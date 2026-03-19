Αδιάφορο για τον Αδωνι να τον παρακολουθεί το Κράτος με το Predator, αλλά όχι και να τον βιντεοσκοπούν στη Βουλή όταν τρώει κρακεράκια. Ε, ναι αυτό σηκώνει καταγγελία για παραβίαση προσωπικών δεδομένων!

Ιράν: Οι ΗΠΑ ζυγίζουν την αποστολή ενισχύσεων και ενόψει πιθανής «νέας φάσης» του πολέμου, γράφει το Reuters
Κόσμος 19 Μαρτίου 2026, 04:45

Για πιθανή «νέα φάση» του πολέμου εναντίον του Ιράν, κάνει λόγο το Reuters, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ ζυγίζει την ανάπτυξη χιλιάδων επιπλέον στρατιωτικών.

Παγκόσμιο πρόβλημα υγείας η σωματική αδράνεια

Spotlight

Η κυβέρνηση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ζυγίζει την ανάπτυξη χιλιάδων επιπλέον στρατιωτικών για να ενισχύσουν αυτούς που συμμετέχουν ήδη στον πόλεμο εναντίον του Ιράν, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο πηγές του ενήμερες σχετικά, συμπεριλαμβανομένων αξιωματούχων των ΗΠΑ, που δεν κατονομάζει (στη φωτογραφία από U.S. Navy via Reuters, επάνω, δυνάμεις των ΗΠΑ που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν).

Σύμφωνα με το πρακτορείο, η ανάπτυξη θα έδινε στον πρόεδρο Τραμπ «επιπρόσθετες επιλογές» για την περίπτωση να αποφασίσει να επεκτείνει τις επιχειρήσεις, καθώς ο πόλεμος βρίσκεται στην τρίτη του εβδομάδα.

Εξετάζονται και πιθανές επιχειρήσεις για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Σε αυτές τις «επιλογές» συμπεριλαμβάνονται πιθανές επιχειρήσεις για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, για τις οποίες θα χρειαστούν κυρίως αεροπορικά και ναυτικά μέσα, αλλά πιθανόν και η ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων σε παράκτιες περιοχές του Ιράν, πάντα κατά τις πηγές του Reuters.

Συζητείται η αποστολή χερσαίων δυνάμεων στο νησί Χαργκ, σύμφωνα με πηγές και αξιωματούχους. Μια από αυτές ωστόσο τόνισε πως τέτοια επιχείρηση θα ήταν εξ ορισμού εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς το νησί, από το οποίο εξάγεται το 90% του ιρανικού πετρελαίου, βρίσκεται εντός εμβέλειας πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων αεροσκαφών.

Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν στρατιωτικούς στόχους στο Χαργκ τη 13η Μαρτίου και ο πρόεδρος Τραμπ έχει απειλήσει επίσης να καταστρέψει τις ιρανικές ενεργειακές υποδομές εκεί, όμως λόγω της ζωτικής σημασίας του η κατάληψή του θα είχε περισσότερα οφέλη από την καταστροφή των εγκαταστάσεων, εκτιμούν αναλυτές.

Να πάρουν το ουράνιο

Η ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων, ακόμη κι αν τους ανατεθούν περιορισμένης έκτασης αποστολές, ενέχει μεγάλα πολιτικά ρίσκα για τον αμερικανό πρόεδρο, με δεδομένο το χαμηλό επίπεδο υποστήριξης της κοινής γνώμης των ΗΠΑ στον πόλεμο.

Εχει επίσης συζητηθεί το ενδεχόμενο να ανατεθεί στις ειδικές δυνάμεις να πάρουν από το Ιράν το ουράνιο υψηλού βαθμού εμπλουτισμού, σύμφωνα με μια από τις πηγές. Η πηγή αυτή σημείωσε πως δεν νομίζει πως κάτι τέτοιο θα γίνει άμεσα, αλλά δεν θέλησε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για ζητήματα επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Ειδικοί έχουν επισημάνει πως κάτι τέτοιο θα ήταν άκρως περίπλοκο.

