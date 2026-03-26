Ανοίγουν μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα οι Χούθι – «Είμαστε πλήρως έτοιμοι στρατιωτικά»
Κόσμος 26 Μαρτίου 2026, 16:15

Ανοίγουν μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα οι Χούθι – «Είμαστε πλήρως έτοιμοι στρατιωτικά»

Έτοιμοι για χτυπήματα εναντίον των αντιπάλων του Ιράν δηλώνουν οι Χούθι.

Το κίνημα των Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζει το Ιράν, είναι έτοιμο να επιτεθεί ξανά στην Ερυθρά Θάλασσα σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Τεχεράνη, όπως δήλωσε ένας ηγέτης των Χούθι στο πρακτορείο Reuters, μια κίνηση που θα επιδεινώσει την παγκόσμια πετρελαϊκή και οικονομική κρίση που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Εάν οι Χούθι ανοίξουν ένα νέο μέτωπο στη σύγκρουση, ένας προφανής στόχος θα ήταν το στενό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης, ένα κρίσιμο σημείο για τη ναυτιλία και ένα στενό πέρασμα που ελέγχει τη θαλάσσια κυκλοφορία προς τη Διώρυγα του Σουέζ, μετά το αποτελεσματικό κλείσιμο των κρίσιμων Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Οι σιίτες σύμμαχοι του Ιράν στο Λίβανο και το Ιράκ έχουν ενταχθεί στον πόλεμο που ξέσπασε μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης.

Ωστόσο, οι Χούθι της Υεμένης, που είναι βαριά οπλισμένοι και ικανοί να χτυπήσουν γείτονες του Κόλπου και να προκαλέσουν σημαντική αναστάτωση στη ναυσιπλοΐα γύρω από την Αραβική Χερσόνησο, δεν έχουν ακόμη εμπλακεί στη σύγκρουση.

«Είμαστε πλήρως έτοιμοι στρατιωτικά με όλες τις επιλογές. Όσον αφορά άλλες λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με τον καθορισμό της ώρας μηδέν, αυτές επαφίενται στην ηγεσία και εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα γνωρίζουμε πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να κινηθούμε», δήλωσε το ηγετικό στέλεχος των Χούθι, που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

«Μέχρι τώρα το Ιράν τα πηγαίνει καλά και νικά τον εχθρό κάθε μέρα και η μάχη εξελίσσεται προς την κατεύθυνσή του. Αν συμβεί κάτι αντίθετο προς αυτό, τότε θα αξιολογήσουμε την κατάσταση».

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Κατώτατος μισθός: Οι εργοδότες ζητούν μέτρα αντιστάθμισης της αύξησης

Κατώτατος μισθός: Οι εργοδότες ζητούν μέτρα αντιστάθμισης της αύξησης

Κόσμος
Το Ιράν λέει ότι επιτέθηκε σε πυρηνική υποδομή του Ισραήλ

Το Ιράν λέει ότι επιτέθηκε σε πυρηνική υποδομή του Ισραήλ

Πολλά πλοία, αεροπλάνα και στρατιώτες – Έτσι θα έμοιαζε η μάχη για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
The Economist 26.03.26

Πολλά πλοία, αεροπλάνα και στρατιώτες – Έτσι θα έμοιαζε η μάχη για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Αν οι ΗΠΑ θέλουν να ανοίξουν με τη χρήση στρατιωτικής βίας τα Στενά του Ορμούζ, θα απαιτηθεί μια πολύ δύσκολη μάχη με τη συμμετοχή ισχυρών και πολυάριθμων δυνάμεων. Και το αποτέλεσμα θα είναι αβέβαιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Νεκρός ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με τον ισραηλινό υπ. Άμυνας
Πόλεμος στο Ιράν 26.03.26 Upd: 12:48

Νεκρός ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με τον ισραηλινό υπ. Άμυνας

