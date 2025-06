Ισραήλ: Επιχείρηση περικύκλωσης για την αναχαίτηση του Madleen

Σύμφωνα με επίσημες ανακοινώσεις και βίντεο που εξέδωσε η σελίδα του Στολίσκου της Ελευθερίας, τουλάχιστον πέντε ισραηλινά ταχύπλοα έχουν περικυκλώσει το πλοίο του Στολίσκου της Ελευθερίας, Madleen που κατευθύνεται προς τη Γάζα με βοήθεια. Ο καπετάνιος έδωσε εντολή στην ομάδα να παραμείνει ήρεμη και καθιστή, με τα διαβατήρια και τα σωσίβια τους.

Το πλήρωμα του Madleen βρισκόταν σε επικοινωνία με Ισραηλινούς στρατιώτες, πιθανώς μέσω ασυρμάτου, ενημερώνοντάς τους ότι μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και έρχονται ειρηνικά. Την δεδομένη στιγμή το πλοία βρίσκεται σε διεθνή ύδατα.

BREAKING!!! – 11:18PM UK time; I am with the flotilla online. They have just been reached by the Israel speedboats – 5 vessels circling the flotilla. The captain is instructing the team to stay calm and seated, with their passports and life jackets on. I hear them speaking with…

