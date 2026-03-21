Οι Χούθι μπορεί να μπουν στον πόλεμο ακόμα και την Δευτέρα, υποστηρίζουν ισραηλινές πηγές

«Πηγές ασφαλείας» τις οποίες επικαλείται η ισραηλινή δημόσια ραδιοτηλεόραση Kan, κάνουν λόγο πως η Ανσάρ Αλλάχ (Χούθι), η οργάνωση που έχει την ντε φάκτο διακυβέρνηση της Υεμένης, θα μπορούσε να ενταχθεί στον πόλεμο ακόμα και από την Δευτέρα.

Όπως αναφέρει η πίεση που ασκούν το Ιράν και η Χεζμπολάχ στην Ανσάρ Αλλάχ εντείνεται, και δεν αποκλείεται να ενταχθούν στον πόλεμο μετά το Εΐντ αλ-Φιτρ. Οι προσκείμενες σε ΗΑΕ και Σαουδική Αραβία κυβερνητικές ομάδες που ελέγχουν περισσότερη από την μισή Υεμένη, έχουν αναφέρει ότι οι αντάρτες έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους στη πόλη Χοντέιντα, κάτι που θα μπορούσε επίσης να υποδηλώνει επικείμενη ένταξή τους στον πόλεμο.

Πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας «της περιοχής» ανέφεραν στο Kan News ότι η πίεση που ασκούν το Ιράν και η Χεζμπολάχ στην Ανσάρ Αλλάχ της Υεμένης για να συμμετάσχουν στον πόλεμο εντείνεται, και ότι δεν είναι απίθανο αυτό να συμβεί τις επόμενες ημέρες, με τη λήξη του Εΐντ αλ-Φιτρ τη Δευτέρα, όπως αναφέρθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στις ειδήσεις του Kan.

Η ίδια η οργάνωση τονίζει ότι στέκεται στο πλευρό του Ιράν και της Χεζμπολάχ και ότι θα συμμετάσχουν στην εκστρατεία όταν το απαιτήσουν οι εξελίξεις. Ο ανώτερος αξιωματούχος της Ανσάρ Αλλάχ, Μοχάμεντ αλ-Μπουχαΐτι, ανακοίνωσε από τις 14 Μαρτίου πως «έχει ληφθεί η απόφαση να σταθούμε στρατιωτικά στο πλευρό του Ιράν, και η «ώρα μηδέν» θα ανακοινωθεί την κατάλληλη στιγμή».

Οι Χούθι ενισχύουν τις άμυνές τους στην Αλ Χοντέιντα

Πηγές από τις τάξεις των δυνάμεων που αντιτίθενται στους Χούθι δήλωσαν, όπως επικαλείται το Kan ότι τις τελευταίες ημέρες οι Χούθι έχουν ενισχύσει τις δυνάμεις τους στην περιοχή της πόλης – λιμάνι Αλ-Χοντέιντα, κάτι που θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι ετοιμάζονται να ενταχθούν σύντομα στην εκστρατεία.

Ένας ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος ενημέρωσε σήμερα τα τοπικά μέσα ενημέρωσης σχετικά με την πιθανή συμμετοχή των Χούθι στην εκστρατεία στον θαλάσσιο τομέα – αποκλείοντας το στενό Μπαμπ αλ-Μαντάμπ στη Ερυθρά Θάλασσα – σε περίπτωση αμερικανικής χερσαίας εισβολής στο Ιράν.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Υεμένης στις περιοχές της Ανσάρ Αλλάχ προειδοποίησε κάθε ξένη δύναμη να μην στείλει δυνάμεις στην περιοχή (ειδικά στην Ερυθρά) και να μην επεκτείνει τον «κύκλο της επιθετικότητας».

Η δήλωση ανέφερε ότι οι Αμερικανοί «έχουν οδηγηθεί σε ένα σημαντικό στρατηγικό αδιέξοδο» και προσπαθούν να εμπλέξουν άλλους και να τους παρασύρουν στο τέλμα στο οποίο έχουν βυθιστεί, αλλά «τα ελεύθερα στοιχεία του λαού στην περιοχή δεν θα επιτρέψουν καμία ξένη επέμβαση». Επίσης, ανέφερε: «η Δημοκρατία της Υεμένης παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα σχετικά με αυτές, και δεν θα παραμείνει αδρανής».