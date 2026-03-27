Ο Τραμπ εξετάζει την αποστολή 10.000 ακόμη στρατιωτών στη Μέση Ανατολή

Το αμερικανικό Πεντάγωνο φέρεται να καταρτίζει σχεδιασμούς για την ανάπτυξη 10.000 επιπλέον μελών των χερσαίων δυνάμεων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, για να δώσει στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ περαιτέρω «επιλογές», παρότι ο ρεπουμπλικάνος μιλά περί διαπραγματεύσεων με το Ιράν σε εξέλιξη, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Η εφημερίδα επικαλείται πηγές της στο υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ.

Η δύναμη πιθανότατα θα περιλαμβάνει πεζικό και τεθωρακισμένα οχήματα, ανέφερε το δημοσίευμα, και θα προστεθεί στους περίπου 5.000 πεζοναύτες και τους χιλιάδες αλεξιπτωτιστές από την 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία που έχουν ήδη διαταχθεί στην περιοχή.

BREAKING: The Pentagon is looking at sending up to 10,000 additional ground troops to the Middle East to give President Trump more military options even as he weighs peace talks with Tehran, Department of Defense officials with knowledge of the planning said.… — Lara Seligman (@laraseligman) March 27, 2026

Ο Ρόμπερτ Μάλεϊ, πρώην ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ στο Ιράν κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν, είπε στο BBC ότι η 10ήμερη παράταση της παύσης των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές, που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, «δεν σημαίνει ότι δεν πρόκειται να διατάξει χερσαία εισβολή» πριν από τη λήξη αυτής της προθεσμίας.

Προσθέτει ότι το γεγονός ότι ο Τραμπ λέει ότι η παύση δικαιολογείται από την πρόοδο στις συνομιλίες «δεν σημαίνει ότι διεξάγονται καν συνομιλίες».

Σύμφωνα με τον Ρόμπερτ Μάλεϊ, το τέλος του πολέμου δεν θα είναι μια «μεγάλη συμφωνία» μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Θα έρθει όταν ο Τραμπ «αποφασίσει ότι έχει φτάσει στα όριά του… και υποφέρει τόσο πολιτικά όσο και οικονομικά».

Το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για ένα τεράστιο «τελικό χτύπημα»

Εν τω μεταξύ, το Πεντάγωνο αναπτύσσει στρατιωτικές επιλογές για ένα «τελικό χτύπημα» στο Ιράν, που θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη χρήση χερσαίων δυνάμεων και μια μαζική εκστρατεία βομβαρδισμού, δήλωσαν στο Axios δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και δύο πηγές με γνώση.

Το ειδησεογραφικό πρακτορείο ανέφερε τέσσερις πιθανές επιλογές «τελικού χτυπήματος» που θα μπορούσε να επιλέξει ο Τραμπ:

-Εισβολή ή αποκλεισμός του νησιού Χαργκ, του κύριου κόμβου εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν.

-Εισβολή στο Λαράκ, ένα νησί που βοηθά το Ιράν να εδραιώσει τον έλεγχό του στα Στενά του Ορμούζ. Το στρατηγικό φυλάκιο φιλοξενεί ιρανικά καταφύγια, σκάφη επίθεσης που μπορούν να ανατινάξουν φορτηγά πλοία και ραντάρ που παρακολουθούν τις κινήσεις στο στενό.

-Κατάληψη του στρατηγικού νησιού Αμπού Μούσα και δύο μικρότερων νησιών, τα οποία βρίσκονται κοντά στη δυτική είσοδο του στενού και ελέγχονται από το Ιράν, αλλά διεκδικούνται επίσης από τα ΗΑΕ.

-Κατάληψη πλοίων που εξάγουν ιρανικό πετρέλαιο στην ανατολική πλευρά του στενού του Ορμούζ.