Ο Αλί Ρεζά Τανγκσίρι φέρεται να έχασε τη ζωή του σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο Ιράν, στο πλαίσιο στοχευμένου χτυπήματος - Δεν έχουν επιβεβαιώσει την είδηση οι Φρουροί της Επανάστασης

Το Ιράν δεν μπορεί να «κερδίσει» τον πόλεμο – Μπορεί όμως να αναγκάσει τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν με 4 τακτικές
Μέση Ανατολή 26.03.26

Το Ιράν δεν μπορεί να «κερδίσει» τον πόλεμο – Μπορεί όμως να αναγκάσει τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν με 4 τακτικές

Η Ιστορία δείχνει ότι οι ΗΠΑ δεν κερδίζουν πολέμους εναντίον ομάδων που χρησιμοποιούν αντάρτικες τακτικές - Το Ιράν, το γνωρίζει αυτό και το αξιοποιεί

Νατάσα Ρουγγέρη
Ο Τραμπ πιθανόν είναι σε δύσκολη θέση στο Ιράν – Και δεν μπορεί να απεμπλακεί, ακόμη και αν το θέλει
Ανάλυση CNN 26.03.26

Ο Τραμπ πιθανόν είναι σε δύσκολη θέση στο Ιράν – Και δεν μπορεί να απεμπλακεί, ακόμη και αν το θέλει

Σε αντίθεση με τους δασμούς, που τους ανακοινώνει και μετά τους παίρνει πίσω, ο Τραμπ δεν μπορεί να κάνει το ίδιο στον πόλεμο με το Ιράν. Ειδικοί εκτιμούν ότι παγιδεύτηκεχωρίς να έχει επιλογές για ειρήνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Μπαγκλαντές: Λεωφορείο γεμάτο επιβάτες κάνει βουτιά σε ποτάμι – 18 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι (βίντεο)
Στο Μπαγκλαντές 26.03.26

Λεωφορείο γεμάτο επιβάτες κάνει βουτιά σε ποτάμι - 18 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι (βίντεο)

Ο οδηγός του λεωφορείου που βρισκόταν σε πλωτή προβλήτα στο Μπαγκλαντές φαίνεται να έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το όχημα να πέσει στον ποταμό Πάντμα και να βυθιστεί μέσα σε δευτερόλεπτα

Το δουλεμπόριο Αφρικανών το πιο βαρύ έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, λέει ο ΟΗΕ – Αντιδράσεις ΗΠΑ και Ευρωπαίων
«Επανορθωτική δικαιοσύνη» 26.03.26

Το δουλεμπόριο Αφρικανών το πιο βαρύ έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, λέει ο ΟΗΕ – Αντιδράσεις ΗΠΑ και Ευρωπαίων

Η Γκάνα επιδιώκει να ζητείται επίσημα συγγνώμη από τους υπαίτιους για το δουλεμπόριο και να αποδοθεί δικαιοσύνη με μορφή επανορθώσεων

Μυστήριο με δύο βίντεο του Λευκού Οίκου στο X – «Θα εκτοξευθεί σύντομα, σωστά;»
Πόλεμος Μ. Ανατολή 26.03.26

Μυστήριο με δύο βίντεο του Λευκού Οίκου στο X – «Θα εκτοξευθεί σύντομα, σωστά;»

Σχολιαστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκτιμούν ότι οι λογαριασμοί του Λευκού Οίκου ενδέχεται να είχαν παραβιαστεί ή ότι κάποιος αξιωματούχος έκανα μια αινιγματική νύξη για κάτι

Από τον απομονωτιστή Βανς στο «γεράκι» Ρούμπιο – Ο πόλεμος στο Ιράν φουντώνει τη μάχη διαδοχής του Τραμπ
Πολιτικές «καραμπόλες» 26.03.26

Από τον απομονωτιστή Βανς στο «γεράκι» Ρούμπιο – Ο πόλεμος στο Ιράν φουντώνει τη μάχη διαδοχής του Τραμπ

Ενώ τα ερωτήματα για τον πόλεμο στο Ιράν πληθαίνουν στις ΗΠΑ, στο παρασκήνιο μαίνεται η μάχη εξουσίας μεταξύ των επίδοξων διαδόχων του προέδρου Τραμπ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Το Ιράν λέει ότι επιτέθηκε σε πυρηνική υποδομή του Ισραήλ – «Σοβαρευτείτε πριν να είναι αργά» απειλεί ο Τραμπ
27η μέρα πολέμου 26.03.26 Upd: 15:18

Το Ιράν λέει ότι επιτέθηκε σε πυρηνική υποδομή του Ισραήλ – «Σοβαρευτείτε πριν να είναι αργά» απειλεί ο Τραμπ

Ο Τραμπ απειλεί «να εξαπολύσει την κόλαση» στο Ιράν αν δεν αποδεχτεί την ήττα και υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη φοβάται να παραδεχτεί ότι θέλει μία συμφωνία - Το Ιράν φέρεται να μετακινεί δυνάμεις στο νησί Χαργκ υπό τον φόβο μιας χερσαίας επίθεσης των ΗΠΑ - Το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα - Νατάσα Ρουγγέρη
Ορμούζ: Σε στάση αναμονής οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι – Θεωρούν «ασυνάρτητα απρόβλεπτη» τη συμπεριφορά του Τραμπ
Βλέποντας και κάνοντας 26.03.26

Ορμούζ: Σε στάση αναμονής οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι – Θεωρούν «ασυνάρτητα απρόβλεπτη» τη συμπεριφορά του Τραμπ

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι διστάζουν να προστρέξουν σε βοήθεια των ΗΠΑ, για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Ο ένας λόγος είναι οι κίνδυνοι που εγκυμονεί μια επιχείρηση, ο άλλος η ασταθής συμπεριφορά του ίδιου του Ντόναλντ Τραμπ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Καταστρέψαμε πάνω από τα «δύο τρίτα» των ιρανικών εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων, λένε οι ΗΠΑ
ΗΠΑ 26.03.26

Καταστρέψαμε πάνω από τα 2/3 των εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων του Ιράν

«Μέχρι σήμερα, έχουμε προκαλέσει ζημιά ή καταστρέψει πάνω από τα δυο τρίτα των εγκαταστάσεων παραγωγής drones και πυραύλων καθώς και των ναυπηγείων του Ιράν», ισχυρίζεται ο επικεφαλής της CENTCOM.

Η επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο προγραμματίστηκε τελικά για τις 14 και 15 Μαΐου
Επίσημη επίσκεψη 26.03.26

Ο Τραμπ πάει Πεκίνο στις 14 Μαΐου

«Εχω τη χαρά να ανακοινώσω ότι η πολυαναμενόμενη συνάντηση του προέδρου Τραμπ με τον πρόεδρο Σι στην Κίνα θα πραγματοποιηθεί στο Πεκίνο στις 14 και 15 Μαΐου», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Ιράν: Απαγόρευση εισόδου επισκεπτών με ιρανικά διαβατήρια στην Αυστραλία, πλην ορισμένων εξαιρέσεων
Για 6 μήνες 26.03.26

Κλείνει την πόρτα στα ιρανικά διαβατήρια η Αυστραλία

Η Αυστραλία απαγορεύει την είσοδο στο έδαφός της επισκεπτών με ιρανικά διαβατήρια, καθώς η ένοπλη σύρραξη αύξησε τον κίνδυνο ορισμένοι «να μην είναι σε θέση ή να μην επιθυμούν να αποχωρήσουν».

