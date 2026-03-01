Κάγια Κάλας για τον θάνατο Χαμενεΐ: «Καθοριστική στιγμή στην ιστορία του Ιράν»

Η Ύπατη Εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας δήλωσε σήμερα ότι ο θάνατος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ κατά τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν είναι «μια καθοριστική στιγμή στην ιστορία του Ιράν».

«Το τι θα ακολουθήσει είναι αβέβαιο. Όμως υπάρχει τώρα ένας ανοικτός δρόμος για ένα διαφορετικό Ιράν, ένα Ιράν το οποίο ο λαός του μπορεί να έχει μεγαλύτερη ελευθερία να διαμορφώσει», ανέφερε η Κάλας σε ανάρτηση στο X.

»Είμαι σε επαφή με εταίρους, περιλαμβανομένων εκείνων στην περιοχή που επωμίζονται το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών ενεργειών του Ιράν, για την εξεύρεση πρακτικών βημάτων για αποκλιμάκωση», ανέφερε.