Νεκρός είναι ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), Αλί Ρεζά Τανγκσίρι, έπειτα από αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στο Ιράν, επιβεβαίωσε ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ, ενώ την είδηση είχαν μεταδώσει νωρίτερα τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Την ίδια ώρα υπάρχουν αναφορές ότι στον πόλεμο ετοιμάζονται να μπουν οι Χούθι, επιτείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Ιράν της είδησης του θανάτου του Τανγκσίρι.

«Οι IDF εξουδετέρωσαν τον διοικητή του Ναυτικού των Φρουρών, τον άμεσα υπεύθυνο για την τρομοκρατική επιχείρηση τοποθέτησης ναρκών και αποκλεισμού της ναυτιλιακής κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο Κατζ κατά τη διάρκεια συνάντησης αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με στρατιωτικούς αξιωματούχους.

BREAKING: The IRGC Navy Commander Admiral Alireza Tangsiri was successfully eliminated by the Israeli Air Force in Bandar Abbas, southern Iran. The residential building where he was living in its top floor was flattened by the Israeli Air Force. #OperationEpicFury… pic.twitter.com/sA525ZaAh0 — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) March 26, 2026

Το «μήνυμα» Κατζ

Ο Κατζ σημείωσε ότι η επίθεση αυτή αποτελεί «μήνυμα» προς τους Φρουρούς της Επανάστασης: «Ο IDF θα σας κυνηγήσει και θα σας εξοντώσει έναν προς έναν. Θα συνεχίσουμε να δραστηριοποιούμαστε στο Ιράν με όλη μας τη δύναμη για να επιτύχουμε τους στόχους του πολέμου», πρόσθεσε.

Ο Τανγκσίρι φέρεται να χτυπήθηκε στην ιρανική λιμενική πόλη Μπαντάρ Αμπάς, ενώ συναντιόταν με ανώτερους διοικητές του Ναυτικού των Φρουρών, σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους. Οι The Times of Israel αναφέρουν ότι ήταν υπεύθυνος για το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, προσθέτοντας ότι ούτε το Ιράν ούτε οι ίδιοι οι Φρουροί της Επανάστασης επιβεβαιώνουν τον θάνατό του.

Υπενθυμίζεται ότι η Τεχεράνη φέρεται να απαντά αρνητικά στο αμερικανικό σχέδιο των 15 σημείων και θέτει πέντε όρους για μια «πλήρη παύση του πολέμου». Μέσω Αραγτσί σημειώνει ότι η ανταλλαγή μηνυμάτων δεν συνιστά διαπραγμάτευση.

Υπό τον φόβο μιας χερσαίας επιχείρησης των ΗΠΑ και ενώ ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί ότι «θα εξαπολύσει την κόλαση» στο Ιράν αν δεν αποδεχτεί την ήττα, η Τεχεράνη φέρεται να μετακινεί παράλληλα δυνάμεις στο νησί Χαργκ.