Κακοκαιρία προ των πυλών: Οι τρεις ζώνες επικινδυνότητας της «Deborah» – Πότε θα κορυφωθεί το φαινόμενο
Προσοχή 26.03.26

Οι τρεις ζώνες επικινδυνότητας της κακοκαιρίας «Deborah» - Πότε θα κορυφωθεί το φαινόμενο

«Το βαρομετρικό χαμηλό ήδη έχει σχηματιστεί βόρεια της Αδριατικής και το ψυχρό του μέτωπο θα σαρώσει τη χώρα μας από δυτικά προς ανατολικά» λέει για την επερχόμενη κακοκαιρία ο Γιώργος Τσατραφύλλιας

Νέα πλατφόρμα καριέρας από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Πουκαμισάς
Τα Νέα της Αγοράς 26.03.26

Νέα πλατφόρμα καριέρας από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Πουκαμισάς

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Πουκαμισάς συνεχίζει να επενδύει σε διαδικασίες που ενισχύουν τη διαφάνεια και διευκολύνουν την ουσιαστική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και μονάδων

Κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ: «Η Σούβλα του Άρχοντα» και οι 323 εργαζόμενοι στο ψητοπωλείο – φάντασμα
Ελλάδα 26.03.26

Κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ: «Η Σούβλα του Άρχοντα» και οι 323 εργαζόμενοι στο ψητοπωλείο – φάντασμα

Οι αστυνομικοί του Ελληνικού FBI, κατάφεραν να ξετυλίξουν το κουβάρι της δράσης του κυκλώματος που ζημίωσε με εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και το Ελληνικό Δημόσιο

Iνστιτούτο ΕΝΑ: Τα βασικά οικονομικά μεγέθη σε δύο κομβικές περιόδους – Κυβέρνηση Τσίπρα vs κυβέρνηση Μητσοτάκη
Ανάλυση 26.03.26

Τα βασικά οικονομικά μεγέθη σε δύο κομβικές περιόδους - Κυβέρνηση Τσίπρα vs κυβέρνηση Μητσοτάκη

Οι επιδράσεις των εφαρμοζόμενων πολιτικών στα βασικά μεγέθη της οικονομίας την περίοδο 2015-2019 σε σχέση με τις αντίστοιχες της περιόδου 2019-2023 σε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση από το Iνστιτούτο ΕΝΑ.

Στράτος Ιωακείμ
Πολλά πλοία, αεροπλάνα και στρατιώτες – Έτσι θα έμοιαζε η μάχη για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
The Economist 26.03.26

Πολλά πλοία, αεροπλάνα και στρατιώτες – Έτσι θα έμοιαζε η μάχη για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

Αν οι ΗΠΑ θέλουν να ανοίξουν με τη χρήση στρατιωτικής βίας τα Στενά του Ορμούζ, θα απαιτηθεί μια πολύ δύσκολη μάχη με τη συμμετοχή ισχυρών και πολυάριθμων δυνάμεων. Και το αποτέλεσμα θα είναι αβέβαιο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Euroleague: «Τελικός» τετράδας για τη Ρεάλ στη Μαδρίτη – Τελευταίες ελπίδες για Ντουμπάι, Μακάμπι, Μιλάνο
Euroleague 26.03.26

«Τελικός» τετράδας για τη Ρεάλ στη Μαδρίτη - Τελευταίες ελπίδες για Ντουμπάι, Μακάμπι, Μιλάνο

Στο πρόγραμμα της Euroleague ξεχωρίζει η αναμέτρηση της Ρεάλ με την Εφές που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό – «Μάχη» απόψε και για τις Ντουμπάι, Μακάμπι και Αρμάνι Μιλάνο, που θέλουν να μείνουν ζωντανές στο κυνήγι της πρόκρισης στα play in.

Συνεργασία Δήμου Ζαχάρως με το Πανεπιστήμιο Πατρών για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών
Αποκαταστάσεις 26.03.26

Συνεργασία Δήμου Ζαχάρως με το Πανεπιστήμιο Πατρών για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών

Κλιμάκιο του Δήμου Ζαχάρως και του Πανεπιστημίου εξέτασαν περισσότερες από 15 περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Ζαχάρως και Φιγαλείας, όπου έχουν καταγραφεί κατολισθήσεις πρανών.

