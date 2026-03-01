Η πρώτη αντίδραση του Πούτιν μετά τον θάνατο Χαμενεΐ: «Κυνική δολοφονία»

«Kυνική» δολοφονία που παραβίασε όλες τις νόρμες της ανθρώπινης ηθικής και του διεθνούς δικαίου, χαρακτήρισε τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και μελών της οικογένειάς του, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Παρακαλώ δεχτείτε τα βαθιά μου συλλυπητήρια για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Σεΐντ Αλί Χαμενεΐ, και μελών της οικογένειάς του, η οποία διαπράχθηκε με κυνική παραβίαση όλων των κανόνων της ανθρώπινης ηθικής και του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο Πούτιν σε σημείωμα προς τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν που δημοσιεύθηκε από το Κρεμλίνο.

«Στη χώρα μας, ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ θα μείνει στην ιστορία ως ένας εξαιρετικός πολιτικός που συνέβαλε προσωπικά σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη των φιλικών σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ιράν και στην αναβάθμισή τους σε επίπεδο συνολικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης», δήλωσε ο Πούτιν.

«Σας ζητώ να μεταφέρετε τα πιο ειλικρινή μου συλλυπητήρια και την υποστήριξή μου στην οικογένεια και τους φίλους του Ανώτατου Ηγέτη, στην κυβέρνηση και σε ολόκληρο τον λαό του Ιράν».