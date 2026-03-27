Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή 10.000 ακόμη στρατιωτών στη Μέση Ανατολή
Κόσμος 27 Μαρτίου 2026, 06:42

Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή 10.000 ακόμη στρατιωτών στη Μέση Ανατολή

Η δύναμη πιθανότατα θα περιλαμβάνει πεζικό και τεθωρακισμένα οχήματα, ανέφερε δημοσίευμα της Wall Street Journal, και θα προστεθεί στους περίπου 5.000 πεζοναύτες και τους χιλιάδες αλεξιπτωτιστές από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία που έχουν ήδη διαταχθεί στη Μέση Ανατολή

Το αμερικανικό Πεντάγωνο φέρεται να καταρτίζει σχεδιασμούς για την ανάπτυξη 10.000 επιπλέον μελών των χερσαίων δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, για να δώσει στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ περαιτέρω «επιλογές», παρότι ο ρεπουμπλικάνος μιλά περί διαπραγματεύσεων με το Ιράν σε εξέλιξη, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Η εφημερίδα επικαλείται πηγές της στο υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ.

Η δύναμη πιθανότατα θα περιλαμβάνει πεζικό και τεθωρακισμένα οχήματα, ανέφερε το δημοσίευμα, και θα προστεθεί στους περίπου 5.000 πεζοναύτες και τους χιλιάδες αλεξιπτωτιστές από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία που έχουν ήδη διαταχθεί στην περιοχή.

Ο Ρόμπερτ Μάλεϊ, πρώην ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στο Ιράν κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν, είπε στο BBC ότι η 10ήμερη παράταση της παύσης των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές, που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, «δεν σημαίνει ότι δεν πρόκειται να διατάξει χερσαία εισβολή» πριν από τη λήξη αυτής της προθεσμίας.

Προσθέτει ότι το γεγονός ότι ο Τραμπ λέει ότι η παύση δικαιολογείται από την πρόοδο στις συνομιλίες «δεν σημαίνει ότι διεξάγονται καν συνομιλίες».

Σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Μάλεϊ, το τέλος του πολέμου δεν θα είναι μια «μεγάλη συμφωνία» μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Θα έρθει όταν ο Τραμπ «αποφασίσει ότι έχει φτάσει στα όριά του… και υποφέρει τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά».

Το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για ένα τεράστιο «τελικό χτύπημα»

Εν τω μεταξύ, το Πεντάγωνο αναπτύσσει στρατιωτικές επιλογές για ένα «τελικό χτύπημα» στο Ιράν, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη χρήση χερσαίων δυνάμεων και μια μαζική εκστρατεία βομβαρδισμού, δήλωσαν στο Axios δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και δύο πηγές με γνώση.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο ανέφερε τέσσερις πιθανές επιλογές «τελικού χτυπήματος» που θα μπορούσε να επιλέξει ο Τραμπ:

-Εισβολή ή αποκλεισμός του νησιού Χαργκ, του κύριου κόμβου εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.
-Εισβολή στο Λαράκ, ένα νησί που βοηθά το Ιράν να εδραιώσει τον έλεγχό του στα Στενά του Ορμούζ. Το στρατηγικό φυλάκιο φιλοξενεί ιρανικά καταφύγια, σκάφη επίθεσης που μπορούν να ανατινάξουν φορτηγά πλοία και ραντάρ που παρακολουθούν τις κινήσεις στο στενό.
-Κατάληψη του στρατηγικού νησιού Αμπού Μούσα και δύο μικρότερων νησιών, τα οποία βρίσκονται κοντά στη δυτική είσοδο του στενού και ελέγχονται από το Ιράν, αλλά διεκδικούνται επίσης από τα ΗΑΕ.
-Κατάληψη πλοίων που εξάγουν ιρανικό πετρέλαιο στην ανατολική πλευρά του στενού του Ορμούζ.

Καναδάς: Ολοι οι καναδοί ηγέτες και διευθυντές εταιριών πρέπει να μιλούν γαλλικά και αγγλικά
Καναδάς 27.03.26

Επικρίσεις στον πρόεδρο της Air Canada για τα συλλυπητήρια στα αγγλικά

Ο πρόεδρος της Air Canada επικρίθηκε έντονα γιατί ανάρτησε βίντεο στο οποίο εξέφραζε, μόνο στα αγγλικά, τα συλλυπητήρια της εταιρίας για τους δυο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη.

Κούβα: Αγνοούνται 2 ιστιοφόρα και το πλήρωμά τους που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια
Επιχειρήσεις έρευνας 27.03.26

Αγνοούνται 2 ιστιοφόρα και πλήρωμα με ανθρωπιστική βοήθεια για την Κούβα

Το πολεμικό ναυτικό του Μεξικού έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να εντοπίσει δυο ιστιοφόρα που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα και αγνοούνται με το πλήρωμά τους.

