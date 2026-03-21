Σημαντική είδηση:
21.03.2026 | 15:10
Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας κατά την περίοδο εορτασμού της 25ης Μαρτίου
Η επίθεση στο Ντιέγκο Γκαρσία αποκαλύπτει πως οι ιρανικοί πύραυλοι μπορούν πλέον να πλήξουν το Λονδίνο
Κόσμος 21 Μαρτίου 2026, 20:48

Η επίθεση στο Ντιέγκο Γκαρσία αποκαλύπτει πως οι ιρανικοί πύραυλοι μπορούν πλέον να πλήξουν το Λονδίνο

Η αποκάλυψη του νέου βεληνεκούς των ιρανικών πυραύλων στο Ντιέγκο Γκαρσία ανατρέπει τα αμυντικά δεδομένα, θέτοντας πλέον το Λονδίνο και την Ευρώπη στην πρώτη γραμμή του πυρός.

Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Η πρόσφατη απόπειρα του Ιράν να πλήξει με βαλλιστικούς πυραύλους την κοινή, υπερπόντια στρατιωτική βάση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου στο Ντιέγκο Γκαρσία (Diego Garcia), στην καρδιά του Ινδικού Ωκεανού, δεν αποτελεί απλώς άλλο ένα επεισόδιο στη μακρά αλυσίδα των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Πρόκειται για ένα σημείο καμπής που αλλάζει άρδην τη γεωγραφία του πολέμου και καταρρίπτει εφησυχασμούς δεκαετιών.

Η εν λόγω επίθεση αποκάλυψε μια τρομακτική, νέα πραγματικότητα για τις δυτικές δυνάμεις: το πυραυλικό οπλοστάσιο της Τεχεράνης διαθέτει σημαντικά μεγαλύτερο βεληνεκές από ό,τι πίστευαν οι δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών, θέτοντας ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, με πρώτο και κύριο το Λονδίνο, εντός του βεληνεκούς των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Μέχρι πρότινος, τόσο η επίσημη γραμμή της Τεχεράνης όσο και οι εκτιμήσεις των αμυντικών αναλυτών της Δύσης, συνέκλιναν στο συμπέρασμα ότι το Ιράν είχε αυτοπεριορίσει –ή απλώς τεχνολογικά περιόριζε– το βεληνεκές των βαλλιστικών του πυραύλων σε μια ακτίνα περίπου 2.000 χιλιομέτρων.

Κανένας αμερικανικός ή βρετανικός στρατιωτικός στόχος, όσο μακριά κι αν βρίσκεται, δεν είναι πια ασφαλής

Η απόσταση αυτή αρκούσε για να απειλήσει περιφερειακούς αντιπάλους, όπως το Ισραήλ ή τις αμερικανικές βάσεις στον Περσικό Κόλπο, αλλά άφηνε την Ευρώπη στο απυρόβλητο. Η στόχευση, ωστόσο, του Ντιέγκο Γκαρσία, το οποίο απέχει σχεδόν 4.000 χιλιόμετρα από τις νότιες ιρανικές ακτές, ανατρέπει κάθε προηγούμενο υπολογισμό.

Όπως επισημαίνει με σαφήνεια ο Muhanad Seloom, καθηγητής στο Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ντόχα, αυτό το πρωτοφανές χτύπημα «αλλάζει τους υπολογισμούς» της σύρραξης για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους.

Σύμφωνα με τον Seloom: «Αυτοί οι πύραυλοι προς το Ντιέγκο Γκαρσία σημαίνουν ότι το Ιράν διαθέτει βαλλιστικούς πυραύλους με βεληνεκές 4.000 χιλιομέτρων και άνω – κάτι που δεν είχε αποκαλυφθεί ποτέ στο παρελθόν». Η κρίσιμη προειδοποίηση, όμως, έρχεται αμέσως μετά: «Εάν αντιστρέψετε την κατεύθυνση αυτών των πυραύλων, τότε θα μπορούσαν να φτάσουν στο Λονδίνο».

Αυτή η διαπίστωση προκαλεί ήδη ρίγη ανησυχίας στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η αλλαγή στους στρατηγικούς υπολογισμούς δεν αφορά πλέον αποκλειστικά την Ουάσιγκτον και την όποια στρατιωτική της στρατηγική.

