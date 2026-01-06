Τη διαδικασία για τις φορολογικές δηλώσεις του 2026 άνοιξε ήδη η ΑΑΔΕ ζητώντας από εργοδότες, φορείς του δημοσίου, τράπεζες να αποστείλουν έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026 τις βεβαιώσεις για τις αποδοχές και τα πάσης φύσεως εισοδήματα που απέκτησαν οι φορολογούμενοι το 2025.

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, η αποστολή των ετήσιων ηλεκτρονικών αρχείων με τις βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα θα ξεκινήσει την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 και θα λήξει την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

Οι υπόχρεοι και τα πρόστιμα

Για τους φορείς που είναι υπόχρεοι για την αποστολή αρχείων για το φορολογικό έτος 2025 η προθεσμία αρχικής εγγραφής ή/και τροποποίησης στοιχείων στο Μητρώο Υπόχρεων Υποβολής Ετήσιου Αρχείου Εισοδημάτων ξεκινά την Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026 και λήγει την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου.

Σε περίπτωση καθυστέρησης αποστολής στοιχείων από δημόσιους φορείς επιβάλλεται πρόστιμο 2.500 ευρώ στα φυσικά πρόσωπα. Για ιδιωτικούς φορείς, όπως τράπεζες και ασφαλιστικές, τα πρόστιμα είναι υψηλότερα καθώς ανέρχονται σε 20.000 ευρώ για εκπρόθεσμη αρχική διαβίβαση, 40.000 ευρώ για συμπληρωματικά ή διορθωτικά στοιχεία και 50.000 ευρώ για ακαθάριστα έσοδα άνω του 1 εκατ. ευρώ.

Τα έντυπα για τις φορολογικές δηλώσεις

Μετά τη συλλογή των στοιχείων, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην προσυμπλήρωση των εντύπων της φορολογικής δήλωσης.

Η πλατφόρμα myAADE θα ανοίξει στις 16 Μαρτίου 2026 και αναμένεται ότι περίπου το 30% των δηλώσεων θα είναι ήδη έτοιμες για υποβολή καθώς θα είναι προσυμπληρωμένες και προεκκαθαρισμένες.

Η ΑΑΔΕ ήδη προσυμπληρώνει κωδικούς στα φορολογικά έντυπα, ενώ στόχος για το 2026 είναι οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις να φτάσουν τα 2 εκατομμύρια, από 1,3 εκατ. φέτος.

Ηλεκτρονική υποβολή

Η διαδικασία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026 και δεν θα υπάρξουν αλλαγές στο ημερολόγιο πληρωμής του φόρου εισοδήματος και στις εκπτώσεις για εφάπαξ εξόφληση. Η οφειλή για όσους λάβουν χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα θα πρέπει να αποπληρωθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη έως το τέλος Ιουλίου.

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου το ποσοστό της έκπτωσης διαμορφώνεται σε 4% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει έως τις 30 Απριλίου 2026, σε 3% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει μέχρι τις 15 Ιουνίου 2026 και σε 2% εάν η υποβολή της φορολογικής δήλωσης γίνει μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026.