μέλη της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον για να σκληρύνει τα αντιμεταναστευτικά μέτρα στις ΗΠΑ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πάπας Λέων: Ιστορική συνάντηση με Βαρθολομαίο στον τόπο της Α’ Οικουμενικής Συνόδου, 17 αιώνες μετά
Υψηλός συμβολισμός 28.11.25

Ιστορική συνάντηση Πάπα με Πατριάρχη Βαρθολομαίο στον τόπο της Α' Οικουμενικής Συνόδου, 17 αιώνες μετά

Μήνυμα ενότητας από τους Προκαθήμενους των δύο Εκκλησιών - Πάπας και Πατριάρχης συναντώνται στις 14:30 στη Νίκαια για τους εορτασμούς από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο - Κοινή προσευχή στο Φανάρι

Σύνταξη
Η Ρωσία στέλνει drones στον εναέριο χώρο της Ευρώπης – Και εκείνη εξετάζει το αδιανόητο: Αντίποινα
Νόμιμο ή ηθικό; 28.11.25

Η Ρωσία στέλνει drones στον εναέριο χώρο της Ευρώπης – Και εκείνη εξετάζει το αδιανόητο: Αντίποινα

Χώρες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν αυτό που χαρακτηρίζουν «υβριδικό πόλεμο» από τη Ρωσία. Και έχουν βάλει στο τραπέζι το ενδεχόμενο να απαντήσουν με τον ίδιο τρόπο. Με drones και κυβερνοεπιθέσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τραμπ: Παρήγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά Β2 – Μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα
Χρησιμοποιήθηκαν στο Ιράν 28.11.25

Ο Τραμπ λέει ότι παρήγγειλε «πολλά περισσότερα» βομβαρδιστικά Β2- Μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα

Χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό, ο Τραμπ δήλωσε ότι παρήγγειλε βομβαρδιστικά Β2, του τύπου που χρησιμοποιήθηκαν για την επίθεση στα πυρηνικά του Ιράν

Σύνταξη
Το Ροβανιέμι φέτος θα λάβει τα τελευταία γράμματα παιδιών από τη Δανία
Χριστουγεννιάτικες κάρτες, τέλος 28.11.25

Το Ροβανιέμι φέτος θα λάβει τα τελευταία γράμματα παιδιών από τη Δανία

Η Ταχυδρομική Υπηρεσία στη Δανία τερματίζει τη συλλογή και παράδοση επιστολών –είναι οικονομικά ασύμφορη. Η χώρα φέτος θα ανταλλάξε τελευταία φορά χειρόγραφες χριστουγεννιάτικες ευχές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χονγκ Κονγκ: Στους 94 οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την πύρινη κόλαση στο συγκρότημα πολυκατοικιών
Τρεις συλλήψεις 28.11.25

Στους 94 οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την κόλαση στο Χονγκ Κονγκ

Στους 94 αυξήθηκαν οι νεκροί, ανάμεσά τους πυροσβέστης, από την πύρινη κόλαση σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, ενώ άλλοι 76 τραυματίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων 11 πυροσβεστών.

Σύνταξη
Η εκτόξευση του Σογιούζ προκάλεσε ζημιές στην εξέδρα εκτόξευσης του Μπαϊκονούρ
Κόσμος 28.11.25

Η εκτόξευση του Σογιούζ προκάλεσε ζημιές στην εξέδρα εκτόξευσης του Μπαϊκονούρ

Η εξέδρα εκτόξευσης του Μπαϊκονούρ υπέστη ζημιές, άγνωστης έκτασης, κατά την εκτόξευση του ρωσικού Σογιούζ προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό - ISS σύμφωνα με τη ρωσική υπηρεσία διαστήματος

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο της μιας εκ των εθνοφρουρών που δέχτηκαν ένοπλη επίθεση
Ενοπλη επίθεση 28.11.25

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο της εθνοφρουρού Μπέκστρομ

«Δεν είναι πλέον μαζί μας», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεοπτικό διάγγελμά του, για την εθνοφρουρό Σάρα Μπέκστρομ, η οποία είχε δεχτεί ένοπλη επίθεση, μαζί με συνάδελφό της, κοντά στον Λευκό Οίκο.

