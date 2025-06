Το «Madleen» απέχει ώρες πλέον από τη Λωρίδα της Γάζα και η αγωνία κορυφώνεται καθώς εντός 24ωρου θα εισέλθει στα παλαιστινιακά χωρικά ύδατα που ελέγχονται από το Ισραήλ.

Το ιστιοφόρο του Στόλου της Ελευθερίας με 12 ακτιβιστές και ανθρωπιστική βοήθεια επιχειρεί να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας και να παραδώσει τρόφιμα και φάρμακα στον πληθυσμό που βρίσκεται αντιμέτωπος με λιμό.

Ο Τιάγκο Αβίλα, ένας Βραζιλιάνος ακτιβιστής που ταξιδεύει με το Madleen, ανήρτησε στο Instagram το πρωί της Κυριακής ότι το πλοίο απέχει μόλις 190 μίλια (306 χιλιόμετρα) από τη Λωρίδα της Γάζας και κάλεσε τα εκατομμύρια των ανθρώπων που παρακολουθούν την πορεία του πλοίου να απαιτήσουν από τις κυβερνήσεις τους να εγγυηθούν ασφαλές πέρασμα για την ανθρωπιστική αποστολή.

«Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή κάπου στη Μεσόγειο Θάλασσα. Αλλά αν κοιτάξετε ακριβώς εκεί, 190 μίλια από εκεί που βρισκόμαστε, είναι η Γάζα. Ένα μέρος που ζει υπό πολιορκία από τη θάλασσα, τη στεριά και τον αέρα εδώ και 18 χρόνια», είπε σε βίντεο ο Αβίλα και πρόσθεσε ότι το Madleen έχει μία «ταπεινή αποστολή»:

«Είμαστε μόλις 12 άτομα εδώ. Μεταφέρουμε όση βοήθεια μπορούμε. Μεταφέρουμε τρόφιμα, φάρμακα, πατερίτσες. Μεταφέρουμε προσθετικά για ακρωτηριασμένα παιδιά. Μεταφέρουμε φίλτρα νερού και ό,τι άλλο μπορούμε, αλλά, φυσικά, είναι σταγόνα στον ωκεανό για τις ανάγκες της Γάζας», είπε.

Ο Αβίλα μίλησε επίσης για το ιστορικό των ισραηλινών επιθέσεων σε πλοία βοήθειας που προσεγγίζουν τη Γάζα και για τους κινδύνους που διατρέχει το Madleen καθώς πλησιάζει.

«Το καλύτερο μέτρο ασφαλείας που έχουμε είναι η ορατότητα», είπε. «Είναι να μοιράζεστε, να πιέζετε τα εθνικά σας κράτη, να πιέζετε τις κυβερνήσεις σας ώστε να πιέζουν για μια ασφαλή διέλευση».

Λίγο αργότερα η ευρωβουλευτής της Γαλλίας, Ρίμα Χασάν, που βρίσκεται επίσης στο Madleen έγραψε στο Χ ότι πιστεύει ότι το Ισραήλ θα επιχειρήσει να καταλάβει το πλοίο με κομάντος προκειμένου να σταματήσει την πορεία του στη Γάζα.

«Ο ισραηλινός στρατός σχεδιάζει να αναχαιτίσει και να καταλάβει το πλοίο αναπτύσσοντας πυραυλάκατους και επίλεκτους κομάντος του Shayetet 13 (το Shayetet 13 είναι η κύρια ειδική μονάδα κομάντος του ισραηλινού ναυτικού, που συχνά συγκρίνεται με τους SEALs του αμερικανικού ναυτικού και είναι γνωστή για τις μυστικές, υψηλού κινδύνου επιδρομές της)», έγραψε στο Χ αναρτώντας τη θέση του Madleen και την αναφορά ότι οι παραπάνω πληροφορίες διαδίδονται από ισραηλινά ΜΜΕ.

H Jerusalem Post επικαλούμενη πηγή αναφέρει ότι «το Ισραήλ αναμένεται να αναχαιτίσει τον στολίσκο της Γκρέτα Τούνμπεργκ, ο οποίος βρίσκεται καθ’ οδόν προς το Ισραήλ και αναμένεται να φτάσει στις ακτές της Γάζας μέσα στις επόμενες 48 ώρες (σύμφωνα με εκτιμήσεις). Ο στολίσκος περιλαμβάνει πολίτες με υπηκοότητα και έναν διπλωμάτη».

Η ακτιβίστρια του κλίματος Γκρέτα Τούνμπεργκ είναι ίσως η πιο διάσημη επιβάτης του Madleen. Ανάμεσα στους ακτιβιστές εκτός από την ίδια και την Γαλλίδα ευρωβουλευτή είναι και ο ηθοποιός Λίαμ Κάνινγκχαμ.

Την ίδια στιγμή στη Γάζα τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμα 100 τραυματίστηκαν σε σημεία διανομής τροφίμων από την αμερικανική οργάνωση GHF που λειτουργεί υπό τον έλεγχο του Ισραήλ, όταν ο στρατός για πολλοστή φορά άνοιξε πυρ κατά των πεινασμένων.

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που κοινοποιήθηκε από το Drop Site News, ένα αμερικανικό μέσο ενημέρωσης, φαίνεται κόσμος συγκεντρωμένος στη Γάζα να παρακολουθεί μια εκπομπή του Al Jazeera με την Γκρέτα Τούνμπεργκ και το πλοίο του Στόλου της Ελευθερίας.

«Σας παρακολουθούμε στη Γάζα. Δεν κλείνουμε την οθόνη», αναφέρει η λεζάντα της ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

In Gaza, Palestinians gather around a television to watch Greta Thunberg speak from the Freedom Flotilla ship, currently en route to Gaza.

The caption shared on the Instagram video reads:

“We are watching you in Gaza. We do not turn off the screen. We follow you every moment.… pic.twitter.com/7lo9Rs1sae

