newspaper
Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
09.12.2025 | 14:31
Στο νοσοκομείο οδηγός λεωφορείου έπειτα από ξυλοδαρμό από οδηγό ΙΧ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Πώς θα κινηθεί η απασχόληση στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες – Τι «βλέπουν» οι εργοδότες
Οικονομία 09 Δεκεμβρίου 2025 | 14:36

Πώς θα κινηθεί η απασχόληση στην Ελλάδα τους επόμενους μήνες – Τι «βλέπουν» οι εργοδότες

Τι δείχνει νέα έρευνα προοπτικών για απασχόληση του ομίλου ManpowerGroup

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Στόχοι: Πώς τους καταφέρνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι;

Στόχοι: Πώς τους καταφέρνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι;

Spotlight

Βελτιώνεται η απασχόληση στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα της ManpowerGroup, η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Σύμφωνα με τη νέα Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης του ομίλου ManpowerGroup για το 1ο τρίμηνο του 2026, 520 Έλληνες εργοδότες – που συμμετείχαν στην έρευνα – αναμένουν περαιτέρω άνοδο των επιπέδων στελέχωσης, με τον δείκτη Προοπτικών Απασχόλησης (NEO) να διαμορφώνεται στις 19 μονάδες, αυξημένο κατά 3 μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 8 μονάδες σε ετήσια βάση.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Το 31% των εργοδοτών δηλώνουν ότι σχεδιάζουν να αυξήσουν το προσωπικό τους, το 14% αναμένουν μείωση, το 52% προβλέπουν ότι τα επίπεδα στελέχωσης θα παραμείνουν αμετάβλητα, ενώ το 3% δεν είναι βέβαιοι. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ελλάδα τοποθετείται στο τελευταίο μισό των χωρών ως προς τις συνολικές προσδοκίες για απασχόληση, υπολειπόμενη κατά 5 μονάδες του παγκόσμιου μέσου όρου.

Κλαδικές Τάσεις

Ο κλάδος της Τεχνολογίας, των Μέσων & Τηλεπικοινωνιών (43%) καταγράφει τις ισχυρότερες προοπτικές απασχόλησης, σημειώνοντας άνοδο 16 μονάδων από το προηγούμενο τρίμηνο.

Ο κλάδος του Τουρισμού, τα Ξενοδοχεία & η Εστίαση (35%) παρουσιάζει τη μεγαλύτερη τριμηνιαία βελτίωση ανάμεσα σε όλους τους κλάδους, με ενίσχυση 41 μονάδων.

ΔΥΠΑ

Βιομηχανία (34%) ακολουθεί, με αύξηση 16 μονάδων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Πιο συγκρατημένες προοπτικές καταγράφονται στους κλάδους:

  • Εμπόριο & Logistics (17%)
  • Χρηματοοικονομικά & Ασφάλειες (11%)
  • Κατασκευές & Ακίνητα (9%)
  • Eπαγγελματικές, Επιστημονικές & Τεχνικές Υπηρεσίες (9%)
  • Δημόσιος Τομέας, Υγεία & Κοινωνικές Υπηρεσίες (5%)
  • Κοινωφελείς Υπηρεσίες & Φυσικοί Πόροι (4%)

Ειδική αναφορά αξίζει και ο κλάδος της Πληροφορικής, ο οποίος παρουσιάζει προοπτικές απασχόλησης 36%. Ο συγκεκριμένος κλάδος σχηματίστηκε από τη συνένωση υποτομέων τεχνολογίας και υπηρεσιών πληροφορικής που προέρχονται από διάφορους κλάδους, όπως η Βιομηχανία, η Τεχνολογία, τα Μέσα & Τηλεπικοινωνίες και οι Επαγγελματικές, Επιστημονικές & Τεχνικές Υπηρεσίες. Λόγω της επικάλυψης με άλλους κλάδους, ο κλάδος της Πληροφορικής παρακολουθείται ξεχωριστά και δεν συγκρίνεται άμεσα με τους υπόλοιπους της έρευνας.

Η στελέχωση

Λόγοι αύξησης στελέχωσης:

  • Η εταιρεία αναπτύσσεται, δημιουργώντας περισσότερες θέσεις: 34%
  • Επέκταση σε νέους τομείς, απαιτώντας νέους ρόλους: 27%
  • Κάλυψη θέσεις που άνοιξαν λόγω αποχωρήσεων εργαζομένων πριν το προηγούμενο τρίμηνο: 23%

Λόγοι μείωσης στελέχωσης:

  • Οι οικονομικές προκλήσεις επηρεάζουν αρνητικά τη στελέχωση: 30%
  • Παρατηρούνται αποχωρήσεις προσωπικού, με αποτέλεσμα οι κενές θέσεις να μην είναι δυνατόν να καλυφθούν άμεσα. 24%
  • Η αυτοματοποίηση μείωσε την ανάγκη για ορισμένους ρόλους: 23%

Περιφερειακές Προοπτικές Απασχόλησης

  • Αττική (21%): Παραμένει η πιο ανταγωνιστική περιφέρεια. Το NEO είναι σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αυξημένο κατά 6 μονάδες σε σχέση με πέρυσι.
  • Υπόλοιπη Ελλάδα (18%): Καταγράφει τη μεγαλύτερη τριμηνιαία άνοδο, με αύξηση 8 μονάδων.
  • Βόρεια Ελλάδα (12%): Κατατάσσεται τρίτη, με σταθερά θετικές προοπτικές.

επιχειρήσεις

Ανά Μέγεθος Οργανισμού

  • Οργανισμοί με 50–249 εργαζόμενους (33%) παρουσιάζουν τις ισχυρότερες προοπτικές απασχόλησης, καταγράφοντας άνοδο 8 μονάδων από το προηγούμενο τρίμηνο.
  • Οργανισμοί με 10–49 εργαζόμενους (14%) εμφανίζουν τη μεγαλύτερη τριμηνιαία βελτίωση, με ενίσχυση 11 μονάδων.
  • Θετικές προοπτικές καταγράφονται σε όλες τις κατηγορίες μεγέθους, με τις περισσότερες να ενισχύονται τόσο τριμηνιαία όσο και ετήσια.
  • Καζαντζίδης: Σταθερή τροχιά για την αγορά εργασίας

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ManpowerGroup Greece Χαράλαμπος Καζαντζίδης τόνισε: «Τα αποτελέσματα της Έρευνας Προοπτικών Απασχόλησης για το 1ο τρίμηνο του 2026 δείχνουν ότι η ελληνική αγορά εργασίας συνεχίζει να κινείται σε σταθερά θετική τροχιά.

Οι προοπτικές ενισχύονται τόσο σε ετήσια όσο και σε τριμηνιαία βάση, με τους κλάδους: Τεχνολογία, Μέσα & Τηλεπικοινωνίες και Τουρισμό, Ξενοδοχεία & Εστίαση να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη άνοδο. Παράλληλα, η βελτίωση που καταγράφεται στο σύνολο των κλάδων ενισχύεται από σταθερούς οικονομικούς δείκτες, όπως η ισχυρή κατανάλωση, οι αυξημένες επενδύσεις και η ενδυνάμωση της παραγωγής, με τη μεταποιητική δραστηριότητα να δείχνει ιδιαίτερη δυναμική. Η ζήτηση για εξειδικευμένες δεξιότητες παραμένει υψηλή και η ικανότητα των οργανισμών να προσελκύουν και να αναπτύσσουν τους κατάλληλους ανθρώπους θα αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα ανταγωνιστικότητας. Στη ManpowerGroup συνεχίζουμε να στηρίζουμε επιχειρήσεις και εργαζόμενους, συμβάλλοντας στη μετάβαση προς μια πιο ανθεκτική και βιώσιμη αγορά εργασίας.»

Παγκόσμιες Προοπτικές Απασχόλησης

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Έρευνα Προοπτικών Απασχόλησης της ManpowerGroup για το 1ο τρίμηνο του 2026, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 39.000 εργοδότες σε 41 χώρες, καταγράφει σταθερές προοπτικές πρόσληψης στο 24%, με αύξηση κατά μια ποσοστιαία μονάδα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Σημαντικά παγκόσμια στοιχεία ανά κλάδο και περιοχή:

  • Οι πιο αισιόδοξες προοπτικές πρόσληψης καταγράφονται στους κλάδους των Χρηματοοικονομικών και Ασφαλειών (32%), της Τεχνολογίας, των Μέσων & Τηλεπικοινωνιών (29%) και των Κατασκευών και Ακινήτων (27%).
  • Πιο επιφυλακτικοί εμφανίζονται οι εργοδότες στον Δημόσιο Τομέα, την Υγεία & τις Κοινωνικές Υπηρεσίες (20%), τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και Φυσικών Πόρων (22%) και το Εμπόριο & Logistics (23%).
  • Οι μεσαίες επιχειρήσεις (250–999 εργαζόμενοι) καταγράφουν τις υψηλότερες προθέσεις πρόσληψης διεθνώς, με ποσοστό 28%.
  • H Βραζιλία (54%) καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό στις προθέσεις προσλήψεων παγκοσμίως.
  • Η Ευρώπη και Μέση Ανατολή καταγράφει τις χαμηλότερες προσδοκίες με ποσοστό 20%, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (46%) να προηγούνται, ενώ Ηνωμένο Βασίλειο (13%), Ρουμανία (0%) και Σλοβακία (-3%) σημειώνουν τις πιο αδύναμες επιδόσεις.