Οι ΗΠΑ έχουν διεξαγάγει πάνω από 7.800 αεροπορικούς βομβαρδισμούς αφότου άρχισε ο πόλεμος και έχουν βυθίσει ή πλήξει κάπου 120 πολεμικά πλοία του Ιράν, σύμφωνα με δεδομένα που δημοσιοποίησε χθες Τετάρτη το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), και επιβλέπει τους χονδρικά 50.000 αμερικανούς στρατιωτικούς στη Μέση Ανατολή.

Ακόμη και χωρίς εμπλοκή χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, οι ΗΠΑ έχουν υποστεί 13 απώλειες στρατιωτικών στον πόλεμο, κατά τα επίσημα δεδομένα, ενώ 200 μέλη των ενόπλων δυνάμεών τους έχουν τραυματιστεί, αν και ελαφρά τα περισσότερα.

«Αρβυλα επί του πεδίου»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ως πρότινος μαινόταν εναντίον προκατόχων του για τους «αιώνιους πολέμους» στους οποίους ενέπλεξαν τις ΗΠΑ στο εξωτερικό, αλλά αφότου εξαπέλυσε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αναπτύξει χερσαίες δυνάμεις — «άρβυλα επί του πεδίου» (boots on the ground) κατά το στρατιωτικοπολιτικό ιδιόλεκτο στην Ουάσιγκτον — στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Πάντως δεν έχει πάρει ακόμη κάποια «απόφαση», πάντα σύμφωνα με τις πηγές του Reuters.

Ο αμερικανός πρόεδρος συνεχίζει να τηρεί επαμφοτερίζουσα στάση όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ.

Ενώ αρχικά διαβεβαίωνε ότι το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό θα συνοδεύει «πολύ σύντομα» εμπορικά πλοία για να το διασχίζουν, κατόπιν κάλεσε συμμάχους να «βοηθήσουν» να ανοίξει και πλέον —αφού πολλές πρωτεύουσες αρνήθηκαν περισσότερο ή λιγότερο ευγενικά να εμπλακούν σε τέτοιο εγχείρημα —, ο ρεπουμπλικάνος αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να αφήσει τα πράγματα ως έχουν.

«Διερωτώμαι τι θα γινόταν αν ‘τελειώναμε’ ό,τι απομένει από το ιρανικό τρομοκρατικό κράτος κι αφήναμε στις χώρες που το χρησιμοποιούν, εμείς δεν το κάνουμε, την ευθύνη για το λεγόμενο ‘στενό’;» σχολίασε χθες μέσω Truth Social.

Πηγή: ΑΠΕ

World
Πάουελ: Στη Fed μέχρι το τέλος της έρευνας – Μείωση επιτοκίων αν υποχωρήσει ο πληθωρισμός

Ιράν: Ο Μακρόν ζητά από Τραμπ και αλ Θάνι moratorium στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών
Συνομιλία 19.03.26

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι μίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι και τους ζήτησε να εφαρμοστεί moratorium στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Ιράν: Ενας άντρας σκοτώθηκε στο Ισραήλ και 4 γυναίκες στη Δυτική Οχθη σε ιρανική πυραυλική επίθεση
Και 6 τραυματίες 19.03.26

Αλλοδαπός εργάτης, 30 ετών, σκοτώθηκε στο κεντρικό Ισραήλ και τέσσερις Παλαιστίνιες στη Δυτική Οχθη από ιρανικούς πυραύλους, σύμφωνα με ισραηλινές και παλαιστινιακές πηγές.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Απομακρύνθηκε ο επί 12 χρόνια υπουργός Άμυνας
Βλαντίμιρ Παντρίνο 18.03.26

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας τον απέπεμψε και στη θέση του διόρισε τον επικεφαλής της προεδρικής φρουράς και της Γενικής Διεύθυνσης Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.

