Οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία είναι «στενά συνδεδεμένοι» λόγω της Ρωσίας, ανέφερε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, καλώντας τις ΗΠΑ να εντείνουν την οικονομική πίεση προς το Κρεμλίνο, καθώς επωφελείται από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Ο Κάλας προειδοποιεί ότι οι πόλεμοι στο Ιράν και την Ουκρανία «συνδέονται στενά» με τη Ρωσία

Η Μόσχα φέρεται να παρέχει στην Τεχεράνη, μακροχρόνιο σύμμαχο της Ρωσίας, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και υπηρεσίες πληροφοριών για να βοηθήσει στην επιλογή αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στη Μέση Ανατολή κάτι που είναι σε γνώση του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με την Ουάσινγκτον να παρέχει επίσης πληροφορίες, στο Κίεβο, με την προοπτική να πληγούν ρωσικές δυνάμεις.

«Οι ΗΠΑ να ασκήσουν πίεση στη Ρωσία»

Για την ευρωπαία αξιωματούχο το θέμα είναι η Μόσχα. «Βλέπουμε ότι η Ρωσία βοηθάει το Ιράν με πληροφορίες για να στοχεύει Αμερικανούς, να σκοτώνει Αμερικανούς, και η Ρωσία υποστηρίζει επίσης το Ιράν τώρα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ώστε να μπορούν να επιτίθενται σε γειτονικές χώρες, αλλά και σε στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ», δήλωσε η Κάλας, καθώς προσερχόταν σε συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της «G7», στη Γαλλία.

«Αυτοί οι πόλεμοι είναι σε μεγάλο βαθμό αλληλένδετοι. Επομένως, αν η Αμερική θέλει να σταματήσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και το Ιράν να σταματήσει να τους επιτίθεται, θα πρέπει να ασκήσει πίεση στη Ρωσία ώστε να μην είναι σε θέση να τους βοηθάει», πρόσθεσε.

Παράλληλα, κάλεσε τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν να «καθίσουν στο τραπέζι» και να βρουν μια λύση με διαπραγματεύσεις ή μια «διέξοδο», όπως είπε, που θα μπορούσε να οδηγήσει τον πόλεμο σε γρήγορο τέλος.

Με το βλέμμα στις παγκόσμια αγορές

Η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη έχουν στείλει αντικρουόμενα μηνύματα σχετικά με μια πιθανή διευθέτηση, σκορπώντας σύγχυση στις παγκόσμιες αγορές.

Η έκκληση της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας έρχεται την ώρα που ο Λευκός Οίκος, σε μια προσπάθεια να ηρεμήσει τις παγκόσμιες ενεργειακές αγορές, χαλαρώνει τις κυρώσεις τόσο στο ιρανικό όσο και στο ρωσικό πετρέλαιο, προκαλώντας απογοήτευση στους Ευρωπαίους.