Συναγερμός στη Δύση

Δημιουργεί τεράστια ερωτήματα και πολιτικές πιέσεις στο Λονδίνο, αλλά και ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που ήδη εμφανίζονται διστακτικοί στο να εμπλακούν βαθύτερα σε έναν πόλεμο που μοιάζει ανεξέλεγκτος.

Όταν ο πόλεμος μεταφέρεται θεωρητικά και πρακτικά στο κατώφλι της Ευρώπης, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούνται να σκεφτούν διπλά εάν θα υποστηρίξουν επιθετικές επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ιρανικά αντίποινα σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Για να γίνει απόλυτα κατανοητό το μέγεθος της πρόκλησης, αξίζει να αναλυθεί ο ρόλος της βάσης που βρέθηκε στο στόχαστρο. Το Ντιέγκο Γκαρσία, μια απομονωμένη ατόλη στο αρχιπέλαγος Τσάγκος, αποτελεί έναν από τους πιο νευραλγικούς στρατιωτικούς κόμβους των ΗΠΑ και της Βρετανίας παγκοσμίως.

Ιστορικά, έχει αποτελέσει ασφαλές καταφύγιο και ορμητήριο για τις αμερικανικές δυνάμεις, υποστηρίζοντας αεροπορικές εκστρατείες με βαριά στρατηγικά βομβαρδιστικά τόσο στο Αφγανιστάν όσο και στο Ιράκ.

Η βάση φιλοξενεί κατασκοπευτικά αεροσκάφη, προ-τοποθετημένο στρατιωτικό υλικό, καύσιμα και πολεμοφόδια, επιτρέποντας την ταχύτατη ανάπτυξη δυνάμεων σε τρεις ηπείρους: Ασία, Αφρική και Μέση Ανατολή.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Ντιέγκο Γκαρσία θεωρείτο πάντοτε η απόλυτη γεωγραφική του απομόνωση, βαθιά μέσα στον Ινδικό Ωκεανό, καθιστώντας το άτρωτο από συμβατικές επιθέσεις.

Το Ιράν, εκτοξεύοντας –σύμφωνα με πληροφορίες– προηγμένους βαλλιστικούς πυραύλους μέσου βεληνεκούς (όπως αυτούς της κατηγορίας Khorramshahr-4), γκρέμισε τον μύθο του «ασφαλούς καταφυγίου».

Αν και τα διεθνή μέσα (όπως το Euronews και άλλα δίκτυα) αναφέρουν ότι η επίθεση απέτυχε λειτουργικά –καθώς ο ένας πύραυλος φέρεται να διαλύθηκε εν πτήσει και ο δεύτερος αναχαιτίστηκε από αμερικανικό αντιτορπιλικό χρησιμοποιώντας το προηγμένο σύστημα SM-3– η τακτική αποτυχία επισκιάζεται πλήρως από τη στρατηγική νίκη της Τεχεράνης.

Το μήνυμα ελήφθη: κανένας αμερικανικός ή βρετανικός στρατιωτικός στόχος, όσο μακριά κι αν βρίσκεται, δεν είναι πια ασφαλής. Παράλληλα, το Ιράν πέτυχε να αναγκάσει τις ΗΠΑ να δαπανήσουν πανάκριβα και κρίσιμα αποθέματα της αντιπυραυλικής τους ασπίδας (όπως οι πύραυλοι SM-3) για την υπεράσπιση μιας τοποθεσίας που μέχρι χθες δεν θεωρούνταν απειλούμενη.

Η απειλή, ωστόσο, δεν σταματά στην Ευρώπη. Όπως προειδοποιεί ο Seloom, η εξέλιξη της πυραυλικής τεχνολογίας του Ιράν υποδηλώνει ότι η χώρα ενδέχεται να διαθέτει, ή να βρίσκεται ένα βήμα πριν την κατασκευή, Διηπειρωτικών Βαλλιστικών Πυραύλων (ICBMs) που θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι και τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο λόγος πίσω από αυτή την εκτίμηση κρύβεται στο φιλόδοξο διαστημικό πρόγραμμα της χώρας. Η τεχνολογία που απαιτείται για να τεθεί ένας δορυφόρος σε τροχιά είναι σε μεγάλο βαθμό πανομοιότυπη με την τεχνολογία που απαιτείται για έναν διηπειρωτικό πύραυλο ικανό να διασχίσει τον πλανήτη μεταφέροντας πολεμικές κεφαλές.

