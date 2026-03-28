Ιράν: Ετοιμοι οι Χούθι να μπουν στον πόλεμο εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις
Ετοιμοι να μπουν στον πόλεμο δηλώνουν οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι στηρίζονται από το Ιράν, εγείροντας τον κίνδυνο μιας ευρύτερης περιφερειακής αντιπαράθεσης στη Μέση Ανατολή.
Οι Χούθι της Υεμένης, που στηρίζονται από το Ιράν, δήλωσαν το βράδυ χθες Παρασκευή ότι είναι έτοιμοι να επέμβουν στρατιωτικά, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, εφόσον συνεχιστούν οι επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης.
Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι Γιαχία Σαρέε είπε ότι θα εμπλακούν στον πόλεμο εάν νέοι σύμμαχοι ενωθούν με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ή αν χρησιμοποιηθεί η Ερυθρά Θάλασσα για επιθέσεις εναντίον του Ιράν (στη φωτογραφία αρχείου, επάνω, από parstoday.ir, ο Γιαχία Σαρέε).
«Επιβεβαιώνουμε ότι βρισκόμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη για άμεση στρατιωτική επέμβαση»
Ο Σαρέε είπε επίσης ότι έτοιμοι να δράσουν εάν συνεχιστεί αυτό που αποκάλεσε κλιμάκωση εναντίον του Ιράν και του «άξονα αντίστασης», αλλά δεν διευκρίνισε ποια μορφή θα λάβει οποιαδήποτε παρέμβασή τους.
«Επιβεβαιώνουμε ότι βρισκόμαστε με το δάχτυλο στη σκανδάλη για άμεση στρατιωτική επέμβαση», τόνισε.
Η προειδοποίηση εγείρει την πιθανότητα μιας ευρύτερης περιφερειακής αντιπαράθεσης, ιδίως δεδομένης της ικανότητας των Χούθι να πλήττουν στόχους πολύ πέρα από την Υεμένη και να διαταράσσουν τις ναυτιλιακές οδούς γύρω από την Αραβική Χερσόνησο.
Αμεση κατάπαυση
Οι σιίτες σύμμαχοι του Ιράν στον Λίβανο και το Ιράκ έχουν ήδη ενταχθεί στον πόλεμο στην περιοχή που πυροδοτήθηκε από τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στην Τεχεράνη.
Οι Χούθι δεν είχαν μέχρι τώρα ανακοινώσει καμία άμεση είσοδο στον πόλεμο, παρά τις στρατιωτικές τους δυνατότητες και τη στρατηγική τους θέση στην Ερυθρά Θάλασσα.
Ο στρατιωτικός εκπρόσωπός τους ζήτησε την άμεση παύση των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν και συμμαχικών χωρών, συμπεριλαμβανομένων των παλαιστινιακών εδαφών, του Λιβάνου και του Ιράκ, και προέτρεψε για την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.
