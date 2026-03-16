Ο Τραμπ ζητά βοήθεια από την Κίνα και πιέζει το ΝΑΤΟ να συμμετάσχει στο άνοιγμα του Ορμούζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ζητά την βοήθεια του ΝΑΤΟ και χωρών εκτός αυτού για να διασφαλιστεί η ελεύθερη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ, τονίζοντας ότι τα μέλη του ΝΑΤΟ θα αντιμετωπίσουν ένα «πολύ άσχημο μέλλον» αν δεν συνεργαστούν.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη με τους Financial Times, ο Τραμπ είπε: «Είναι φυσικό οι χώρες που επωφελούνται από το Στενό του Ορμούζ να βοηθήσουν στην αποτροπή κακών γεγονότων εκεί», «φωτογραφίζοντας» ανάμεσα στις άλλες Κίνα, Πακιστάν και Ινδία.

Ωστόσο, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν επανειλημμένα στείλει μηνύματα ότι «η συνεργασία από χώρες που εξαρτώνται από την ενέργεια που διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ είναι λογική».

Για μεγάλο χρονικό διάστημα οι ΗΠΑ πίεζαν τις χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ για αύξηση των δαπανών, καθιστώντας σαφές πως οι ΗΠΑ δεν θα προστατεύσουν την Ευρώπη ή συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή και την Ασία. Πλέον αυτές οι χώρες είναι αρνητικά προδιατεθειμένες να συμμετάσχουν στην εκστρατεία ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Αν δεν μας βοηθήσετε, το μέλλον του ΝΑΤΟ θα είναι πολύ ζοφερό»

«Αν οι σύμμαχοί μας στην Ευρώπη δεν μας βοηθήσουν να ανοίξουμε το Στενό του Ορμούζ, το μέλλον του ΝΑΤΟ θα είναι πολύ κακό (ζοφερό)», προσθέτοντας: «Δεν είχαμε καμία υποχρέωση να τους βοηθήσουμε στο ζήτημα της Ουκρανίας, που βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Αλλά ενεργήσαμε πολύ γενναιόδωρα, και τώρα θα δούμε αν θα μας βοηθήσουν».

Ο Τραμπ συνέχισε: «Δεδομένου ότι έχουν δηλώσει εδώ και καιρό ότι δεν θα ενεργούσαν για λογαριασμό μας, δεν μπορώ να είμαι σίγουρος αν θα μας βοηθήσουν».

Στην ερώτηση «τι χρειάζεται», ο Τραμπ απάντησε: «Ό,τι χρειάζεται», και δήλωσε ότι οι σύμμαχοι θα πρέπει να στείλουν, αεροπλάνα, ναρκαλιευτικά και στρατό που θα «απομακρύνει τους «κακούς» κατά μήκος των ακτών του Ιράν». Κάτι ασαφές αν εννοούσε ειδικές δυνάμεις ή στρατό στο έδαφος.

Ο Τραμπ τόνισε: «Δεδομένου ότι αποκομίζουν οφέλη, θα πρέπει να μας βοηθήσουν να περιπολούμε το στενό», και πρόσθεσε: «Θα τους βοηθήσουμε, αλλά πρέπει και αυτοί να βρίσκονται επί τόπου». Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία είναι αρνητικά διατεθειμένες να συνδράμουν τις ΗΠΑ. Η Γερμανία έχει αποκλείσει μέσω του καγκελάριου και του ΥΠΕΞ της κάθε πιθανότητα εμπλοκής.

Ουάσινγκτον καλεί Πεκίνο

Ο Τραμπ ζήτησε επίσης ονομαστικά τη βοήθεια της Κίνας, η οποία εισάγει σημαντική ποσότητα αργού πετρελαίου μέσω του Στενού του Ορμούζ. Σχετικά με αυτό, δήλωσε ότι αναμένει από τον Κινέζο Πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ να «συνεργαστεί για την άρση του αποκλεισμού» κατά τη διάρκεια της επικείμενης συνόδου κορυφής ΗΠΑ-Κίνας στα τέλη αυτού του μήνα.

Εξήγησε: «Δεδομένου ότι και η Κίνα προμηθεύεται το 90% του πετρελαίου της μέσω του Στενού του Ορμούζ, θα πρέπει να βοηθήσει κι αυτή». Ωστόσο, υπονόησε ότι η αναμονή μέχρι τη σύνοδο κορυφής ενδέχεται να είναι πολύ αργά και άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει πιθανότητα αναβολής της επίσκεψής του στην Κίνα, ανάλογα με την κατάσταση.

Η Κίνα υφίσταται ζημιά όσο διαρκεί ο αποκλεισμός του Ορμούζ, όμως οι ενεργειακές της επενδύσεις σε πληθώρα πόρων, ανάμεσά τους σε πράσινη ενέργεια, της αφήνει περιθώριο να υποστεί ζημιά την ώρα που οι ΗΠΑ θα υποστούν πολλαπλάσια. Στρατιωτικά, οικονομικά, ηθικά και πολιτικά σε έναν πόλεμο που ξεκίνησαν μονομερώς με το Ισραήλ.