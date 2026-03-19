Χέγκσεθ: Οι αχάριστοι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να ευχαριστούν τον Τραμπ – Σήμερα η μεγαλύτερη επίθεση στο Ιράν

«Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής σειρά επιθέσεων, όπως και χθες», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ενώ εξαπέλυσε δριμεία κριτική στην Ευρώπη για τη στάση της στον πόλεμο.

«Θα το τελειώσουμε, θα τιμήσουμε τη μνήμη των νεκρών στρατιωτών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υποστήριξε ότι οι αεροπορικές άμυνες του Ιράν έχουν «ισοπεδωθεί», η αμυντική βιομηχανική του βάση «καταστράφηκε ολοσχερώς» και ισχυρίσθηκε ότι «η Ουάσινγκτον έχει βυθίσει περισσότερα από 120 πλοία του ιρανικού ναυτικού. Τα 11 υποβρύχια του Ιράν εξουδετερώθηκαν επίσης», προσέθεσε.

Οι ΗΠΑ έχουν χτυπήσει πάνω από 7.000 στόχους στο Ιράν μέχρι σήμερα, επισήμανε, προσθέτοντας πως «οι δυνατότητές μας συνεχίζουν να αυξάνονται, ενώ αυτές του Ιράν συνεχίζουν να μειώνονται».

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ υποστήριξε ότι οι επιθέσεις με ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη μίας χρήσης εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων έχουν «μειωθεί κατά 90% από την έναρξη της σύγκρουσης».

Παράλληλα, σχολίασε δηκτικά ότι η «τελευταία δουλειά που θα ήθελε κανείς στον κόσμο αυτή τη στιγμή» είναι «να είναι υψηλόβαθμος ηγέτης των Φρουρών της Επανάστασης ή της Μπασίτζ – προσωρινές θέσεις, όλες τους», όπως είπε.

«Ένα καθεστώς όπως αυτό, που αρνείται να εγκαταλείψει τις πυρηνικές του φιλοδοξίες, δεν αποτελεί απλώς ένα περιφερειακό πρόβλημα, αλλά μια άμεση απειλή για την Αμερική, την ελευθερία και τον πολιτισμό», ανέφερε ο Χέγκσεθ για το Ιράν.

Εξαπολύοντας επίθεση στην Ευρώπη, δήλωσε ότι «ο κόσμος, η Μέση Ανατολή, οι αχάριστοι σύμμαχοί μας στην Ευρώπη, και ακόμη και τμήματα του δικού μας Τύπου θα έπρεπε να λένε ένα πράγμα στον πρόεδρο Τραμπ: ‘ευχαριστώ’».

Ο Πιτ Χέγκσεθ δεν απάντησε στο ερώτημα πότε θα τελειώσει ο πόλεμος, αλλά περιορίστηκε να πει: «Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο».

«Δεν θα θέλαμε να ορίσουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα» για το τέλος του πολέμου, «το τελικό αποτέλεσμα θα καθοριστεί από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά όπως έχουμε πει, είμαστε εντός σχεδίου», ανέφερε.

«Οι ΗΠΑ κερδίζουν τον πόλεμο με το Ιράν, με αποφασιστικό τρόπο και με τους δικούς μας όρους», δήλωσε.

Επίθεση στα ΜΜΕ

«Τα μέσα ενημέρωσης εδώ – όχι όλα, αλλά τα περισσότερα – θέλουν να σας κάνουν να πιστέψετε ότι, μόλις 19 ημέρες μετά την έναρξη αυτής της σύγκρουσης, οδεύουμε κατά κάποιον τρόπο προς μια ατέρμονη άβυσσο», είπε χαρακτηριστικά ο Χέγκσεθ.