Σύνταξη
Ρωσία: ΝΑΤΟ και ΕΕ προετοιμάζονται για έναν μεγάλο πόλεμο, δηλώνει ρώσος διπλωμάτης
Ρώσος διπλωμάτης 28.11.25

«ΝΑΤΟ και ΕΕ προετοιμάζονται για έναν μεγάλο πόλεμο με τη Ρωσία»

«Εκφοβίζοντας τον λαό τους με τα ανύπαρκτα σχέδια του Κρεμλίνου να επιτεθεί σε μέλη της συμμαχίας, άρχισαν να προετοιμάζονται για έναν μεγάλο πόλεμο με τη Ρωσία», δηλώνει ρώσος διπλωμάτης για την ΕΕ.

Σύνταξη
Κηδεία για Νοτιοκορεάτη και Αμερικανό εθελοντή στην Ουκρανία στην πλατεία Μαϊντάν του Κιέβου
Κόσμος 28.11.25

Κηδεία για Νοτιοκορεάτη και Αμερικανό εθελοντή στην Ουκρανία στην πλατεία Μαϊντάν του Κιέβου

H Ουκρανία έκανε εξόδιο ακολουθία για έναν νοτιοκορεάτη και έναν αμερικανό εθελοντή στην πλατεία Μαϊντάν που πέθαναν νωρίτερα το 2025. Δεν είναι σαφές αν τώρα βρέθηκαν οι σοροί τους

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τέμπη: Σε εξέλιξη η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας – Περιορισμός ακροατηρίου
Πλημμελειοδικείο Λάρισας 28.11.25

Σε εξέλιξη η δίκη για τα «χαμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας στα Τέμπη – Περιορισμός ακροατηρίου

Στο εδώλιο για την υπόθεση του βιντεοληπτικού υλικού στα Τέμπη δύο πρώην διευθύνοντες σύμβουλοι του ΟΣΕ και ένα στέλεχος της Interstar - Τι δήλωσε προσερχόμενη στο δικαστικό μέγαρο η Μαρία Καρυστιανού

Σύνταξη
Ζελένσκι: Έφοδος της εισαγγελίας διαφθοράς στα γραφεία του προσωπάρχη του και βασικού διαπραγματευτή του Κιέβου
Αντρίι Γέρμακ 28.11.25

Έφοδος της εισαγγελίας διαφθοράς στα γραφεία του προσωπάρχη του Ζελένσκι και βασικού διαπραγματευτή του Κιέβου

Ο κλοιός στενεύει γύρω από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι που είναι αντιμέτωπος με σκάνδαλο διαφθοράς εν μέσω της πιο δύσκολης περιόδου για την Ουκρανία από την αρχή του πολέμου

Σύνταξη
Νάνα Μούσχουρη και Νίκος Αλιάγας συγκίνησαν τη Γαλλία τραγουδώντας για τις γυναίκες το «Χάρτινο το φεγγαράκι»
Βίντεο 28.11.25

Νάνα Μούσχουρη και Νίκος Αλιάγας συγκίνησαν τη Γαλλία τραγουδώντας για τις γυναίκες το «Χάρτινο το φεγγαράκι»

Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη της φωνής των γυναικών στον πολιτισμό, η Νάνα Μούσχουρη και ο Νίκος Αλιάγας χάρισαν στο «Nos voix pour toutes» μια συγκινητική ερμηνεία του «Χάρτινο το φεγγαράκι»

Σύνταξη
Τραμπ: Αναστέλλει τη μετανάστευση από τον «Τρίτο Κόσμο» – Επανεξετάζονται οι πράσινες κάρτες πολιτών
Από 19 χώρες 28.11.25

Αναστέλλει τη μετανάστευση από τον «Τρίτο Κόσμο» ο Τραμπ - Επανεξετάζονται οι πράσινες κάρτες πολιτών

Η κυβέρνηση Τραμπ εργαλειοποιεί την επίθεση σε μέλη της Εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον για να σκληρύνει τα αντιμεταναστευτικά μέτρα στις ΗΠΑ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πάπας Λέων: Ιστορική συνάντηση με Βαρθολομαίο στον τόπο της Α’ Οικουμενικής Συνόδου, 17 αιώνες μετά
Υψηλός συμβολισμός 28.11.25

