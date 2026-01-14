newspaper
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΔΥΠΑ: Τα νέα προγράμματα απασχόλησης για ειδικές ομάδες ανέργων
Οικονομία 14 Ιανουαρίου 2026

ΔΥΠΑ: Τα νέα προγράμματα απασχόλησης για ειδικές ομάδες ανέργων

Έμφαση από την ΔΥΠΑ δίνεται στον «σκληρό πυρήνα» της ανεργίας – Στόχος η δημιουργία πάνω από 120.000 θέσεων εργασίας

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Στην δημιουργία πάνω από 120.000 θέσεων εργασίας μέσω των προγραμμάτων απασχόλησης στοχεύει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), εντός του 2026.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται – κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων – στον «σκληρό πυρήνα» της ανεργίας, δηλαδή στις γυναίκες τους νέους και τους μακροχρονίους ανέργους, ομάδες του πληθυσμού που εξακολουθούν να έχουν υψηλά ποσοστά ανεργίας παρότι το γενικό ποσοστό της ανεργίας έχει υποχωρήσει πλέον κοντά στο 8%.

Ποια είναι τα νέα προγράμματα

Τα νέα προγράμματα που ξεκίνησαν ή πρόκειται να ξεκινήσουν αφορούν:

Πρόγραμμα πρόσληψης 10.000 μητέρων ανήλικων τέκνων: Το πρώτο από τα νέα προγράμματα που θα ενεργοποιηθεί το πρώτο δίμηνο του έτους αφορά την πρόσληψη 10.000 ανέργων γυναικών, με έμφαση στις μητέρες παιδιών έως 15 ετών.

Στόχος είναι η ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και η διευκόλυνση της επιστροφής των μητέρων στην αγορά εργασίας, μέσα από επιδοτούμενες θέσεις διάρκειας 12 έως 18 μηνών. Το πρόγραμμα προβλέπει 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 5.000 θέσεις μερικής απασχόλησης, με μηνιαία επιδότηση έως 1.004 ευρώ και προϋπολογισμό 101,8 εκατ. ευρώ.

Για τις θέσεις πλήρους απασχόλησης, η επιχορήγηση ανέρχεται έως το 70% του κόστους για γυναίκες άνεργες έως 12 μήνες και έως το 80% για μακροχρόνια άνεργες ή μητέρες ανήλικων τέκνων. Στις θέσεις μερικής απασχόλησης η επιδότηση φτάνει έως 680 ευρώ μηνιαίως.

Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων άνω των 30 ετών με έμφαση σε γυναίκες και άνω των 50 ετών: Ήδη ξεκίνησε πρόγραμμα απασχόλησης περίπου 40.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω, με προτεραιότητα στις γυναίκες και στους ανέργους άνω των 50 ετών, ενώ η επιχορήγηση κυμαίνεται από 35% έως 75% του συνολικού κόστους εργασίας, για διάστημα 12 μηνών, ανάλογα με την ηλικία και τα χαρακτηριστικά των ωφελουμένων.

Δικαιούχοι είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. Προϋπόθεση ένταξης είναι η επιχείρηση να μην έχει μειώσει το προσωπικό της κατά το τρίμηνο πριν την αίτηση συμμετοχής.

Επιχειρηματικότητα νέων 18–29 ετών: Το πρόγραμμα αφορά τη στήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας και προβλέπει τη δημιουργία 2.114 νέων επιχειρήσεων με επιχορήγηση 17.500 ευρώ ανά δικαιούχο. Η δράση απευθύνεται σε νέους 18–29 ετών, εγγεγραμμένους στη ΔΥΠΑ, με στόχο να ενθαρρυνθεί η αυτοαπασχόληση και να αναπτυχθούν βιώσιμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

Η επιχορήγηση καταβάλλεται σε τρεις δόσεις: 5.500 ευρώ με την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ, 6.000 ευρώ μετά τη συμπλήρωση του πρώτου εξαμήνου λειτουργίας, 6.000 ευρώ μετά το δεύτερο εξάμηνο. Οι συμμετέχοντες μπορούν να λειτουργήσουν ως ατομικοί επιχειρηματίες ή να συστήσουν εταιρεία (ΟΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ κ.ά.).

Πρόγραμμα απασχόλησης 5.971 νέων 18–29 ετών: Αφορά  6.000 νέους ηλικίας 18–29 ετών, με επιχορήγηση έως 1.256 ευρώ τον μήνα ανά θέση. Το πρόγραμμα καλύπτει μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος και στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για νέους χωρίς επαγγελματική εμπειρία.

Ωφελούμενοι είναι νέοι εκτός εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης (NEETs), εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, σε όλη τη χώρα.

Τοπικά σχέδια ενίσχυσης επιχειρηματικότητας: Σε εξέλιξη βρίσκεται ήδη η υποβολή αιτήσεων για τη δημιουργία 850 νέων επιχειρήσεων σε περιοχές με υψηλά ποσοστά ανεργίας, με επιχορήγηση 14.800 ευρώ ανά επιχείρηση. Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 12 μηνών και αποτελεί τον Δ΄ κύκλο του προγράμματος επιχειρηματικότητας της ΔΥΠΑ.

Η επιχορήγηση καταβάλλεται σε τρεις δόσεις (4.000 ευρώ με την έναρξη, 5.400 ευρώ στο εξάμηνο και 5.400 ευρώ στο τέλος του έτους). Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 18–60 ετών, εγγεγραμμένους στη ΔΥΠΑ, που θέλουν να ιδρύσουν επιχείρηση στις εξής περιοχές: Καστοριά, Αχαΐα, Σέρρες, Ρόδος, Πέραμα, Κερατσίνι–Δραπετσώνα και Σαλαμίνα. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 12,58 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

– Επανένταξη ευάλωτων ομάδων και ΑμεΑ στην εργασία: Το πρόγραμμα αφορά την επανένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) και προβλέπει τη δημιουργία 3.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους 30 ετών και άνω. Η επιδότηση φτάνει έως 1.004 ευρώ τον μήνα, για διάρκεια 12 έως 18 μηνών.

Ωφελούμενοι είναι άτομα με αναπηρία, γυναίκες θύματα έμφυλης ή ενδοοικογενειακής βίας, άτομα που ολοκλήρωσαν προγράμματα απεξάρτησης, αποφυλακισμένοι, νεαρά άτομα σε κοινωνικό κίνδυνο, διεμφυλικά πρόσωπα, θύματα εμπορίας ανθρώπων και ενήλικες που συνεχίζουν να διαμένουν σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας.

Στοχευμένα προγράμματα για την απασχόληση πυρόπληκτων στην Αττική, αλλά και για πρώην εργαζόμενους των Ναυπηγείων Ελευσίνας:  Θα ξεκινήσει στο Α εξαμήνου του έτους  για την οικονομική ενίσχυση και την επανένταξη στην αγορά εργασίας εργαζόμενων που έχασαν τη δουλειά τους λόγω των πυρκαγιών στην Αττική, αλλά και πρώην εργαζόμενων στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά.

Πηγή: OT

Economy
Ακρίβεια: Γιατί τα κυβερνητικά μέτρα «δεν περνάνε» στην τσέπη των καταναλωτών

Ακρίβεια: Γιατί τα κυβερνητικά μέτρα «δεν περνάνε» στην τσέπη των καταναλωτών

ΑΔΜΗΕ: Προ των πυλών η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

ΑΔΜΗΕ: Προ των πυλών η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

inWellness
inTown
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Stream newspaper
ΑΕΠ: Το στρεβλό μονοπάτι της ανάπτυξης στην Ελλάδα – Τι λείπει πραγματικά από την ελληνική οικονομία
Οικονομικές Ειδήσεις 14.01.26

Το στρεβλό μονοπάτι της ανάπτυξης στην Ελλάδα - Τι λείπει πραγματικά από την ελληνική οικονομία

Αντί για μια υγιή παραγωγική βάση, η ανάπτυξη (ΑΕΠ) ιστορικά τροφοδοτείται από την κατανάλωση, τον δανεισμό και την εξάρτηση από συγκεκριμένους τομείς χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Καταξιωμένος οικονομολόγος αναλύει την κατάσταση.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ξεπέρασε τα 16 δισ. ευρώ ο τζίρος των σούπερ μάρκετ το 2025 – Στην κορυφή τα τρόφιμα
Οικονομικές Ειδήσεις 13.01.26

Ξεπέρασε τα 16 δισ. ευρώ ο τζίρος των σούπερ μάρκετ το 2025 – Στην κορυφή τα τρόφιμα

Τα φρέσκα και χύμα προϊόντα (κρέας, ψάρια, φρούτα, λαχανικά κτλ.) σημείωσαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδο, με +10,1% σε αξία, στον συνολικό τζίρο των σούπερ μάρκετ

Σύνταξη
Capital Economics: Ξεχάστε τις «σφαίρες επιρροής», το νου σας στα μπλοκ υπερδυνάμεων
Παγκόσμια σκακιέρα 13.01.26

Capital Economics: Ξεχάστε τις «σφαίρες επιρροής», το νου σας στα μπλοκ υπερδυνάμεων

Το δόγμα "Ντονρόε" αναζωπύρωσε τις συζητήσεις περί σφαιρών επιρροής, με τις ΗΠΑ να εστιάζουν στο Δυτικό Ημισφαίριο. Όμως τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα, υποστηρίζει η Capital Economics.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αγρότες: Στο Μαξίμου η αντιπροσωπεία των «προθύμων» για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – Συνεδριάζει αύριο για κλιμάκωση η Πανελλαδική Επιτροπή
Agro-in 13.01.26 Upd: 15:00

Αγρότες: Στο Μαξίμου η αντιπροσωπεία των «προθύμων» για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – Συνεδριάζει αύριο για κλιμάκωση η Πανελλαδική Επιτροπή

Γνωστά έγιναν τα ονόματα των 25 ατόμων που θα συναντηθούν με τον κ. Μητσοτάκη, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί αν και ποιους τελικά εκπροσωπούν - Την ίδια ώρα οι αγωνιζόμενοι αγρότες κλείνουν δρόμους και τελωνεία και ετοιμάζονται για κλιμάκωση κόντρα στις απειλές για καταστολή και ποινικές διώξεις

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γροιλανδία: Απειλεί τον πρωθυπουργό ο Τραμπ – Κρίσιμη συνάντηση στον Λευκό Οίκο
Νέα δήλωση 14.01.26

Απειλεί τον πρωθυπουργό της Γροιλανδίας ο Τραμπ - Κρίσιμη συνάντηση για το μέλλον του νησιού στον Λευκό Οίκο

Ο Τραμπ έχει βάλει στο στόχαστρό του και τη Γροιλανδία - Η απειλή προς τον Γενς - Φρέντερικ Νίλσεν - Ποιοι είναι οι πλούσιοι ορυκτοί πόροι του νησιού της Αρκτικής

Σύνταξη
Πάτρα: Τι αποκάλυψε ο ταξιτζής που μετέφερε τη 16χρονη Λόρα στην Αθήνα
Εξαφάνιση - θρίλερ 14.01.26

Τι αποκάλυψε ο ταξιτζής που μετέφερε τη 16χρονη Λόρα από την Πάτρα στην Αθήνα

Άφαντη παραμένει η ανήλικη κοπέλα μετά τη μεταφορά της στην Αθήνα από την Πάτρα όπου διέμενε - Στο μικροσκόπιο των Αρχών τα βίντεο από κάμερες ασφαλείας που την δείχνουν σε δρόμους της πρωτεύουσας

Σύνταξη
Αταμάν: «Κάθε ματς είναι must win γιατί θέλουμε να κλείσουμε την κανονική διάρκεια στην καλύτερη θέση»
Euroleague 14.01.26

Αταμάν: «Κάθε ματς είναι must win γιατί θέλουμε να κλείσουμε την κανονική διάρκεια στην καλύτερη θέση»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για την αναμέτρηση με την Μπάγερν στο Μόναχο, για την απουσία του Κέντρικ Ναν, για την εμφάνιση με το Περιστέρι και την ανάγκη για διπλό κόντρα στους Βαυαρούς.

Σύνταξη
Προς κλιμάκωση οι αγρότες – Σκληρό μπρα ντε φερ με την κυβέρνηση που μοιράζει «τυράκια» και εξαπολύει απειλές
Agro-in 14.01.26

Προς κλιμάκωση οι αγρότες – Σκληρό μπρα ντε φερ με την κυβέρνηση που μοιράζει «τυράκια» και εξαπολύει απειλές

Με προτάσεις κλιμάκωσης πραγματοποιείται το μεσημέρι στην Καρδίτσα η νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων - Οι αγρότες που εδώ και 6 εβδομάδες δίνουν αγώνα επιβίωσης καθορίζουν τα επόμενα βήματά τους απορρίπτοντας τα τελεσίγραφα και τις απειλές της κυβέρνησης όπως εκφράστηκαν από τον ίδιο τον Κ. Μητσοτάκη στη συνάντησή του με τους «πρόθυμους»

Σύνταξη
Conference League, νταμπλ, Super Cup και 100 ματς με τον Ολυμπιακό – Ο Μεντιλίμπαρ γράφει ιστορία με τον ΠΑΟΚ (vids)
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Conference League, νταμπλ, Super Cup και 100 ματς με τον Ολυμπιακό – Ο Μεντιλίμπαρ γράφει ιστορία με τον ΠΑΟΚ (vids)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γράφει ιστορία με τον Ολυμπιακό, καθώς στο ματς με τον ΠΑΟΚ φτάνει τις 100 συμμετοχές με τον σύλλογο και τα έχει σαρώσει όλα…

Σύνταξη
Η Καβάλα έχει το δικό της άλσος
Τοπόσημο 14.01.26

Η Καβάλα έχει το δικό της άλσος

Το άλσος της Παναγούδας παραχωρείται άνευ ανταλλάγματος στον Δήμο Καβάλας για 20 χρόνια, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση.

Σύνταξη
Οι σκέψεις του Λουτσέσκου για το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη – Αυτή είναι η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 14.01.26

Οι σκέψεις του Λουτσέσκου για το ντέρμπι στο Καραϊσκάκη – Αυτή είναι η πιθανή ενδεκάδα του ΠΑΟΚ

Τα πλάνα του Ραζβάν Λουτσέσκου για τον σπουδαίο προημιτελικό Κυπέλλου ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ στο Φάληρο – Οι σίγουροι και το μεγάλο δίλημμα του Ρουμάνου τεχνικού

Σύνταξη
Φοινικούντα: Ενώπιον της ανακρίτριας ξανά σήμερα οι δύο 22χρονοι για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ
Τι θα υποστηρίξουν 14.01.26

Σήμερα οι συμπληρωματικές απολογίες των δύο 22χρονων για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Ο ένας 22χρονος, που αντιμετωπίζεται πλέον ως φυσικός αυτουργός των δύο ανθρωποκτονιών στη Φοινικούντα, αρνείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 61χρονο επιστάτη

Σύνταξη
Είναι αυτό το χειρότερο αθλητικό ντεμπούτο όλων των εποχών; Η 21χρονη τενίστρια που έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους
Παρωδία 14.01.26

Είναι αυτό το χειρότερο αθλητικό ντεμπούτο όλων των εποχών; Η 21χρονη τενίστρια που έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους

Η 21χρονη Hajar Abdelkader από την Αίγυπτο έκανε το επαγγελματικό της ντεμπούτο στο τένις σε τουρνουά της Κένυας και κατάφερε να γίνει viral, καθώς φάνηκε να μην έχει παίξει ποτέ ξανά στο παρελθόν.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Eurocup Γυναικών: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη «μάχη» των «16»
Μπάσκετ 14.01.26

Eurocup Γυναικών: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνονται στη «μάχη» των «16»

Μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Eurocup γυναικών για το πρώτο βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά – Οι Ερυθρόλευκες κοντράρονται με την Εστουδιάντες και οι Πράσινες με τη Ζάγκλεμπιε Σοσνόβιετς.

Σύνταξη
Σε κατάσταση σοκ οι κάτοικοι στη Μύκονο με τους φουσκωμένους λογαριασμούς του νερού
Έντονες διαμαρτυρίες 14.01.26

Σε κατάσταση σοκ οι κάτοικοι στη Μύκονο με τους φουσκωμένους λογαριασμούς του νερού

Οι κάτοικοι στη Μύκονο διαμαρτύρονται για τους υπέρογκους λογαριασμούς νερού - Κάτοικοι στην Άνω Μερά λένε ότι τους χρεώνουν για αποχέτευση που δεν υπάρχει

Σύνταξη
FIR Αθηνών: «Ξεκάθαρα διοικητικό αλαλούμ» – Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για το πόρισμα για το black out
«Εγκληματική επιμονή» 14.01.26

«Ξεκάθαρα διοικητικό αλαλούμ» - Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας για το πόρισμα για το black out στο FIR Αθηνών

Όπως τονίζει η ΕΕΕΚΕ, η έκθεση καταγράφει πολύωρη καθυστέρηση στη διάγνωση της αιτίας για το black out στο FIR Αθηνών και έλλειψη ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ των στελεχών της Διοίκησης της ΥΠΑ

Σύνταξη
Δεκαετία Μητσοτάκη: Πάρτι για λωτοφάγους
Opinion 14.01.26

Δεκαετία Μητσοτάκη: Πάρτι για λωτοφάγους

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και το επικοινωνιακό επιτελείο του νομίζουν ότι απευθύνονται σε λωτοφάγους που βλέπουν μόνο τους μπλε φακέλους του υπουργικού συμβουλίου, το επιτελικό κράτος και τον τεχνοκρατισμό

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Κίφερ Σάδερλαντ: Συνελήφθη στο Χόλιγουντ – Τι συνέβη στον διάσημο ηθοποιό
Go Fun 14.01.26

Κίφερ Σάδερλαντ: Συνελήφθη στο Χόλιγουντ - Τι συνέβη στον διάσημο ηθοποιό

Ο Κίφερ Σάδερλαντ είναι ευρέως γνωστός για τον ρόλο του πράκτορα Τζακ Μπάουερ στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά 24, καθώς και για την ερμηνεία του ως προέδρου των ΗΠΑ στη σειρά Designated Survivor.

Σύνταξη
Ιράν: Θα χτυπήσει ο Τραμπ την Τεχεράνη; – Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει πριν πάρει απόφαση
Απανωτές απειλές 14.01.26

Θα χτυπήσει ο Τραμπ το Ιράν; - Τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσει πριν πάρει απόφαση

Οι λόγοι που μπορεί να ωθήσουν τον Τραμπ σε επίθεση κατά του Ιράν - Ακόμα και οι δυνατότητες των ΗΠΑ έχουν όρια, πολλά τα ανοιχτά μέτωπα, γράφει το CNN

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Έρευνες: Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα συνδέονται με μακροζωία και καλύτερη υγεία
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 14.01.26

Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα συνδέονται με μακροζωία και καλύτερη υγεία - Τι έδειξαν έρευνες

Αρκετοί θάνατοι δυνητικά προλαμβάνονται με καθημερινές αυξήσεις στη μέτρια έως έντονη δραστηριότητα ή με μειώσεις του χρόνου καθιστικής ζωής, δείχνουν έρευνες που δημοσιεύτηκαν από τον όμιλο «Lancet»

Σύνταξη
Λένα Ζευγαρά – «Τα Χάνω»: Το γεμάτο παλμό video για τη νέα viral επιτυχία της
Music Stage 14.01.26

Λένα Ζευγαρά – «Τα Χάνω»: Το γεμάτο παλμό video για τη νέα viral επιτυχία της

To music video γυρίστηκε κατά τη διάρκεια live εμφάνισης της Λένας Ζευγαρά στο «VogClub» της Θεσσαλονίκης που επί μήνες αποτέλεσε το πιο hot spot της πόλης και μεταφέρει όλη την «εκρηκτική» της ενέργεια και την ξεχωριστή επαφή που έχει με το κοινό

Σύνταξη
Παρτιζάν – Ολυμπιακός: Στο Βελιγράδι για διπλό… τετράδας οι Ερυθρόλευκοι
Euroleague 14.01.26

Παρτιζάν – Ολυμπιακός: Στο Βελιγράδι για διπλό… τετράδας οι Ερυθρόλευκοι

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Παρτιζάν που είναι στην τελευταία θέση της βαθμολογίας της Euroleague (20:30, NovaSports Prime) και θέλει διπλό που θα τον επαναφέρει γερά στο «κόλπο» της τετράδας.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

