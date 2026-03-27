Έτοιμο για μια μεγάλης κλίμακας χερσαία εισβολή στο Λίβανο, φαίνεται πώς είναι το Ισραήλ.

Το Ισραήλ επιτίθεται στον Λίβανο από τις αρχές Μαρτίου, αφότου η υποστηριζόμενη από το Ιράν πολιτοφυλακή εκτόξευσε ρουκέτες στο Ισραήλ εν μέσω του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Η χερσαία επίθεση του Ισραήλ στο Λίβανο πυροδοτεί νέους φόβους

Η ραγδαία κλιμακούμενη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στον Λίβανο -που παρουσιάζεται ως εκστρατεία για την εξάλειψη της Χεζμπολάχ- εγείρει φόβους ότι μια χερσαία εισβολή θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρατεταμένη κατοχή, εκτεταμένο εκτοπισμό και επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Οι ανησυχίες έχουν κλιμακωθεί αφότου ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κατζ, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να αναλάβει τον έλεγχο μεγάλων τμημάτων του νότιου Λιβάνου. Είπε ότι τα στρατεύματα κατέστρεψαν γέφυρες πάνω από τον ποταμό Λιτάνι και ότι θα δημιουργηθεί μια ζώνη ασφαλείας, με τους εκτοπισμένους κατοίκους να μην μπορούν να επιστρέψουν.

Για πολλούς στον Λίβανο, τα σχόλια αυτά ακούγονταν σαν το περίγραμμα ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου. Ο Πρόεδρος Ζοζέφ Αούν χαρακτήρισε την κίνηση «επικίνδυνη κλιμάκωση και κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του Λιβάνου», προειδοποιώντας ότι θα μπορούσε να είναι το προοίμιο μιας ευρύτερης ισραηλινής χερσαίας εισβολής.

Αναλυτές λένε ότι το Ισραήλ αναζητά εδώ και καιρό ένα άνοιγμα για να κλιμακώσει την ένταση εναντίον της Χεζμπολάχ και ότι ο περιφερειακός πόλεμος με το Ιράν του το έχει προσφέρει τώρα.

«Περίμεναν μια δικαιολογία εδώ και αρκετό καιρό για να κλιμακώσουν την ένταση εναντίον της Χεζμπολάχ», δήλωσε ο Ρομπ Γκάιστ Πίνφολντ, ειδικός σε θέματα διεθνούς ασφάλειας στο King’s College του Λονδίνου, προσθέτοντας ότι η προηγούμενη αυτοσυγκράτηση οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην πίεση των ΗΠΑ.

Τι θέλει να κάνει το Ισραήλ

Όπως αναφέρει το Al Jazeera: «Από την αρχή αυτής της μάχης – αυτού του γύρου συγκρούσεων μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ – ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας συνεχίζει να λέει ότι θέλουν να επιβάλουν μια ζώνη ασφαλείας στο Λίβανο».

»Θέλουν να επιστρατεύσουν περισσότερους εφέδρους. Θέλουν να ελέγξουν και να καταλάβουν περιοχές στο νότιο Λίβανο· μερικές φορές αναφέρουν ότι πρόκειται για την περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι. Άλλες φορές αναφέρουν ότι πρόκειται για περιοχή ακόμη πιο βόρεια, η οποία ενδεχομένως να καλύπτει έως και το 15% του λιβανικού εδάφους.

»Ενώ το Ισραήλ αντιμετωπίζει έναν πολύ έντονο πόλεμο με το Ιράν – εξακολουθεί να δέχεται βομβαρδισμούς, εκατομμύρια Ισραηλινοί έχουν καταφύγει σε καταφύγια και η ζωή έχει διαταραχθεί – ταυτόχρονα, πιέζει για περαιτέρω χερσαία εισβολή στον Λίβανο.

»Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να αποβεί δαπανηρό για τον ισραηλινό στρατό χωρίς να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι, όπως η εξάλειψη ή ο αφοπλισμός της Χεζμπολάχ.

»Αυτό είναι κάτι που, όπως έχουν δηλώσει ακόμη και ισραηλινοί αξιωματούχοι του τομέα της άμυνας, δεν θα επιτευχθεί μόνο μέσω μιας χερσαίας εισβολής, αλλά μέσω μιας συμφωνίας με τη λιβανική κυβέρνηση — κάτι που προς το παρόν δεν φαίνεται να προχωράει».

Τι κάνει η Ουάσιγκτον

Ενώ η Ουάσιγκτον μοιάζει να ψάχνει διπλωματική πόρτα εξόδου από τον πόλεμο, το Ισραήλ δεν σταματά να διατρανώνει την αποφασιστικότητά του να εντατικοποιήσει τις επιχειρήσεις του – σήμερα βομβάρδισε ξανά, σχεδόν ταυτόχρονα, τις πρωτεύουσες του Ιράν και του Λιβάνου.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εξαπέλυσε «κύμα ευρείας κλίμακας πληγμάτων που είχαν στο στόχαστρο υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην καρδιά της Τεχεράνης», ενώ λίγο νωρίτερα ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στο νότιο τμήμα της Βηρυτού, της πρωτεύουσας του Λιβάνου, περιοχή που το Ισραήλ θεωρεί προπύργιο του σιιτικού κινήματος Χεζμπολάχ, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν.

Το Ισραήλ μέχρι σήμερα σιωπά για τις συνομιλίες που φέρονται να διεξάγονται ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, μέσω Πακιστάν, για τον τερματισμό του πολέμου.

Η απόφαση του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ο στρατός του να διεξάγει ταυτόχρονους πολέμους στο Ιράν και στον Λίβανο δεν έχει πλέον εξασφαλισμένη τη συναίνεση της αντιπολίτευσης, με τον επικεφαλής της Γιαΐρ Λαπίντ να επικρίνει επιχειρήσεις «χωρίς στρατηγική, χωρίς τα απαραίτητα μέσα και με πολύ λίγους στρατιώτες».

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Έφι Ντεφρίν αναγνώρισε χθες βράδυ πως οι μονάδες χρειάζονται «επιπρόσθετες δυνάμεις».