Ιστορική συνάντηση Πάπα με Πατριάρχη Βαρθολομαίο στον τόπο της Α' Οικουμενικής Συνόδου, 17 αιώνες μετά

Μήνυμα ενότητας από τους Προκαθήμενους των δύο Εκκλησιών - Πάπας και Πατριάρχης συναντώνται στις 14:30 στη Νίκαια για τους εορτασμούς από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο - Κοινή προσευχή στο Φανάρι

Σύνταξη
Ο Τζόνι Ντεπ αναπολεί τα χρόνια που έζησε με τη Βανέσα Παραντί – Ήταν ευτυχία
Fizz 28.11.25

Ο Τζόνι Ντεπ αναπολεί τα χρόνια που έζησε με τη Βανέσα Παραντί – Ήταν ευτυχία

Ψάχνοντας ξανά τα βήματά του στη βιομηχανία του θεάματος, μετά τη δικαστική διαμάχη του με την Άμπερ Χερντ, ο σταρ του Χόλιγουντ μίλησε και για την επί 14 χρόνια σύντροφό του Βανέσα Παραντί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Wolt Market: Η νέα εποχή του online grocery φέρνει στην πόρτα μας φρεσκάδα, ποικιλία και αγαπημένες γεύσεις της πόλης
Τα Νέα της Αγοράς 28.11.25

Wolt Market: Η νέα εποχή του online grocery φέρνει στην πόρτα μας φρεσκάδα, ποικιλία και αγαπημένες γεύσεις της πόλης

Με μεγάλη ποικιλία, εύκολη πλοήγηση και ταχύτατη παράδοση, το Wolt Market μας συστήνει μία αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών που φέρνει στην πόρτα μας ό,τι αγαπάμε!

Σύνταξη
Η Ρωσία στέλνει drones στον εναέριο χώρο της Ευρώπης – Και εκείνη εξετάζει το αδιανόητο: Αντίποινα
Νόμιμο ή ηθικό; 28.11.25

Η Ρωσία στέλνει drones στον εναέριο χώρο της Ευρώπης – Και εκείνη εξετάζει το αδιανόητο: Αντίποινα

Χώρες της Ευρώπης αντιμετωπίζουν αυτό που χαρακτηρίζουν «υβριδικό πόλεμο» από τη Ρωσία. Και έχουν βάλει στο τραπέζι το ενδεχόμενο να απαντήσουν με τον ίδιο τρόπο. Με drones και κυβερνοεπιθέσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Κίνηση στους δρόμους: «Κόκκινος» ο χάρτης στην Αττική – Επιδεινώνει την κατάσταση η βροχή
Δείτε live χάρτη 28.11.25

Κίνηση στους δρόμους: «Κόκκινος» ο χάρτης στην Αττική - Επιδεινώνει την κατάσταση η βροχή

Η κακοκαιρία Adel συνεχίζει να χτυπάει την Αττική, με αποτέλεσμα να επιδεινώνει την κατάσταση με την κίνηση στους δρόμους που έτσι κι αλλιώς απαιτεί υπομονή από τους οδηγούς κάθε πρωί

Σύνταξη
Η Ελλάδα στο Top 10 σε συγκομιδή βαθμών – Τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια αν φτάσει στην πρώτη δυάδα
Europa League 28.11.25

Η Ελλάδα στο Top 10 σε συγκομιδή βαθμών – Τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια αν φτάσει στην πρώτη δυάδα

Μετά τα ευρωπαϊκά ματς των ομάδων της χώρας μας, η Ελλάδα είναι πλέον στις πρώτες 10 ομάδες με την καλύτερη συγκομιδή βαθμών τη φετινή σεζόν. Τι ισχύει αν ανέβει στην πρώτη δυάδα;

Σύνταξη
Επιστροφή ενοικίου: Σήμερα η κατάθεση των ποσών στους δικαιούχους – Τι να κάνετε σε περίπτωση μη καταβολής
Η διαδικασία 28.11.25

Σήμερα η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους - Τι να κάνετε σε περίπτωση μη καταβολής

Προϋποθέσεις και εισοδηματικά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου - Ποια είναι η διαδικασία της αίτησης και η συλλογή των δικαιολογητικών αν οι δικαιούχοι δεν δουν χρήματα στον λογαριασμό τους

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο