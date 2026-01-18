Έρχονται επιδόματα των 300 και 750 ευρώ – Δικαιούχοι και κριτήρια

Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους 300 ευρώ χορηγεί η ΔΥΠΑ σε συγκεκριμένες κατηγορίες μακροχρόνια ανέργων, στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης και με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Δικαιούχοι είναι οι άνεργοι που έχουν συμπληρώσει (από 18.04.2022 και μετά) συνεχόμενη εγγεγραμμένη ανεργία άνω των πέντε ετών, έχουν καταρτίσει Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης, και δεν λαμβάνουν κάποιο επίδομα ή χρηματική ενίσχυση.

Επιπλέον θα πρέπει να έχουν ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, πραγματικό και τεκμαρτό:

-έως δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας, χωρίς εξαρτώμενα μέλη

-έως δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ για τους εν διαστάσει συζύγους, το οποίο προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε τέκνο

-έως είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ για έγγαμους ή για μέρη συμφώνου συμβίωσης χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε τέκνο

-έως είκοσι εννέα χιλιάδες (29.000) ευρώ, για μονογονείς (άγαμοι, σε κατάσταση χηρείας, διαζευγμένοι που ασκούν κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα), το οποίο προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €) ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο

Δεν απαιτείται αίτηση

Για την καταβολή της ενίσχυσης δεν χρειάζεται ξεχωριστή αίτηση. Οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν αυτεπάγγελτα και αυτοματοποιημένα, με βάση τα στοιχεία που τηρεί η ΔΥΠΑ.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι δικαιούχοι να έχουν επικαιροποιημένα τα προσωπικά και τραπεζικά τους στοιχεία, καθώς το ποσό πιστώνεται αυτόματα στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό.

Voucher 750€ από τη ΔΥΠΑ

Έρχεται νέο μεγάλο πρόγραμμα επιδότησης για χιλιάδες εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα! Μέσω του νέου voucher των 750€ της ΔΥΠΑ, όσοι συμμετάσχουν σε πιστοποιημένη εξ αποστάσεως κατάρτιση θα λάβουν καθαρά το ποσό στον λογαριασμό τους. Η ζήτηση είναι ήδη αυξημένη. Το goLearn πραγματοποιεί πανελλαδική τηλεφωνική ενημέρωση και δωρεάν κατάρτιση σε σύγχρονα αντικείμενα, ώστε να μη χάσει κανείς την ευκαιρία.

Δικαιούχοι είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτως ειδικότητας, οι οποίοι πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής σε προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων. Το voucher συνδέεται με πιστοποιημένη κατάρτιση που πραγματοποιείται εξ αποστάσεως και οδηγεί σε οικονομική ενίσχυση μετά την ολοκλήρωση.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επίσης και άνεργοι που επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους.

Πώς κάνετε αίτηση

Η αίτηση γίνεται στην σελίδα goLearn σε ειδική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το πρόγραμμα προβλέπει:

-Εξ αποστάσεως κατάρτιση (e-learning) 150 ωρών

-Εξειδικευμένα αντικείμενα με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας

-Πιστοποίηση γνώσεων από αναγνωρισμένο φορέα

-Οικονομική ενίσχυση 750 ευρώ καθαρά μετά την ολοκλήρωση

-Συμμετοχή εξ ολοκλήρου online, χωρίς φυσική παρουσία

Η πληρωμή του ποσού πραγματοποιείται μετά:

-Την ολοκλήρωση της κατάρτισης

-Τη συμμετοχή στις προβλεπόμενες αξιολογήσεις

-Την επιτυχή πιστοποίηση

-Την κατάθεση του ποσού απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του ωφελούμενου

Πηγή: ot.gr