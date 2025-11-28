Νέα επίθεση Τραμπ σε δημοσιογράφο – «Εσύ απλώς κάνεις ερωτήσεις επειδή είσαι ηλίθια»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε χθες, Πέμπτη, «ηλίθια» μία δημοσιογράφο, συνεχίζοντας τις προσβολές του εις βάρος μελών του Τύπου και κυρίως γυναικών όταν του θέτουν ερωτήσεις που δεν του αρέσουν.

«Είσαι ηλίθια; Είσαι ένας ηλίθιος άνθρωπος;», ρώτησε ο Τραμπ τη δημοσιογράφο στη διάρκεια μιας έντονης στιχομυθίας αναφορικά με τον δράστη της επίθεσης εναντίον δύο μελών της Εθνοφρουράς, την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον.

Η νέα διαμάχη του Τραμπ με δημοσιογράφο

Στη διάρκεια συνάντησής του με δημοσιογράφους χθες στην οικία του στη Φλόριντα ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι μία από τους Εθνοφρουρούς, η 20χρονη Σάρα Μπέκστρομ, υπέκυψε στα τραύματά της και επιτέθηκε στη μεταναστευτική πολιτική του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν, καθώς ο δράστης, που εργαζόταν για τη CIA στο Αφγανιστάν, εισήλθε στις ΗΠΑ μετά την εσπευσμένη αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από τη χώρα το 2021. Όμως έλαβε άσυλο φέτος, επί προεδρίας Τραμπ.

«Ελέγχθηκε και ο έλεγχος ήταν καθαρός», επεσήμανε η δημοσιογράφος.

«Τρελάθηκε», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Εννοώ, τα έχασε και αυτό συμβαίνει επίσης. Συμβαίνει συχνά με αυτούς τους ανθρώπους».

Παράλληλα ο Ρεπουμπλικάνος επέμεινε ότι το 2021 επετράπη σε Αφγανούς να εισέλθουν στις ΗΠΑ χωρίς να έχει προηγηθεί έλεγχος και για να αποδείξει τα λεγόμενα του έδειξε μια φωτογραφία ενός αμερικανικού στρατιωτικού αεροσκάφους γεμάτο με ανθρώπους που έφευγαν από την Καμπούλ.

«Δεν έγινε κανένας έλεγχος ή τίποτα τέτοιο, ήρθαν χωρίς έλεγχο», τόνισε.

Η δημοσιογράφος προσπάθησε να τον διαψεύσει λέγοντας ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες έλεγξαν τους Αφγανούς που εισήλθαν στις ΗΠΑ την εποχή εκείνη και τον ρώτησε για ποιο λόγο επιμένει να κατηγορεί την κυβέρνηση Μπάιντεν.

«They let him in. Are you stupid? Are you a stupid person?…You’re just asking questions because you’re a stupid person.» Exchange between reporter and President Trump on vetting of National Guardsmen shooting suspect. pic.twitter.com/QK5xLJ60sP — CSPAN (@cspan) November 28, 2025

Στον Τραμπ δεν άρεσε καθόλου η συγκεκριμένη ερώτηση. «Επειδή τους άφησε να εισέλθουν». «Είσαι ηλίθια; Είσαι ένα ηλίθιος άνθρωπος; Επειδή ήρθαν με ένα αεροπλάνο μαζί με χιλιάδες άλλους ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να είναι εδώ και εσύ απλώς κάνεις ερωτήσεις επειδή είσαι ηλίθια», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Συνεχίζει τις επιθέσεις του

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνηθίζει να καταφέρεται εναντίον δημοσιογράφων προσβάλλοντάς τους, με τις επιθέσεις του τον τελευταίο καιρό να επικεντρώνονται σε γυναίκες δημοσιογράφους.

Την Τετάρτη επιτέθηκε στη δημοσιογράφο Κέιτι Ρότζερς των New York Times χαρακτηρίζοντάς την «άσχημη» και «δευτεροκλασάτη», επειδή έγραψε ένα άρθρο στην εφημερίδα σύμφωνα με το οποίο ο 79χρονος Ρεπουμπλικάνος ακολουθεί πιο χαλαρό πρόγραμμα λόγω της ηλικίας του.

Επίσης επέπληξε τη Μέρι Μπρους του τηλεοπτικού δικτύου ABC επειδή του έκανε μια «φρικτή, αναιδή και απλώς απαίσια ερώτηση» αναφορικά με την επίσκεψη του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στο Οβάλ Γραφείο, σύμφωνα με όσα αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Και όταν η Κάθριν Λούσι τον ρώτησε για την υπόθεση του Τζέφρι Έπστιν, ο Τραμπ της απάντησε: «Ησυχία, γουρουνίτσα!».