Σύνταξη
Ο ανθρώπινος παράγοντας και όχι η τεχνητή νοημοσύνη ευθύνεται για την επίθεση στο σχολείο του Ιράν
Κόσμος 18.03.26

Παρότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έγινε ο Νο1 ύποπτος, μετά την επίθεση στο σχολείο στη Μινάμπ, οι ειδικοί λένε πως δεν είναι σε θέση να κάνει ένα αντίστοιχο λάθος, ρίχνοντας την ευθύνη στο Πεντάγωνο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Οι εγκληματίες δολοφόνοι θα πρέπει να πληρώσουν σύντομα» προειδοποίησε ο Χαμενεΐ για τη δολοφονία Λαριτζανί
Κόσμος 18.03.26

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέφερε πως «αναμφίβολα θα αποδοθεί δικαιοσύνη» για την δολοφονία Λαριτζανί και πως «κάθε σταγόνα αίματος έχει το τίμημά της».

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σλοβενία: Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της δολοφονίας της 32χρονης influencer – Εξετάζεται αν την έθαψε ζωντανή σε βαλίτσα
Κόσμος 18.03.26

Αν και αρχικά πιστευόταν ότι η influencer είχε πεθάνει πριν o 31χρονος την θάψει τη βαλίτσα, νέες λεπτομέρειες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας υποδηλώνουν ότι ενδέχεται να ήταν ακόμη ζωντανή.

Σύνταξη
Αυξήθηκαν τα ποσοστά χρήσης κοκαΐνης και κεταμίνης σύμφωνα με έρευνα στα λύματα της Ευρώπης
Κόσμος 18.03.26

Η μελέτη καταγράφει «φαινόμενο κατανάλωσης ναρκωτικών γενικευμένο, ποικιλόμορφο και σε διαρκή εξέλιξη», εξηγεί σε ανακοίνωση Τύπου η Λορέν Νόλαν, διευθύντρια του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Ναρκωτικά (EUDA, ο πρώην EMCDDA), που έκανε την έρευνα,

Σύνταξη
Τουρκία: Η Άγκυρα προτείνει επέκταση αγωγού Ιράκ–Τουρκίας έως τη Βασόρα ως εναλλακτική στα Στενά του Ορμούζ
Μέση Ανατολή 18.03.26

Ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ πρότεινε την επέκταση του υφιστάμενου αγωγού που συνδέει την Τουρκία με το Ιράκ μέχρι τη νότια πόλη-λιμάνι της Βασόρας

Σύνταξη
Τραμπ: Με νέα επίθεση σε συμμάχους, απειλεί με αμερικανική αποδέσμευση από τα Στενά του Ορμούζ
Μέση Ανατολή 18.03.26

«Αναρωτιέμαι τι θα συνέβαινε αν 'τελειώναμε' με ό,τι έχει απομείνει από το ιρανικό τρομοκρατικό κράτος και αφήναμε τις χώρες που το χρησιμοποιούν - όχι εμείς - να είναι υπεύθυνες για τα λεγόμενα 'Στενά'», λέει ο Τραμπ

Σύνταξη
«Είστε πιθανοί στόχοι» λέει το Ιράν σε Σαουδική Αραβία, Κατάρ και ΗΑΕ – Αντίποινα για τα ισραηλινά πλήγματα σε ενεργειακούς στόχους
Μέση Ανατολή 18.03.26

Μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ σε ενεργειακούς στόχους στο νότιο Ιράν, η Τεχεράνη προειδοποίησε για πιθανά αντίποινα σε ενεργειακές υποδομές τριών χωρών του Κόλπου

Σύνταξη
«Make Iran great again» – Επιχείρηση στρατολόγησης Ιρανών αντικαθεστωτικών από τη Μοσάντ εν μέσω πολέμου
Πόλεμος στο Ιράν 18.03.26