Έχοντας ήδη «δοκιμάσει» επιτυχώς την πυραυλική πρόωση στο διάστημα, το Ιράν αποδεικνύει ότι η δημιουργία ενός ICBM δεν αποτελεί επιστημονική φαντασία, αλλά ζήτημα χρόνου και πολιτικής βούλησης.

Εν κατακλείδι, η απόπειρα πλήγματος στο Ντιέγκο Γκαρσία εισάγει τη διεθνή κοινότητα σε μια νέα, εξαιρετικά επικίνδυνη φάση. Η γεωγραφία της σύγκρουσης έχει διευρυνθεί ανεπιστρεπτί. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες να στέλνουν επιπλέον πεζοναύτες και αμφίβια επιθετικά πλοία στην περιοχή για να προστατεύσουν τα στρατηγικά τους συμφέροντα, οι εντάσεις χτυπούν «κόκκινο».

Για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, όμως, το διακύβευμα μόλις έγινε εφιαλτικά προσωπικό.

Η γνώση ότι ένα πάτημα κουμπιού από την Τεχεράνη μπορεί πλέον να στείλει έναν βαλλιστικό πύραυλο στην καρδιά του Λονδίνου ή του Παρισιού, πρόκειται να επαναπροσδιορίσει ολόκληρη τη δυτική διπλωματία και τον αμυντικό σχεδιασμό απέναντι στο Ιράν για τις επόμενες δεκαετίες. Το παιχνίδι άλλαξε, και κανείς δεν είναι πια εκτός εμβέλειας.

Λιπάσματα: Πώς ο πόλεμος πιέζει την αγροτική παραγωγή και επηρεάζει την αγορά

Λιπάσματα: Πώς ο πόλεμος πιέζει την αγροτική παραγωγή και επηρεάζει την αγορά

Ιστορίες αγάπης: Γιατί μας «τραβάνε», όσες μας ραγίζουν την καρδιά;

Τεχεράνη: Επιθέσεις σε βάσεις σε Κουβέιτ και ΗΑΕ – 200 πλήγματα του IDF σε Ιράν και Λίβανο

Τεχεράνη: Επιθέσεις σε βάσεις σε Κουβέιτ και ΗΑΕ – 200 πλήγματα του IDF σε Ιράν και Λίβανο

Διαβεβαίωση Στάρμερ στον Χριστοδουλίδη: Οι βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν σε επιθετικές ενέργειες
Κόσμος 21.03.26

Διαβεβαίωση Στάρμερ στον Χριστοδουλίδη: Οι βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν σε επιθετικές ενέργειες

Μία ημέρα μετά την παραχώρηση των βρετανικών βάσεων στις ΗΠΑ για τον πόλεμο στο Ιράν, ο Κιρ Στάρμερ διαβεβαίωσε τηλεφωνικά τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι οι βάσεις στο νησί δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιθετικές ενέργειες

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης στόχευσαν ισραηλινό μαχητικό F-16 – «Δεν υπέστη ζημιά», απαντά το Τελ Αβίβ
Μέση Ανατολή 21.03.26

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης στόχευσαν ισραηλινό μαχητικό F-16 – «Δεν υπέστη ζημιά», απαντά το Τελ Αβίβ

Ο στρατός του Ισραήλ είχε δηλώσει, από την πλευρά του, νωρίτερα, ότι ένας πύραυλος εδάφους-αέρος εκτοξεύθηκε εναντίον ισραηλινού αεροσκάφους στη διάρκεια «επιχειρησιακής δραστηριότητας» στο Ιράν

Είκοσι δύο κράτη, μεταξύ των οποίων πολλά μέλη της ΕΕ, δηλώνουν «έτοιμα να συμβάλουν» για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ
Κόσμος 21.03.26

Είκοσι δύο κράτη, μεταξύ των οποίων πολλά μέλη της ΕΕ, δηλώνουν «έτοιμα να συμβάλουν» για να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ

«Εκφράζουμε την ετοιμότητά μας να συμβάλλουμε σε προσπάθειες για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης μέσω των Στενών των Ορμούζ», αναφέρουν, χωρίς να διευκρινίζουν τον τρόπο

Δυτική Όχθη: Αντιπροσωπεία της ΕΕ και ευρωπαϊκές χώρες καταδικάζουν την αύξηση της βίας των εποίκων κατά των Παλαιστινίων
Κόσμος 21.03.26

Δυτική Όχθη: Αντιπροσωπεία της ΕΕ και ευρωπαϊκές χώρες καταδικάζουν την αύξηση της βίας των εποίκων κατά των Παλαιστινίων

Την ώρα που ο κόσμος έχει στραμμένα τα μάτια στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, τα τελευταία στοιχεία δείχνουν αύξηση των φονικών επιθέσεων από Ισραηλινούς εποίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη

Βρετανία: Σε έξαρση η μηνιγγίτιδα με 34 κρούσματα – Ουρές φοιτητών για να εμβολιαστούν
Ανησυχία 21.03.26

Βρετανία: Σε έξαρση η μηνιγγίτιδα με 34 κρούσματα – Ουρές φοιτητών για να εμβολιαστούν

Ήδη δύο φοιτητές στην Βρετανία έχασαν τη ζωή τους από τον ιό της μηνιγγίτιδας Β στο Κεντ, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο - Μέχρι την Παρασκευή είχαν χορηγηθεί στη Βρετανία 4.500 εμβόλια και πάνω από 10.500 δόσεις αντιβιοτικών

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Για «μυστήριο» μιλάει το Axios – CIA και Μοσάντ αναζητούν τα ίχνη του νέου ηγέτη του Ιράν
Τι γνωρίζουν 21.03.26

«Το μυστήριο του Μοτζτάμπα» - CIA και Μοσάντ αναζητούν τα ίχνη του νέου ηγέτη του Ιράν

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά την ανάληψη των καθκόντων του στο Ιράν - Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας λέει ότι έχει «τραυματιστεί και πιθανώς παραμορφωθεί»

Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί
Κοινωνικές επενδύσεις 21.03.26

Κοινωνικά δικαιώματα: Μια ιδέα που ήρθε πια η ώρα να εφαρμοστεί

Αναδύεται μια αξιοσημείωτη συναίνεση σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα ως απάντηση της Ευρώπης στην ανισότητα, την υποβάθμιση της δημοκρατίας και τις γεωπολιτικές αναταραχές

Νατάσα Ρουγγέρη
Μέση Ανατολή: Ο πόλεμος στο Ιράν κλιμακώνεται πέρα ​​από τον έλεγχο του Τραμπ – Αβέβαιη η συνέχεια
Κόσμος 21.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν κλιμακώνεται πέρα ​​από τον έλεγχο του Τραμπ - Αβέβαιη η συνέχεια

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ολοκληρώνει την τρίτη εβδομάδα του πολέμου στο Ιράν αντιμετωπίζοντας μια κρίση που φαίνεται να του ξεφεύγει από τα χέρια του.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Γερμανία: Νομοσχέδιο για την ψηφιακή βία και τα πορνογραφικά deepfakes, μετά την καταγγελία ηθοποιού για «ψηφιακό βιασμό»
Κόσμος 21.03.26

Γερμανία: Νομοσχέδιο για την ψηφιακή βία και τα πορνογραφικά deepfakes, μετά την καταγγελία ηθοποιού για «ψηφιακό βιασμό»

Η υπόθεση έλαβε τεράστιες διαστάσεις στη Γερμανία, ως «το σοβαρότερο παράδειγμα του πώς η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι απλώς ένα εργαλείο για fake news, αλλά και ένα όπλο άσκησης βίας μεταξύ συντρόφων»

Πούτιν: Η Μόσχα παραμένει φίλη και αξιόπιστος εταίρος της Τεχεράνης
Κόσμος 21.03.26

Πούτιν: Η Μόσχα παραμένει φίλη και αξιόπιστος εταίρος της Τεχεράνης

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ευχήθηκε ο ιρανικός λαός να ξεπεράσει τις σκληρές δοκιμασίες με αξιοπρέπεια και υπογράμμισε ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές η Μόσχα παραμένει πιστή φίλη και αξιόπιστος εταίρος για την Τεχεράνη

