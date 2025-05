Προσωπικότητες διεθνούς εμβέλειας επιστρατεύει ο Στόλος της Ελευθερίας (Freedom Flotilla Coalition) για να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα σε μία ακόμα απόπειρα να σπάσει τον ισραηλινό αποκλεισμό.

Η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ και ο ηθοποιός του Game of Thrones Λίαμ Κάνινγκχαμ θα είναι ανάμεσα στους επιβάτες του πλοίου «Madleen» που αναμένεται να αναχωρήσει από την Κατάνια της Σικελίας την Κυριακή.

Μαζί τους θα είναι ακόμα αρκετοί ακτιβιστές υψηλού προφίλ, μεταξύ των οποίων η ευρωβουλευτής της Γαλλίας Ρίμα Χασάν και η Αμερικανοπαλαιστίνια δικηγόρος Χουβάιντα Άραφ.

Το πλοίο, που ονομάστηκε «Madleen» το 2014, πήρε το όνομά του από τη μοναδική τότε γυναίκα ψαρά της Γάζας και σύμφωνα με δήλωση της οργάνωσης θα αποπλεύσει παρά τις επανειλημμένες απειλές «επειδή ο κόσμος περίμενε πολύ καιρό για να αναλάβει γενναία δράση».

Ο απόπλους σηματοδοτεί τη δεύτερη προσπάθεια μέσα σε λιγότερο από ένα μήνα του Στόλου της Ελευθερίας, ενός συνασπισμού ανθρωπιστικών ομάδων, να φτάσει στη Γάζα.

Meet some of the panelists, volunteers and supporters joining the launch of ‘Madleen’ in Catania, Sicily about to sail to break Israel’s illegal siege of Gaza. ⛵ #AllEyesOnDeck #BreakTheSiege https://t.co/ZoCnr45S3I @RimaHas pic.twitter.com/IqAhOSHBv9

Μια αποστολή στις αρχές Μαΐου ματαιώθηκε αφού ένα άλλο σκάφος του Στόλου της Ελευθερίας, το «Conscience», δέχθηκε επίθεση από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη ενώ έπλεε σε διεθνή ύδατα στα ανοικτά των ακτών της Μάλτας.

Η οργάνωση υποστήριξε ότι το Ισραήλ ήταν υπεύθυνο για την επίθεση, η οποία προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο μπροστινό τμήμα του πλοίου.

BREAKING: At 00:23 Maltese time, a #FreedomFlotilla ship was subjected to a drone attack. The front of the vessel was targeted twice, resulting in a fire and a breach in the hull. The ship is currently located in international waters near #Malta. An #SOS distress signal was sent. pic.twitter.com/J6oEQafuOb

— Freedom Flotilla Coalition (@GazaFFlotilla) May 2, 2025