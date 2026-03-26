Ανοίγουν μέτωπο στην Ερυθρά Θάλασσα οι Χούθι – «Είμαστε πλήρως έτοιμοι στρατιωτικά»
Έτοιμοι για χτυπήματα εναντίον των αντιπάλων του Ιράν δηλώνουν οι Χούθι.
Το κίνημα των Χούθι της Υεμένης, που υποστηρίζει το Ιράν, είναι έτοιμο να επιτεθεί ξανά στην Ερυθρά Θάλασσα σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Τεχεράνη, όπως δήλωσε ένας ηγέτης των Χούθι στο πρακτορείο Reuters, μια κίνηση που θα επιδεινώσει την παγκόσμια πετρελαϊκή και οικονομική κρίση που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
Εάν οι Χούθι ανοίξουν ένα νέο μέτωπο στη σύγκρουση, ένας προφανής στόχος θα ήταν το στενό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης, ένα κρίσιμο σημείο για τη ναυτιλία και ένα στενό πέρασμα που ελέγχει τη θαλάσσια κυκλοφορία προς τη Διώρυγα του Σουέζ, μετά το αποτελεσματικό κλείσιμο των κρίσιμων Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.
Οι σιίτες σύμμαχοι του Ιράν στο Λίβανο και το Ιράκ έχουν ενταχθεί στον πόλεμο που ξέσπασε μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Τεχεράνης.
Ωστόσο, οι Χούθι της Υεμένης, που είναι βαριά οπλισμένοι και ικανοί να χτυπήσουν γείτονες του Κόλπου και να προκαλέσουν σημαντική αναστάτωση στη ναυσιπλοΐα γύρω από την Αραβική Χερσόνησο, δεν έχουν ακόμη εμπλακεί στη σύγκρουση.
«Είμαστε πλήρως έτοιμοι στρατιωτικά με όλες τις επιλογές. Όσον αφορά άλλες λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με τον καθορισμό της ώρας μηδέν, αυτές επαφίενται στην ηγεσία και εμείς παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα γνωρίζουμε πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να κινηθούμε», δήλωσε το ηγετικό στέλεχος των Χούθι, που ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του λόγω της ευαισθησίας του θέματος.
«Μέχρι τώρα το Ιράν τα πηγαίνει καλά και νικά τον εχθρό κάθε μέρα και η μάχη εξελίσσεται προς την κατεύθυνσή του. Αν συμβεί κάτι αντίθετο προς αυτό, τότε θα αξιολογήσουμε την κατάσταση».
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις