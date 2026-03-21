Στόχος ιρανικής πυραυλικής επίθεσης έγινε η αμερικανοβρετανική στρατιωτική βάση στη νήσο Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, όπως μεταδίδει σήμερα Σάββατο η εφημερίδα Wall Street Journal που επικαλείται πληροφορίες από αμερικανούς αξιωματούχους (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/HO/US Navy, επάνω, στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στη νήσο Ντιέγκο Γκαρσία).

Η επίθεση στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία σηματοδοτεί μια προσπάθεια του Ιράν να απειλήσει τα συμφέροντα των ΗΠΑ σε μεγάλη απόσταση

Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα της WSJ, το Ιράν εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον της βάσης, αλλά κανείς εξ αυτών δεν έπληξε τον στόχο του.

Ενας βαλλιστικός πύραυλος έπεσε σε μεγάλη απόσταση και ο δεύτερος αναχαιτίστηκε με πύραυλο SM-3, υπογραμμίζεται.

H Wall Street Journal επισημαίνει πως η συγκεκριμένη επίθεση σηματοδοτεί μια προσπάθεια της Τεχεράνης να απειλήσει τα συμφέροντα των ΗΠΑ σε μεγάλη απόσταση από την περιοχή του Περσικού Κόλπου, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Επιπλέον στρατεύματα

Νωρίτερα χθες, τα αμερικανικά ΜΜΕ μετάδωσαν ότι ο αμερικανικός στρατός θα στείλει στη Μέση Ανατολή επιπλέον στρατεύματα, που θα ανήκουν στο σώμα των πεζοναυτών, κάτι που θα μπορούσε να προμηνύει μια πιθανή χερσαία επιχείρηση στο Ιράν, έπειτα από τρεις εβδομάδες πολέμου.

Αυτές οι πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας, την ώρα που, σύμφωνα με το Axios, ο πρόεδρος Τραμπ και η κυβέρνησή του εξετάζουν το ενδεχόμενο να καταλάβουν τη νήσο Χαργκ, απ’ όπου διακινείται το 90% περίπου των εξαγωγών αργού του Ιράν, προκειμένου να αναγκάσουν την Τεχεράνη να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, με αυτήν την αποστολή να ανατίθεται ενδεχομένως στους πεζοναύτες.