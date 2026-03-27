Χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Μέση Ανατολή από την 28η Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν με την Τεχεράνη να απαντάει με δικές της επιθέσεις εναντίον Ισραήλ, αμερικανικών βάσεων και κρατών του Κόλπου.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το Ιράν και ο Λίβανος έχουν πληρώσει το μεγαλύτερο τίμημα σε απώλειες ανθρώπινων ζωών, με την πλειοψηφία των νεκρών να είναι απλοί πολίτες.

Νεκροί σε Ιράν και Λίβανο

Από την έναρξη του πολέμου, περισσότεροι από 1.900 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ιράν, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας.

Στον Λίβανο, οι αρχές ανέφεραν ότι περισσότεροι από 1.100 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Ακολουθούν τα τελευταία στοιχεία για τον αριθμό των θυμάτων στις υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως τα καταγράφει το Reuters, το οποίο όμως δεν έχει προβεί σε ανεξάρτητη επιβεβαίωση των αριθμών.

Στις υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής

Ιράκ: Η Βαγδάτη έχει ανακοινώσει τουλάχιστον 81 θανάτους, οι περισσότεροι μέλη της οργάνωσης Hashed al-Shaabi.

Ισραήλ: Το Τελ Αβίβ έχει αναφέρει τον θάνατο 18 ανθρώπων, κυρίως από πυραυλικές επιθέσεις. Άλλοι δύο Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί σε επιχειρήσεις που συνδέονται με το Ιράν.

Κατάρ: Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από πτώση στρατιωτικού ελικοπτέρου

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Ανακοίνωσαν μέχρι τώρα εννιά θανάτους, ανάμεσά τους και τρεις στρατιωτικοί.

Κουβέιτ: Έχει ανακοινώσει τον θάνατο έξι ανθρώπων

Συρία: Τέσσερις νεκροί

Δυτική Όχθη: Τέσσερις νεκροί

Μπαχρέιν: Δύο νεκροί

Ομάν: Δύο νεκροί

Σαουδική Αραβία: Δύο νεκροί

Αμερικανοί

Η Ουάσιγκτον έχει ανακοινώσει τον θάνατο 13 μελών του αμερικανικού στρατού.