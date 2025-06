Από τη Σικελία απέπλευσε το ιστιοφόρο Madleen, το σκάφος που ανήκει στον Στόλο της Ελευθερίας (Freedom Flotilla Coalition) και θα επιχειρήσει να σπάσει τον αποκλεισμό στην πολύπαθη Γάζα.

Στο πλοίο επιβαίνουν 12 συμμετέχοντες ενώ μεταφέρει συμβολική ανθρωπιστική βοήθεια.

Το Madleen απέπλευσε από τη Σικελία λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα της Κυριακής.

Ο Τάκης Πολίτης, πανεπιστημιακός και μέλος του Στόλου της Ελευθερίας, έγραψε στο Facebook: «Πριν από μία ώρα, το Madleen, το μικρό ιστιοφόρο του Στόλου της Ελευθερίας, με 12 απίστευτους συμμετέχοντες, μεταφέροντας συμβολική ανθρωπιστική βοήθεια, απέπλευσε από τη Σικελία προς τη Γάζα.

Όλα τα μάτια στη Γάζα!».

Δείτε την ανάρτηση στο Facebook:

Δείτε φωτογραφίες:

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών για του Παλαιστίνιους πρόσφυγες δήλωσε σήμερα ότι η διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα έχει γίνει «παγίδα θανάτου», επικαλούμενος πληροφορίες από γιατρούς επί του πεδίου που κάνουν λόγο για «μαζικές απώλειες» μεταξύ των λιμοκτονούντων αμάχων σήμερα το πρωί.

«Οι παραδόσεις και η διανομή της βοήθειας πρέπει να γίνονται σε ευρεία κλίμακα και με πλήρη ασφάλεια», έγραψε ο επικεφαλής της UNRWA, Φιλίπ Λαζαρίνι σε μήνυμα που ανάρτησε στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ.

«Στη Λωρίδα της Γάζας, αυτό δεν μπορεί να γίνεται παρά μόνο μέσω των Ηνωμένων Εθνών, κυρίως μέσω της UNRWA», πρόσθεσε.

#Gaza: aid distribution has become a death trap.

Mass casualties including scores of injured & killed among starving civilians due to gunshots this morning. This is according to reports from international medics on ground.

A distribution point by the Israeli- American plan was…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) June 1, 2025