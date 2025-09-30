Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Μελόνι καλεί το Global Sumud Floatilla να «σταματήσει τώρα»

Καθώς το «Global Sumud Floatilla» πλησιάζει τη Γάζα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι κάλεσε τον διεθνή στόλο, που προσπαθεί να παραδώσει προμήθειες στην αποκλεισμένη Λωρίδα, να σταματήσει αμέσως την αποστολή του.

Στην δήλωση της το βράδυ της Τρίτης, υποστήριξε ότι η συνέχιση της αποστολής θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει τις ευαίσθητες διπλωματικές προσπάθειες στην περιοχή.

Η Μελόνι προειδοποίησε ότι η επιμονή σε μια αντιπαράθεση με το Ισραήλ θα μπορούσε να διαταράξει την τρέχουσα «εύθραυστη ισορροπία» που θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο για την ειρήνη με βάση το σχέδιο που πρότεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Πολλοί θα ήταν ευτυχείς να ανατρέψουν αυτό το σχέδιο», υποστήριξε η Μελόνι σε μια ανακοίνωση.

«Φοβάμαι ότι η προσπάθεια του στόλου να παραβιάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό θα μπορούσε να αποτελέσει πρόσχημα για αυτό. Και για αυτόν τον λόγο, πιστεύω ότι ο στόλος πρέπει να σταματήσει τώρα», πρόσθεσε.

Προσπάθειες της Ιταλίας να σταματήσει τον στόλο

Το πρωί της Τρίτης, το ιταλικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι το ναυτικό του θα σταματούσε να παρακολουθεί τη νηοπομπή μόλις αυτή πλησιάσει σε απόσταση 150 ναυτικών μιλίων (278 χιλιόμετρα) από τις ακτές της Γάζας.

Προηγουμένως, η νηοπομπή ανέφερε ότι η Ιταλία είχε ενημερώσει τους διοργανωτές της ότι η ιταλική φρεγάτα που παρακολουθούσε μέχρι πρόσφατα το κονβόι θα εξέπεμπε ραδιομήνυμα, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εγκαταλείψουν την αποστολή τους και να επιστρέψουν στην ακτή πριν εισέλθουν σε αυτό που οι αρχές χαρακτήρισαν ως «κρίσιμη ζώνη».

Εν τω μεταξύ, η Global Sumud Flotilla — μια συμμαχία περισσότερων από 40 πολιτικών σκαφών που μεταφέρουν βουλευτές, δικηγόρους και ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδής ακτιβίστριας για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ — ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει το ταξίδι της προς τη Γάζα.

Ο στόχος της νηοπομπής είναι να σπάσει τον μακροχρόνιο αποκλεισμό της Παλαιστίνης από το Ισραήλ.