Οι IDF λένε ότι έπληξαν πυρηνική εγκατάσταση στην Τεχεράνη – Το Ιράν ανακοίνωσε επιθέσεις σε βάσεις στο Κουβέιτ και τα ΗΑΕ
Η Μέση Ανατολή φλέγεται 21.03.26 Upd: 20:25

Οι IDF λένε ότι έπληξαν πυρηνική εγκατάσταση στην Τεχεράνη - Το Ιράν ανακοίνωσε επιθέσεις σε βάσεις στο Κουβέιτ και τα ΗΑΕ

Νέα κλιμάκωση του πολέμου με βομβαρδισμό της πυρηνικής εγκατάστασης Νατάνζ στο Ιράν - Πληθαίνουν οι αναφορές ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν χερσαία επέμβαση - Ιρανική πυραυλική επίθεση στην Ντιμόνα του Ισραήλ

Φύλλια Πολίτη - Νεκτάριος Δαργάκης
Τσαγκαράκης: Οι καταγγελίες που οδήγησαν στη σύλληψη του γνωστού γκαλερίστα – Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Ελλάδα 21.03.26

Τσαγκαράκης: Οι καταγγελίες που οδήγησαν στη σύλληψη του γνωστού γκαλερίστα – Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Τα πλαστά έργα, κυρίως αναγνωρισμένων Ελλήνων και ξένων ζωγράφων, καθώς και τα μνημεία δημοπρατούνταν μέσω διαδικτύου και τηλεοπτικών εκπομπών σε Ελλάδα και Κύπρο

ΚΚΕ: Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα με 480.000 στρέμματα καμένων δασικών εκτάσεων μόνο το 2025
Επικαιρότητα 21.03.26

ΚΚΕ: Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα με 480.000 στρέμματα καμένων δασικών εκτάσεων μόνο το 2025

«Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Δασών βρίσκει τη χώρα μας με 480.000 στρέμματα καμένων δασών και δασικών εκτάσεων μόνο το 2025, που έρχονται να προστεθούν στα 2,5 εκατομμύρια που κάηκαν το 2024 και το 2023» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ.

Ντουναϊσβάρος – Ολυμπιακός 3-19: «Σφράγισε» την πρωτιά του στους «8» με εμφατική νίκη!
Champions League 21.03.26

Ντουναϊσβάρος – Ολυμπιακός 3-19: «Σφράγισε» την πρωτιά του στους «8» με εμφατική νίκη!

«Ερυθρόλευκο» ρεσιτάλ από τις γυναίκες του Ολυμπιακού στη Βουδαπέστη, συνέτριψαν με 19-3 τη Ντουναουϊβάρος και ολοκλήρωσαν τους αγώνες τους στον Α΄ όμιλο του Champions League στην 1η θέση!

Τεχνητή νοημοσύνη: Αποκτά «ψυχή»; Η μεγάλη στροφή από τη λογική στο συναίσθημα
«Αισθάνεται» 21.03.26

Η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά «ψυχή»; Η μεγάλη στροφή από τη λογική στο συναίσθημα

Σε μια ιστορική ανατροπή, η τεχνητή νοημοσύνη σπάει το φράγμα της ψυχρής λογικής και αρχίζει να «αισθάνεται». Πώς οι νέες «συναισθηματικές μηχανές» αλλάζουν τον ορισμό της ζωής;

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
H Έλενα Παπαρίζου απάντησε για την κατάσταση της υγείας της: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον»
Story στο ίνσταγκραμ 21.03.26

H Έλενα Παπαρίζου απάντησε για την κατάσταση της υγείας της: «Ευχαριστώ όλους σας για το ενδιαφέρον»

Η Έλενα Παπαρίζου είχε ακυρώσει εκτάκτως την εμφάνισή της πλάι στον Τάκη Ζαχαράτο την περασμένη Τετάρτη σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας κι είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Φούλαμ – Μπέρνλι 3-1: Ανατροπή Ευρώπης για τους γηπεδούχους
Ποδόσφαιρο 21.03.26

Φούλαμ – Μπέρνλι 3-1: Ανατροπή Ευρώπης για τους γηπεδούχους

Στο 60' η Φούλαμ έμεινε πίσω στο σκορ απέναντι στη Μπέρνλι, όμως ανέτρεψε το ματς, επικράτησε 3-1 στο «Κρέιβεν Κότατζ» και ανέβηκε στην 8η θέση και πλέον ελπίζχει βάσιμα για την έξοδό της στην Ευρώπη.