MPG

Πηγή: OT

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Μισθοί: Τι ψαλιδίζει το εισόδημα των Ελλήνων

Μισθοί: Τι ψαλιδίζει το εισόδημα των Ελλήνων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Στόχοι: Πώς τους καταφέρνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι;

Στόχοι: Πώς τους καταφέρνουν οι επιτυχημένοι άνθρωποι;

Κόσμος
Τραμπ στο Politico: Νέα επίθεση στην Ευρώπη – Αποκαλεί αδύναμους τους ηγέτες της

Τραμπ στο Politico: Νέα επίθεση στην Ευρώπη – Αποκαλεί αδύναμους τους ηγέτες της

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας
Οικονομικές Ειδήσεις 09.12.25

Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας

Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος προβλέπεται πιο λιτό από ποτέ, για τα νοικοκυριά, που γονατίζουν από την ακρίβεια σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς

Σύνταξη
Χατζηδάκης: Πρόσκληση σε επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ για επενδύσεις στην Ελλάδα
Οικονομικές Ειδήσεις 09.12.25

Χατζηδάκης: Πρόσκληση σε επιχειρήσεις από τις ΗΠΑ για επενδύσεις στην Ελλάδα

Πρόσκληση σε περισσότερες αμερικανικές επιχειρήσεις να επενδύσουν στη χώρα μας, απηύθυνε ο κ. Χατζηδάκης, θριαμβολογώντας (ξανά) για τις ενεργειακές συμφωνίες και αναφέροντας ότι η δημοσιονομική σταθερότητα και οι μεταρρυθμίσεις αποτελούν πυλώνες της κυβερνητικής πολιτικής

Σύνταξη
Ο πλανήτης μπροστά σε νέα κρίση χρέους – Καμπάνα κινδύνου από τη Διεθνή Τράπεζα Διακανονισμών
Κίνδυνοι εν όψει 09.12.25

Ο πλανήτης μπροστά σε νέα κρίση χρέους – Καμπάνα κινδύνου από τη Διεθνή Τράπεζα Διακανονισμών

Το δημόσιο χρέος δεν βρίσκεται μόνο σε χέρια τραπεζών. Τα ομόλογα που κρατούν κερδοσκοπικά hedge funds και συνταξιοδοτικά ταμεία έχει αυξηθεί. Μαζί με την αδιαφάνεια, το κοκτέιλ γίνεται εκρηκτικό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αγρότες: Κλιμακώνουν παρά την καταστολή εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση
Πανελλαδικός ξεσηκωμός 09.12.25 Upd: 12:42

Η καταστολή δεν φρενάρει τα μπλόκα - Κλιμακώνουν οι αγρότες εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση

Αλύγιστοι οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους παρά την καταστολή, εντείνοντας την πίεση στην κυβέρνηση η οποία θορυβημένη αναζητεί διέξοδο βλέποντας ότι το χαρτί του κοινωνικού αυτοματισμού δεν έφερε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα

Σύνταξη
Ενοίκια: Σενάρια για κατώτατο όριο μισθώματος μετά τα «λαβράκια» της ΑΑΔΕ
Στεγαστική κρίση 09.12.25

Ενοίκια: Σενάρια για κατώτατο όριο μισθώματος μετά τα «λαβράκια» της ΑΑΔΕ

Αντί να εξεταστεί το αίτημα των ενοικιαστών για πλαφόν στα ενοίκια, διακινούνται σενάρια για επιβολή κατώτατου ορίου μισθώματος. Ανησυχίες για νέες αυξήσεις.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Στα άκρα η σύγκρουση κυβέρνησης και αγροτών – Σκληρή καταστολή ενάντια στο πανελλαδικό άπλωμα των μπλόκων
Δείτε χάρτη 08.12.25

Στα άκρα η σύγκρουση κυβέρνησης και αγροτών - Σκληρή καταστολή ενάντια στο πανελλαδικό άπλωμα των μπλόκων

Λάδι στη φωτιά από την κυβέρνηση - Αντιμέτωποι με κατηγορίες για «εγκληματική οργάνωση» αγρότες στην Κρήτη - Πληθαίνουν και ισχυροποιούνται τα μπλόκα σε όλη την Ελλάδα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
MadWalk 2025: Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο MEGA
Media 09.12.25

MadWalk 2025: Το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου αποκλειστικά στο MEGA

Η μόδα συναντά τη μουσική σε ένα φαντασμαγορικό τηλεοπτικό show που συνδυάζει λάμψη, δημιουργικότητα και μοναδικές στιγμές. Το MadWalk 2025 by Three Cents έρχεται αποκλειστικά στο MEGA, το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, στις 23:00.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το πρώτο χάσμα φιλοδοξίας σε μία δεκαετία – Γιατί οι γυναίκες «απομακρύνονται» από τις προαγωγές
DEI 09.12.25

