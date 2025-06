Η Υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) και το Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων καταδίκασαν την ισραηλινή επίθεση σε σημείο διανομής βοήθειας στη Γάζα. Στην επίθεση στο «κέντρο βοήθειας» του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος για τη Γάζα (GHF), έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 30 άνθρωποι.

Ο Φιλίπ Λαζαρινί, επικεφαλής της UNRWA, χαρακτήρισε το αμερικανο-ισραηλινό σύστημα παροχής βοήθειας στη Γάζα «παγίδα θανάτου».

«Αυτό το ταπεινωτικό σύστημα έχει αναγκάσει χιλιάδες πεινασμένους και απελπισμένους ανθρώπους να περπατήσουν δεκάδες μίλια σε μια περιοχή που έχει σχεδόν καταστραφεί λόγω του σφοδρού βομβαρδισμού από τον Ισραηλινό Στρατό», επισήμανε ο Λαζαρινί σε ανάρτησή του στο X. Και κάλεσε το Ισραήλ να άρει την πολιορκία και να δώσει στον ΟΗΕ ασφαλή, «απρόσκοπτη» πρόσβαση για να αποτρέψει τον λιμό στη Γάζα.

#Gaza: aid distribution has become a death trap.

Mass casualties including scores of injured & killed among starving civilians due to gunshots this morning. This is according to reports from international medics on ground.

A distribution point by the Israeli- American plan was…

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) June 1, 2025