Χρηστίδης: Ανεπαρκής η αύξηση του κατώτατου μισθού – Σε αδιέξοδο η κοινωνία
ΠΑΣΟΚ 26.03.26

Χρηστίδης: Ανεπαρκής η αύξηση του κατώτατου μισθού – Σε αδιέξοδο η κοινωνία

Η ανακοίνωση Μητσοτάκη για την αύξηση του κατώτατου μισθού «κατά 40 ευρώ μικτά (28 - 35 ευρώ καθαρά) επιβεβαιώνει, για ακόμη μία φορά, την αποτυχία της πολιτικής της κυβέρνησης», τονίζει ο Παύλος Χρηστίδης

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θέλει να φέρει τον κόσμο πίσω στις σκοτεινές αίθουσες
Project Hail Mary 26.03.26

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θεωρεί ότι είναι δική του ευθύνη ώστε να γεμίσουν ξανά οι σκοτεινές αίθουσες - Και ξέρει πως να το κάνει

Ο σταρ του Χόλιγουντ Ράιαν Γκόσλινγκ έκανε μια εμφάνιση - έκπληξη σε κινηματογράφο της Νέας Υόρκης με αφορμή την προβολή της τελευταία του ταινίας Project Hail Mary

Φροίξος Φυντανίδης
Sold out το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (pic)
Ποδόσφαιρο 26.03.26

Sold out το Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης (pic)

Κατάμεστο θα είναι το ΣΕΦ στο κρίσιμο ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 36η αγωνιστική της Euroleague, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός να ανακοινώνει sold out.

Η Αθήνα στην συζήτηση για την διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας
Κοινωνική πολιτική 26.03.26

Η Αθήνα στην συζήτηση για την διαμόρφωση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την καταπολέμηση της φτώχειας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη Στρατηγική για την Καταπολέμηση της Φτώχειας, όπως αναφέρει ο Δήμος Αθηναίων σε ανακοίνωση του.

ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα-Βουλγαρία σημειώσατε Χ – Και επισήμως στο ναδίρ η αγοραστική δύναμη της χώρας με σφραγίδα Μητσοτάκη
Επικαιρότητα 26.03.26

ΠΑΣΟΚ: Ελλάδα-Βουλγαρία σημειώσατε Χ – Και επισήμως στο ναδίρ η αγοραστική δύναμη της χώρας με σφραγίδα Μητσοτάκη

«Η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη τη συνεχή διολίσθηση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων, οι οποίοι πλέον διαθέτουν τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην ΕΕ, την ώρα που το κόστος ζωής καλπάζει», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης κοροϊδεύει την κοινωνία με αυξήσεις 0,92 ευρώ τη μέρα
«Λογιστική απάτη» 26.03.26

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης κοροϊδεύει την κοινωνία με αυξήσεις 0,92 ευρώ τη μέρα

«Η κυβέρνηση δίνει ψίχουλα και τα παρουσιάζει ως στήριξη, διατηρώντας τον κατώτατο μισθό κάτω από τα 800 ευρώ καθαρά, περίπου στα 771,6 ευρώ», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά

ΓΣΕΕ: Η περιορισμένη αύξηση του κατώτατου μισθού δεν αντισταθμίζει την υποχώρηση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης
Επαναφορά ΣΣΕ 26.03.26

ΓΣΕΕ: Η περιορισμένη αύξηση του κατώτατου μισθού δεν αντισταθμίζει την υποχώρηση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης

Ο καθορισμός του κατώτατου μισθού «μέσω μονομερών κυβερνητικών αποφάσεων, χωρίς ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, δεν πρέπει να συνεχιστεί», διαμηνύει η ΓΣΕΕ

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