Στις 6 Μαρτίου, κανάλι της Μοσάντ στο Telegram δημοσίευσε μήνυμα που ενθάρρυνε τους Ιρανούς να διαβιβάσουν πληροφορίες από το εσωτερικό της χώρας τους

Σύνταξη
Αφγανοί αναζητούν τους αγαπημένους τους στα συντρίμμια του κέντρου απεξάρτησης που χτυπήθηκε από το Πακιστάν
Καμπούλ 18.03.26

Η κυβέρνηση των Αφγανών Ταλιμπάν αναφέρει ότι περισσότεροι από 400 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 265 τραυματίστηκαν στην Καμπούλ, ενώ το Πακιστάν αμφισβητεί τον στόχο της επίθεσης

Σύνταξη
Βρετανία: Δεν θα δικαστεί ξανά ο Κέβιν Σπέισι για σεξουαλική κακοποίηση – Ηρθε σε συμφωνία με τους ενάγοντες
Αποφεύγει τη δίκη 19.03.26

Σε συμφωνία ήρθε ο Κέβιν Σπέισι με τους ενάγοντες που τον κατηγορούσαν για σεξουαλική κακοποίηση, και δικαστήριο του Λονδίνου διέταξε να ανασταλούν όλες οι δικαστικές διαδικασίες σε βάρος του.

Σύνταξη
Ιράν: Ο Μακρόν ζητά από Τραμπ και αλ Θάνι moratorium στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών
Συνομιλία 19.03.26

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι μίλησε με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι και τους ζήτησε να εφαρμοστεί moratorium στα πλήγματα εναντίον πολιτικών υποδομών στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Ιράν: Ενας άντρας σκοτώθηκε στο Ισραήλ και 4 γυναίκες στη Δυτική Οχθη σε ιρανική πυραυλική επίθεση
Και 6 τραυματίες 19.03.26

Αλλοδαπός εργάτης, 30 ετών, σκοτώθηκε στο κεντρικό Ισραήλ και τέσσερις Παλαιστίνιες στη Δυτική Οχθη από ιρανικούς πυραύλους, σύμφωνα με ισραηλινές και παλαιστινιακές πηγές.

Σύνταξη
Ιταλία: Η κυβέρνηση μειώνει τους φόρους στα καύσιμα για τις επόμενες τρεις εβδομάδες
«Ουσιαστική βοήθεια» 19.03.26

Η ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε να μειώσει τους φόρους στα καύσιμα για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, «με στόχο την αντιμετώπιση της αύξησης της τιμής» τους, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2: Πρόκριση για τους «Ροχιμπλάνκος» και τώρα ισπανικός «εμφύλιος» (vid)
Champions League 19.03.26

Η Τότεναμ νίκησε την Ατλέτικο στο Λονδίνο με 3-2, όμως μετά το 5-2 του πρώτου αγώνα οι «Ροχιμπλάνκος» πήραν την πρόκριση για τους «8» του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Μπαρτσελόνα.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μπάγερν-Αταλάντα 4-1: Γερμανική επέλαση με «καυτό» δίδυμο τους Χάρι Κέιν και Λουίς Ντίας (vid)
Champions League 18.03.26

Παρά τον αέρα της εκτός έδρας νίκης με 6-1, η Μπάγερν ήταν «τυφώνας» και στη ρεβάνς καθώς διέλυσε την Αταλάντα για δεύτερη φορά και παίζει με την Ρεάλ στους «8» του Champions League

Βάιος Μπαλάφας
Το διπλό μήνυμα του Πάουελ
Διεθνής Οικονομία 18.03.26

Ο Πάουελ παραμένει στη Fed μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα – Τι θα κρίνει τη μείωση των επιτοκίων

Τζούλη Καλημέρη
Γνωστός τράπερ συνελήφθη μετά από καταδίωξη στα Πατήσια – Βρέθηκε μαχαίρι 20 εκατοστών
Ελλάδα 18.03.26