Ο Τραμπ υπόσχεται πως θα καταβληθεί η μισθοδοσία για το προσωπικό ασφαλείας στα αεροδρόμια
«Θα το κάνω!» 27.03.26

Ο Τραμπ υπόσχεται να πληρώσει... το προσωπικό ασφαλείας στα αεροδρόμια

«Δεν είναι εύκολο να γίνει, αλλά θα το κάνω!», υπόσχεται ο Τραμπ, αναφερόμενος στην καταβολή των μισθών για το προσωπικό ασφαλείας των αεροδρομίων, που δεν πληρώνεται λόγω δημοσιονομικής παράλυσης.

Μέση Ανατολή: Εκκληση για αποκλιμάκωση απευθύνει ο Κόστα στον Χέρτσογκ
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 27.03.26

Εκκληση Κόστα στον Χέρτσογκ για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

«Εξέφρασα την αλληλεγγύη της ΕΕ προς τον λαό του Ισραήλ», δηλώνει ο Αντόνιο Κόστα, αναφερόμενος στην επικοινωνία του με τον Ισαάκ Χέρτσογκ, στον οποίο απηύθυνε έκκληση για αποκλιμάκωση.

Αργεντινή: Η κυβέρνηση Μιλέι χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό
Αργεντινή 27.03.26

Τρομοκρατική οργάνωση για τον Μιλέι διαβόητο καρτέλ στο Μεξικό

Τρομοκρατική οργάνωση χαρακτηρίζει η κυβέρνηση Μιλέι στην Αργεντινή το διαβόητο Καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο στο Μεξικό, ακολουθώντας την πολιτική του Τραμπ στην καταπολέμηση των ναρκωτικών.

Ιράν: Είναι «προς το συμφέρον» της G7 να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, λέει ο Ρούμπιο
Μάρκο Ρούμπιο 27.03.26

«Είναι προς το συμφέρον της G7 να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ»

Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί σήμερα με τους ομολόγους του της G7, «προς το συμφέρον» της οποίας είναι να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, όπως επισήμανε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.

Eurogroup: Στο επίκεντρο οι αγορές ενέργειας και τα μέτρα πολιτικής – Ζητούμενο ο προσεκτικός σχεδιασμός
Eurogroup 27.03.26

Στο επίκεντρο οι αγορές ενέργειας και τα μέτρα πολιτικής - Ζητούμενο ο προσεκτικός σχεδιασμός

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και ο συνεχιζόμενος πόλεμος στην Ουκρανία υπενθυμίζουν πόσο ευάλωτες είναι οι αγορές ενέργειας και πόσο εκτεθειμένες παραμένουν οι οικονομίες σε εξωτερικούς κραδασμούς. Η αποτίμηση των επιπτώσεων το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης του Eurogroup.

Ομιλία Τραμπ προς τιμήν της Ελληνικής Ομογένειας για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου
Λευκός Οίκος 26.03.26 Upd: 22:38

Ομιλία Τραμπ προς τιμήν της Ελληνικής Ομογένειας για τον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου

«Σήμερα γιορτάζουμε την φιλία με την Ελλάδα και τη συνεργασία με τους Αμερικανούς που θέλουμε να ξανακάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά», είπε ο Τραμπ.

Νέες κατηγορίες κατά του Μαδούρο προαναγγέλλει ο Τραμπ – Στον ανακριτή ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας
Βενεζουέλα 26.03.26

Νέες κατηγορίες κατά του Μαδούρο προαναγγέλλει ο Τραμπ – Στον ανακριτή ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας

«Φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσουν και άλλες δίκες, δεδομένου ότι δεν έχουν ασκήσει δίωξη παρά μόνο για ένα μέρος όσων έκανε ο Μαδούρο. Θα υπάρξουν κι άλλες υποθέσεις, όπως πιθανότατα ξέρετε» είπε.

Λεωφορείο έπεσε σε ποτάμι στο Μπαγκλαντές – Τουλάχιστον 23 νεκροί – Σοκαριστικά πλάνα (βίντεο)
Σοκαριστικά πλάνα 26.03.26

Λεωφορείο έπεσε σε ποτάμι στο Μπαγκλαντές - Τουλάχιστον 24 νεκροί - Η στιγμή της βουτιάς θανάτου

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Μπαγκλαντές ύστερα από πτώση επιβατικού λεωφορείου από φέριμποτ στα νερά του ποταμού Πάντμα ενώ συνεχίζονται οι έρευνες.