ΗΠΑ: Το πρώτο χάσμα φιλοδοξίας σε μία δεκαετία – Γιατί οι γυναίκες «απομακρύνονται» από τις προαγωγές

Ένα νέο χάσμα ανοίγει στον χώρο εργασίας στις ΗΠΑ: οι γυναίκες απομακρύνονται από την προοπτική προαγωγής, καθώς οι ευκαιρίες και η υποστήριξη περιορίζονται.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στη δίνη τριών συνεχόμενων κακοκαιριών επί 18 μέρες 28 νομοί της χώρας- «Δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο»
Ασυνήθιστο Φαινόμενο 09.12.25

Στη δίνη τριών συνεχόμενων κακοκαιριών επί 18 μέρες 28 νομοί της χώρας- «Δεν είναι συνηθισμένο το φαινόμενο»

Ο Κώστας Λαγουβάρδος, η Κατερίνα Παπαγιαννάκη, ο Μιχάλης Διακάκης και ο Νικήτας Μυλόπουλος αναλύουν τη συμπεριφορά και το αποτύπωμα των τριών συνεχόμενων κακοκαιριών στη χώρα μας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Αγρότες: Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τα μπλόκα – Τους απειλεί με αυτόφωρο
Ελλάδα 09.12.25

Παρέμβαση του Αρείου Πάγου για τα μπλόκα των αγροτών - Τους απειλεί με αυτόφωρο

Μετά την σκληρή αστυνομική καταστολή στα αγροτικά μπλόκα, έρχεται και η εντολή του Αρείου Πάγου για αυτόφωρο, δυναμιτίζοντας περαιτέρω το κλίμα. Αμετακίνητοι και οργισμένοι οι αγρότες, στα άκρα η σύγκρουση με την κυβέρνηση.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ευθανασία: Θα έπρεπε να μπορείτε να ζητήσετε από έναν γιατρό να σας βοηθήσει να πεθάνετε;
Ένα αμφιλεγόμενο ερώτημα 09.12.25

Θα έπρεπε να μπορείτε να ζητήσετε από έναν γιατρό να σας βοηθήσει να πεθάνετε;

Η ευθανασία είναι μια αμφιλεγόμενη πρακτική. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι όμως επιδιώκουν να ορίσουν τους όρους του θανάτου τους με τον ίδιο τρόπο που ορίζουν άλλες πτυχές της ζωής τους.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Ο Τραμπ ξαναχτυπά: «Η Ευρώπη είναι μια αποσυντιθέμενη ομάδα εθνών που διοικείται από αδύναμους ανθρώπους»
Politico 09.12.25

Ο Τραμπ ξαναχτυπά: «Η Ευρώπη είναι μια αποσυντιθέμενη ομάδα εθνών που διοικείται από αδύναμους ανθρώπους»

Σε συνέντευξή του στο POLITICO, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε καμία διαβεβαίωση στους συμμάχους της Αμερικής σχετικά με τη Ρωσία και δεσμεύτηκε να αναδιαμορφώσει την πολιτική της Ευρώπης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει
Ανατροπή 09.12.25

«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει

Μετά τις προσβλητικές δηλώσεις του για ορισμένους ηθοποιούς, φαίνεται πως υπάρχει ένας καλλιτέχνης με τον οποίο ο Κουέντιν Ταραντίνο θα ήθελε πάρα πολύ να συνεργαστεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τραμπ: Είναι ώρα η Ουκρανία να κάνει εκλογές – Η Ρωσία είναι σε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις
Τι είπε για Ρωσία 09.12.25

Τραμπ: Είναι ώρα για την Ουκρανία να κάνει εκλογές - Η Ρωσία είναι σε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις

«Είναι σημαντική στιγμή για την Ουκρανία να προχωρήσει σε εκλογές, μπορεί ο Ζελένσκι να κερδίσει», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Politico - Επίθεση και στους Ευρωπαίους

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
THE COMMERSE Business Summit: Έρχεται στην Πειραιώς 260
Τα Νέα της Αγοράς 09.12.25

THE COMMERSE Business Summit: Έρχεται στην Πειραιώς 260

Το ΤΗΕ COMMERCE είναι μία στρατηγική επένδυση για το εμπόριο. Και αφορά όσους επιδιώκουν εξέλιξη, συνεργασίες και νέες ευκαιρίες. 12/12 | Πειραιώς 260

Σύνταξη
Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;
Κόσμος 09.12.25

Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;

Εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων με τη Ρωσία, ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα άμυνας εξετάζει το ζήτημα του κατά πόσον η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερα πυρηνικά υποβρύχια

Σύνταξη
Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας
Οικονομικές Ειδήσεις 09.12.25

Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας

Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος προβλέπεται πιο λιτό από ποτέ, για τα νοικοκυριά, που γονατίζουν από την ακρίβεια σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς

Σύνταξη
Must Read
Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο