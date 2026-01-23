newspaper
Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Επιδόματα: Ποια αυξάνονται φέτος – Ποιοι ωφελούνται
Οικονομικές Ειδήσεις 23 Ιανουαρίου 2026, 15:33

Επιδόματα: Ποια αυξάνονται φέτος – Ποιοι ωφελούνται

Πρόκειται για επιδόματα που συνδέονται με την αναπροσαρμογή των συντάξεων για τη φετινή χρονιά.

Σύνταξη
Ήδη από την 1η Ιανουαρίου 2026 έλαβαν αυξήσεις τα βασικά επιδόματα που καταβάλλει ο e-ΕΦΚΑ σε μισθωτούς. Πρόκειται για επιδόματα που συνδέονται με την αναπροσαρμογή των συντάξεων για τη φετινή χρονιά.

Ειδικότερα, οι αναπροσαρμογές αφορούν το επίδομα ασθένειας, το επίδομα κυοφορίας και λοχείας, αλλά και το εφάπαξ βοήθημα για τα έξοδα κηδείας, τα οποία ενισχύονται κατά 2,4%.

Υπενθυμίζεται ότι οι συντάξεις αυξήθηκαν φέτος κατά 2,4%, επηρεάζοντας περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους και η βάση είναι ο μαθηματικός τύπος που συνδέει την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό.

Παράλληλα, ξεκίνησε και η μερική κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, καθώς για το 2026 οι συνταξιούχοι που εξακολουθούν να τη διατηρούν λαμβάνουν το 50% της αύξησης.

Eπίδομα ασθενείας

Kατά 2,4%, αναπροσαρμόζονται οι παροχές του e-ΕΦΚΑ που εξακολουθούν να υπολογίζονται με βάση τις ασφαλιστικές κλάσεις του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Έτσι, αυξάνεται το ανώτατο ημερήσιο επίδομα ασθένειας, συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων λόγω οικογενειακών βαρών. Με τα νέα δεδομένα, το ημερήσιο ποσό ξεκινά από τα 18,61 ευρώ για τις πρώτες 15 ημέρες επιδότησης και φθάνει έως τα 34,20 ευρώ μετά την πάροδο του πρώτου δεκαπενθημέρου, που αποτελεί και το ανώτατο όριο επιδότησης.

Τα ποσά αυτά εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις ασθένειας μισθωτών ασφαλισμένων, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία. Για τη χορήγηση του επιδόματος απαιτείται πιστοποίηση ανικανότητας προς εργασία λόγω σωματικής ή ψυχικής ασθένειας, ιατρική γνωμάτευση από τον θεράποντα γιατρό, καθώς και βεβαίωση αποχής από την εργασία από τον εργοδότη. Προϋπόθεση είναι επίσης η αποχή από την εργασία να υπερβαίνει τις τρεις ημέρες.

Για τις τρεις πρώτες ημέρες της αναρρωτικής άδειας δεν καταβάλλεται επίδομα από τον e-ΕΦΚΑ, καθώς ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει το μισό ημερομίσθιο ή μισό μισθό, με τις ασφαλιστικές εισφορές να καταβάλλονται κανονικά. Από την τέταρτη ημέρα και μετά, το επίδομα χορηγείται από τον e-ΕΦΚΑ, ενώ ο εργοδότης καλύπτει τη διαφορά μεταξύ ημερομισθίου και επιδόματος, ανάλογα βέβαια με τις προϋποθέσεις που υπάρχουν. Για εργαζόμενους με σχέση εργασίας έως ένα έτος, η υποχρέωση αυτή φτάνει έως τις 13 ημέρες, ενώ για όσους έχουν προϋπηρεσία άνω του έτους καλύπτει έως 26 ημέρες ή έναν μήνα.

Έξοδα κηδείας

Αυξημένο εμφανίζεται και το εφάπαξ βοήθημα για τα έξοδα κηδείας, το οποίο διαμορφώνεται πλέον στα 883,92 ευρώ. Το ποσό αντιστοιχεί στο οκταπλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης και καταβάλλεται στους δικαιούχους σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου.

Επίδομα μητρότητας

Παράλληλα, μέσα στον μήνα αναμένεται να καταβληθεί και η πρώτη δόση του επιδόματος κυοφορίας και λοχείας από τον e-ΕΦΚΑ.

Η πληρωμή αφορά μισθωτές μητέρες, ελεύθερες επαγγελματίες και αγρότισσες που υπέβαλαν και οριστικοποίησαν πλήρη φάκελο αίτησης στο διάστημα από 18 Δεκεμβρίου 2025 έως και 15 Ιανουαρίου 2026. Το ύψος του επιδόματος υπολογίζεται με βάση τις ασφαλιστικές αποδοχές και το ιστορικό ασφάλισης κάθε δικαιούχου.

Πηγή: ΟΤ

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετική η UBS για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Οι 3 κλάδοι που θα ξεχωρίσουν

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Θετική η UBS για τις ευρωπαϊκές μετοχές – Οι 3 κλάδοι που θα ξεχωρίσουν

ΑΑΔΕ: Ποια εισοδήματα και παροχές δεν πιάνει το ραντάρ της Εφορίας
Μισθωτοί - Συνταξιούχοι 23.01.26

Ποια εισοδήματα και παροχές δεν πιάνει το ραντάρ της Εφορίας

Τι δεν περιλαμβάνεται στα εισοδήματα, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ - Η λίστα με τα αφορολόγητα ποσά που μπορούν να «σβήσουν» τα τεκμήρια διαβίωσης για τους φορολογουμένους μισθωτούς και συνταξιούχους

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΚΕΦΙΜ: Στην Ελλάδα η 2η υψηλότερη πραγματική φορολόγηση της εργασίας – Παραμένει σχεδόν ίδια με τα επίπεδα του 2019
Φόροι και εισφορές 23.01.26

Στην Ελλάδα η 2η υψηλότερη πραγματική φορολόγηση της εργασίας - Παραμένει σχεδόν ίδια με τα επίπεδα του 2019

Το φορολογικό βάρος για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα παραμένει δυσανάλογα υψηλό. Σημαντικό μέρος της ονομαστικής αύξησης των μισθών δεν μεταφράστηκε σε αντίστοιχη αύξηση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης. Παρά τις μειώσεις των ονομαστικών φορολογικών συντελεστών και των ασφαλιστικών εισφορών, η συνολική επιβάρυνση της εργασίας εμφανίζεται υψηλή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Eurostat: Ένας στους τέσσερις νέους στην Ευρώπη εργάζεται ενώ σπουδάζει – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 22.01.26

Ένας στους τέσσερις νέους στην Ευρώπη εργάζεται κατά τη διάρκεια των σπουδών - Τι ισχύει στην Ελλάδα

Η Ελλάδα καταγράφει από τα χαμηλότερα ποσοστά στην ΕΕ στις ηλικίες 15-29 ετών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, δεδομένου ότι στη χώρα μας η εργασία μαθητών και φοιτητών αποτελεί εξαίρεση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Workmonitor 2026: Δεύτερη δουλειά για να βγει ο μήνας ψάχνει ο ένας στους δύο Έλληνες εργαζόμενους
Έρευνα Randstad 22.01.26

Workmonitor 2026: Δεύτερη δουλειά για να βγει ο μήνας ψάχνει ο ένας στους δύο Έλληνες εργαζόμενους

Η διεθνής έρευνα Workmonitor 2026 της Randstad, δείχνει μια αγορά εργασίας σε κρίσιμη καμπή. Μεγαλώνει η ψαλίδα των προσδοκιών μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων στην Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ηράκλειο: Στη φυλακή 39χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα με το ανήλικο παιδί της
Στο Ηράκλειο 23.01.26

Στη φυλακή 39χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι σε μητέρα με το ανήλικο παιδί της

Ο 39χρονος δράστης, που καταδίωξε μητέρα και παιδί ενώ περπατούσαν στον δρόμο στις Γούβες στο Ηράκλειο, παραπέμφθηκε στο Αυτόφωρο για απειλή και φθορά ξένης περιουσίας και καταδικάστηκε σε φυλάκιση

Σύνταξη
Κηδεία του Valentino – Το Χόλιγουντ και η βιομηχανία της μόδας αποχαιρετούν τον «Τελευταίο Αυτοκράτορα»
Τέλος εποχής 23.01.26

Κηδεία του Valentino - Το Χόλιγουντ και η βιομηχανία της μόδας αποχαιρετούν τον «Τελευταίο Αυτοκράτορα»

Συνάδελφοι σχεδιαστές μόδας, υποστηρικτές, διάδοχοι και θαυμαστές του αείμνηστου Ιταλού σχεδιαστή μόδας Valentino Garavani αποτίουν σήμερα φόρο τιμής στη Ρώμη, στην κηδεία του θρυλικού μόδιστρου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν η υγεία των παιδιών γίνεται υπόθεση επιβίωσης για τα μικρά νησιά
Η ανάγκη 23.01.26

Όταν η υγεία των παιδιών γίνεται υπόθεση επιβίωσης για τα μικρά νησιά

Ο δήμος Κύθνου απευθύνει δημόσια έκκληση για την κάλυψη θέσης παιδιάτρου στο νησί, προσφέροντας, πέρα από τον μισθό που προβλέπεται από το κράτος, μηνιαίο επίδομα ύψους 1.000 ευρώ από ίδιους πόρους.

Σύνταξη
Γιατί ο υπερτουρισμός δεν είναι θέμα αριθμών – Η διασπορά ως λύση «κλειδί»
Μια διαφορετική προσέγγιση 23.01.26

Γιατί ο υπερτουρισμός δεν είναι θέμα αριθμών – Η διασπορά ως λύση «κλειδί»

Στους ολοένα πιο αβέβαιους καιρούς που διανύουμε, οι παραδοσιακά δημοφιλείς ευρωπαϊκοί προορισμοί φαίνεται να επηρεάζονται δυσανάλογα - Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά ο υπερτουρισμός

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ηράκλειο: «Η Ελλάδα σκοτώνει την τέχνη» – Στους δρόμους οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείου
Ελλάδα 23.01.26

«Η Ελλάδα σκοτώνει την τέχνη» - Στους δρόμους οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείου στο Ηράκλειο

Σε κατάληψη έχουν προχωρήσει οι μαθητές του Μουσικού και Καλλιτεχνικού σχολείο στο Ηράκλειο της Κρήτης - Μαθήματα σε λυόμενα, χωρίς καθηγητές και υποδομές

Σύνταξη
Σχεδιασμός νέου οδικού άξονα στην Ρόδο
Οδικές υποδομές 23.01.26

Σχεδιασμός νέου οδικού άξονα στην Ρόδο

Συνεργασία Δήμου Ρόδου και Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για την κοινή χάραξη και υλοποίηση νέου οδικού άξονα σύνδεσης της Λεωφόρου Καλλιθέας με την Εθνική Οδό Ρόδου-Λίνδου.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Το σκάνδαλο των υποκλοπών τώρα αρχίζει – Μύδροι κατά της κυβέρνησης μετά την αποκάλυψη του in
Ζητούνται απαντήσεις 23.01.26

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών τώρα αρχίζει» - Μύδροι της Νέας Αριστεράς κατά της κυβέρνησης μετά την αποκάλυψη του in

Μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του in που έφερε στο φως ποιοι βουλευτές της ΝΔ εκφώνησαν τις στημένες ερωτήσεις στην εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές, η Νέα Αριστερά απαιτεί την απόδοση ευθυνών

Σύνταξη
Νέα επαγγελματική «σφαλιάρα» για την Νίκολα Πελτζ με φόντο τον πόλεμο των Μπέκαμ – Είναι ενοχλητικό, δεν βλέπεται
Φαπ 23.01.26

Νέα επαγγελματική «σφαλιάρα» για την Νίκολα Πελτζ με φόντο τον πόλεμο των Μπέκαμ – Είναι ενοχλητικό, δεν βλέπεται

Την ώρα που πολλοί την κατηγορούν ως υπεύθυνη για τον πόλεμο στην οικογένεια Μπέκαμ, η Νίκολα Πελτζ βλέπει και τους κριτικούς να «θάβουν» το τελευταίο της επαγγελματικό εγχείρημα.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική για υποκλοπές – «Πόση ακόμη δυσωδία…»
Πολιτική Γραμματεία 23.01.26

Πυρά ΠΑΣΟΚ σε κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη του in για τις «στημένες» ερωτήσεις στην εξεταστική για υποκλοπές - «Πόση ακόμη δυσωδία...»

«Πόσο ακόμη θα κρύβονται η κυβέρνηση και οι βουλευτές που αναφέρονται στο δημοσίευμα του in;» αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