Αυτοί είναι οι πλαστοί πίνακες και τα κειμήλια που «έκαψαν» τον Γιώργο Τσαγκαράκη – Δίωξη για 4 κακουργήματα σε βάρος του
Ελλάδα 21.03.26

Αυτοί είναι οι πλαστοί πίνακες και τα κειμήλια που «έκαψαν» τον Γιώργο Τσαγκαράκη – Δίωξη για 4 κακουργήματα σε βάρος του

Νέες φωτογραφίες από το υλικό που βρέθηκε σε χώρους της Γκαλερί Τσαγκαράκι και κατασχέθηκε από τις Αρχές βλέπουν το φως της δημοσιότητας

LIVE: Έβερτον – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 21.03.26

LIVE: Έβερτον – Τσέλσι

LIVE: Μίλαν – Τορίνο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Τορίνο για την 30η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: Όταν το θεμελιώδες δικαίωμα μετατρέπεται σε επενδυτικό προϊόν
Οικονομικές Ειδήσεις 21.03.26

Η στεγαστική κρίση στην Ελλάδα: Όταν το θεμελιώδες δικαίωμα μετατρέπεται σε επενδυτικό προϊόν

Το παραδοσιακό ελληνικό όνειρο της στέγης έχει δώσει τη θέση του σε έναν καθημερινό εφιάλτη, καθώς η κατοικία αντιμετωπίζεται πλέον ως χρηματιστηριακό αγαθό και όχι ως κοινωνικό δικαίωμα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή – Τα δραματικά λεπτά μετά τη φονική σύγκρουση
Ελλάδα 21.03.26

Νέο βίντεο από το τροχαίο δυστύχημα μπροστά από τη Βουλή – Τα δραματικά λεπτά μετά τη φονική σύγκρουση

Ο αστυνομικός παραβιάζει τον φωτεινό σηματοδότη επί της Ακαδημίας και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα προχωρά και σε δεύτερη παράβαση, αφού κινείται στο αντίθετο ρεύμα της λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Νικηφόρα έκλεισε τη σεζόν ο Πανιώνιος (3-0), «άλμα» παραμονής η Ελλάς Σύρου (1-0)
Ποδόσφαιρο 21.03.26

Νικηφόρα έκλεισε τη σεζόν ο Πανιώνιος (3-0), «άλμα» παραμονής η Ελλάς Σύρου (1-0)

Με 0-0 απέναντι στη Μαρκό, έκλεισε τη σεζόν στη Super League 2 η πρωταθλήτρια Καλαμάτα, ενώ ο Πανιώνιος νίκησε 3-0 εντός τον Ολυμπιακό Β’ . «Αγκαλιά» με την παραμονή η Ελλάς Σύρου νίκησε 1-0 τα Χανιά.

Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ – Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού
The Bohemians 21.03.26

Ήλιος, θάλασσα, τέχνη και σεξ - Όταν ο Πικάσο και η Λι Μίλερ πήγαν διακοπές υπό τη σκιά του φασισμού

Στο βιβλίο «In a Vast Horizon», η Άννα Τόμασον αναβιώνει τον μποέμ κόσμο μιας ομάδας φίλων καλλιτεχνών που πέρασαν ένα ζεστό καλοκαίρι στη νότια Γαλλία το 1937. Μεταξύ αυτών ο Πικάσο και η Λι Μίλερ.

Έφη Αλεβίζου
Αστυνομικός για το τροχαίο στη Βουλή: Ακολουθούσα ύποπτο όχημα – Αρνούμαι την κατηγορία θανατηφόρας επικίνδυνης οδήγησης
Ελλάδα 21.03.26

Αστυνομικός για το τροχαίο στη Βουλή: Ακολουθούσα ύποπτο όχημα – Αρνούμαι την κατηγορία θανατηφόρας επικίνδυνης οδήγησης

Ο αστυνομικός, ξεκίνησε την απολογία του εκφράζοντας τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του 63χρονου πατέρα δυο παιδιών.

Αναστασία Σταματοπούλου
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