Εθνικό Πάρκο Δαδιάς: Έγκλημα κατά της άγριας ζωής
«Παραμένει ατιμώρητο» 27.03.26

Εθνικό Πάρκο Δαδιάς - Έγκλημα κατά της άγριας ζωής

Μέσα σε λίγες μέρες στο Πάρκο Δαδιάς εντοπίστηκαν νεκρά από δηλητηριασμένα δολώματα εννιά μαυρόγυπες, τέσσερις γερακίνες, τέσσερις κόρακες, ένας λύκος, πέντε αλεπούδες, δύο κουνάβια

Ασφαλιστικό νομοσχέδιο: Οι πέντε ανατροπές στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης
Μεταρρύθμιση 27.03.26

Οι πέντε ανατροπές στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης

Με το νέο πλαίσιο που εισάγει το νομοσχέδιο, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να δημιουργήσουν ένα συμπληρωματικό αποθεματικό που θα μετατρέπεται σε επιπλέον σύνταξη μετά την αποχώρησή τους από την εργασία

ΟΟΣΑ: Σε δοκιμασία η ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας – «Μπουρλότο» στον πληθωρισμό βάζουν οι τιμές στην ενέργεια
Έκθεση ΟΟΣΑ 27.03.26

Σε διπλή «μέγγενη» η παγκόσμια οικονομία - Σχεδόν αναπόφευκτο το ντόμινο των επιπτώσεων του πολέμου

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και οι ανησυχίες για τις υποδομές ενέργειας που έχουν πληγεί στον Περσικό Κόλπο οδηγούν τις τιμές σε επίπεδα που απειλούν να «εκτροχιάσουν» τους δείκτες ανάπτυξης και να εκτινάξουν τον πληθωρισμό, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΟΟΣΑ.

Υποκλοπές: Όταν εταιρεία που συνδέεται με το Predator… «πάρκαρε» στο παράρτημα της ΕΥΠ
Σκάνδαλο υποκλοπών 27.03.26

Όταν εταιρεία που συνδέεται με το Predator... «πάρκαρε» στο παράρτημα της ΕΥΠ

Ενώ το σκάνδαλο των υποκλοπών ήταν σε πλήρη εξέλιξη, όχημα της εταιρείας Krikel που συνδέεται με τον καταδικασμένο πρωτοδίκως Γιάννη Λαβράνο και την Intellexa βρισκόταν στο ΚΕΤΥΑΚ, το παράρτημα της ΕΥΠ όπου σύμφωνα με μαρτυρικές καταθέσεις στη δίκη- φέρεται να αποτέλεσε επιχειρησιακό κέντρο των παράνομων παρακολουθήσεων

Αυστραλία: Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας σε δυο από τις μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής ΥΦΑ στον κόσμο
Αυστραλία 27.03.26

Διακοπή λειτουργίας σε δυο από τις μεγαλύτερες μονάδες ΥΦΑ στον κόσμο

Κυκλώνας προκαλεί διακοπή λειτουργίας σε δυο εγκαταστάσεις παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αυστραλία, οι οποίες εισφέρουν περί το 5% του ΥΦΑ που καταναλώνεται σε παγκόσμια κλίμακα.

Σύνταξη
Βουλγαρία: Από τις λίγες χώρες παγκοσμίως με δημόσια κυρίαρχη τεχνητή νοημοσύνη δωρεάν για τους πολίτες της
BgGPT 3.0. 27.03.26

Παγκόσμιο επίτευγμα της Βουλγαρίας στην τεχνητή νοημοσύνη

Δημόσια κυρίαρχη τεχνητή νοημοσύνη, την οποία προσφέρει δωρεάν στους πολίτες της, δημιούργησε η Βουλγαρία, διασφαλίζοντας «πλήρη ανεξαρτησία από ξένες χώρες, ξένες πηγές και ξένους παρόχους».

Σύνταξη
Τα «μαγειρέματα» με τον Ποινικό Κώδικα, το σκάνδαλο των υποκλοπών και η διάψευση που «φούντωσε» τη συζήτηση
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Τα «μαγειρέματα» με τον Ποινικό Κώδικα, το σκάνδαλο των υποκλοπών και η διάψευση που «φούντωσε» τη συζήτηση

«Ράβει κοστούμι» η κυβέρνηση για αλλαγή του Ποινικού Κώδικα ώστε να μην οδηγηθούν στη φυλακή οι καταδικασθέντες για το σκάνδαλο των υποκλοπών; Κατηγορηματικά «όχι» λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης που επιχειρώντας να κλείσει το θέμα, άνοιξε τη συζήτηση…

Σύνταξη
Η Σερβική Ομποσπονδία προσπαθεί να «κλέψει» τον Στογιάκοβιτς από την Ελλάδα
Μπάσκετ 26.03.26

Ταξίδι στις ΗΠΑ οι Σέρβοι για τον γιο του Στογιάκοβιτς που θέλει και η Ελλάδα

Σερβικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ προκειμένου να μιλήσει με τον γιο του Στογιάκοβιτς και να τον πείσει να διαλέξει την Εθνική Σερβίας, αντί της Ελλάδας.

Σύνταξη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