Ο 27χρονος τράπερ εντοπίστηκε να επιβαίνει σε μηχανή μαζί με έναν 26χρονο - Δεν σταμάτησαν σε έλεγχο της ΕΛ.ΑΣ. και πέταξαν το μαχαίρι πριν ακινητοποιηθούν - Το ποινικό παρελθόν του 27χρονου

Σύνταξη
Gothenburg: Υποχωρεί η Ελλάδα στον Δείκτη Φιλελεύθερης Δημοκρατίας – Έχασε τρεις θέσεις σε ένα χρόνο
Πανεπιστήμιο Gothenburg 18.03.26

Η Ελλάδα, στον φετινό Δείκτη Φιλελεύθερης Δημοκρατίας, καταλαμβάνει την 24η θέση ανάμεσα στις 27 χώρες της ΕΕ, πάνω μόνο από Βουλγαρία, Ρουμανία, και Ουγγαρία. Επίμονες αδυναμίες στον έλεγχο της εξουσίας και στη λειτουργία των θεσμών.

Στράτος Ιωακείμ
Νέα Μάκρη: Η στιγμή των πυροβολισμών μεταξύ Τούρκων μαφιόζων – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 18.03.26

Μετά από αστυνομική επιχείρηση η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων τουρκικής υπηκοότητας - Το επεισόδιο που σημειώθηκε στις 3 Μαρτίου στη Νέα Μάκρη καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας

Σύνταξη
Όταν ο Τιμοτέ Σαλαμέ έκανε μπαλέτο: Βίντεο-ντοκουμέντο και ένα χαμένο από αλαζονεία Όσκαρ
«Ύβρις» 18.03.26

Ενώ ο καλλιτεχνικός κόσμος εξακολουθεί να βράζει από τις πρόσφατες δηλώσεις του Τιμοτέ Σαλαμέ για τις «νεκρές τέχνες» ένα βίντεο από τα παιδικά του χρόνια έρχεται ως ειρωνική υπενθύμιση και απάντηση στην ύβρη

Λουκάς Καρνής
Βενεζουέλα: Απομακρύνθηκε ο επί 12 χρόνια υπουργός Άμυνας
Βλαντίμιρ Παντρίνο 18.03.26

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας τον απέπεμψε και στη θέση του διόρισε τον επικεφαλής της προεδρικής φρουράς και της Γενικής Διεύθυνσης Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας μετά τη σύλληψη του Μαδούρο.

Σύνταξη
The Expla-in Project: Τι σχέση μπορεί να έχουν τα κρακεράκια με τις υποκλοπές;
The Expla-in Project 18.03.26

Μια ακραία αντιπαράθεση εκτυλίχθηκε στη Βουλή. Αφορμή δεν ήταν κάποιο σκάνδαλο, όπως οι υποκλοπές ή ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά η κίνηση του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη να φάει κρακεράκια και το ότι βιντεοσκοπήθηκε.

Ελένη Στεργίου
Ο ανθρώπινος παράγοντας και όχι η τεχνητή νοημοσύνη ευθύνεται για την επίθεση στο σχολείο του Ιράν
Κόσμος 18.03.26

Παρότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έγινε ο Νο1 ύποπτος, μετά την επίθεση στο σχολείο στη Μινάμπ, οι ειδικοί λένε πως δεν είναι σε θέση να κάνει ένα αντίστοιχο λάθος, ρίχνοντας την ευθύνη στο Πεντάγωνο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εξαρθρώθηκε συμμορία που διέπραττε κλοπές και ληστείες στον Ασπρόπυργο – Συνελήφθησαν 19χρονος και 24χρονος
Ασπρόπυργος 18.03.26

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. σε βάρος του 19χρονου διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 7 ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Σύνταξη
Τα καύσιμα του μισού δισ. στο ΧΑ, ο «εφιάλτης» της κυβέρνησης, το βρετανικό άλμα της Metlen, το ράλι της ΕΥΔΑΠ, έδειξε… «δόντια» η Qualco

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

