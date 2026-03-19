Αγνωστα drones εντοπίστηκαν πρόσφατα πάνω από το Fort McNair στην Ουάσιγκτον, όπου διαμένουν ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ, με πολλαπλές θεάσεις σε μια νύχτα τις τελευταίες 10 ημέρες, αναφέρει η Washington Post (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, Μάρκο Ρούμπιο, αριστερά, και Πιτ Χέγκσεθ).

Οι πτήσεις των άγνωστων drones πάνω από τις κατοικίες των Ρούμπιο και Χέγκσεθ έχουν σημάνει συναγερμό στις αρχές ασφαλείας

Οι Αρχές δεν έχουν προσδιορίσει την προέλευση των drones και έχουν εντείνει την παρακολούθηση εν μέσω αυξημένων επιπέδων συναγερμού που συνδέονται με τη σύγκρουση στο Ιράν.

Μετεγκατάσταση…

Τα περιστατικά οδήγησαν σε ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας, και σε σύσκεψη στον Λευκό Οίκο αξιωματούχοι έχουν εξετάσει ακόμη και τη μετεγκατάσταση των δύο υπουργών, αν δεν έχουν ήδη μετακινηθεί.

Washington Post: «U.S. officials detected unidentified drones above the Washington Army base [Fort McNair] where Secretary of State Marco Rubio and Defense Secretary Pete Hegseth live…Officials have not determined where they came from…Multiple drones were spotted over Fort… — Steve Lookner (@lookner) March 19, 2026

Δεν σχολιάζει…

O εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, αρνήθηκε να αναφερθεί στα drones, επισημαίνοντας ότι «Το υπουργείο δεν μπορεί να σχολιάσει τις κινήσεις των υπουργών για λόγους ασφαλείας και η αναφορά τέτοιων κινήσεων είναι κατάφωρα ανεύθυνη».