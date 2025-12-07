newspaper
Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
07.12.2025 | 12:30
Αναστάτωση στο Χίθροου: Επίθεση με σπρέι πιπεριού, αναφορές για τραυματίες – Μια σύλληψη
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Μερική απασχόληση: Ποιες χώρες έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Ευρώπη – Τι ισχύει για την Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 07 Δεκεμβρίου 2025 | 13:42

Μερική απασχόληση: Ποιες χώρες έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Ευρώπη – Τι ισχύει για την Ελλάδα

Πώς εξηγείται ότι τα ποσοστά μερικής απασχόλησης διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα στην Ευρώπη - Δραματικό το έμφυλο χάσμα

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί νιώθουμε καλύτερα το πρωί, σύμφωνα με την επιστήμη;

Γιατί νιώθουμε καλύτερα το πρωί, σύμφωνα με την επιστήμη;

Spotlight

Τα ποσοστά μερικής απασχόλησης παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.

«Οι περισσότερες οικονομίες της Ανατολικής Ευρώπης είναι περισσότερο προσανατολισμένες προς τη μεταποίηση, όπου οι θέσεις πλήρους απασχόλησης είναι ο κανόνας»

Με βάση τα στοιχεία της ευρωπαϊκής υπηρεσίας, το 17,1% των απασχολούμενων στην ΕΕ εργάζονταν υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης το 2024.

Η Eurostat ορίζει ως εργαζόμενο μερικής απασχόλησης κάποιον του οποίου οι ώρες δουλειάς είναι λιγότερες σχετικά με έναν εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης στην κύρια εργασία του, όπως σημειώνει το Euronews.

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σημειώνει ότι αυτό συνήθως σημαίνει εργασία λιγότερο από 30 ώρες την εβδομάδα, και αυτό ισχύει τόσο για τους μισθωτούς όσο και για τους αυτοαπασχολούμενους.

Ελβετία και Ολλανδία στην κορυφή της σχετικής λίστας

Σε 33 ευρωπαϊκές χώρες, το ποσοστό μερικής απασχόλησης κυμαίνεται από 1,5% στη Βουλγαρία έως 40,5% στην Ελβετία, με την Ολλανδία να ακολουθεί από κοντά με 38,9%.

Το ποσοστό είναι επίσης πολύ υψηλό στην Αυστρία και τη Γερμανία, όπου περίπου τρεις στους δέκα ανθρώπους εργάζονται με μερική απασχόληση.

Στο άλλο άκρο της κατάταξης, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Ρουμανία, η Κροατία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία παρουσιάζουν ποσοστά κάτω του 5%.

Σύμφωνα με την Eurostat, το ποσοστό μερικής απασχόλησης στην Ελλάδα είναι 6,2%.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν μια περιφερειακή τάση σε ολόκληρη την Ευρώπη, δείχνοντας ότι η μερική απασχόληση είναι γενικά πολύ λιγότερο διαδεδομένη στα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη σε σύγκριση με τη Δυτική και Βόρεια Ευρώπη.

Πηγή: Eurostat / Euronews

Πιο συνηθισμένη η μερική απασχόληση για γυναίκες, νέους και γηραιότερους εργαζόμενους

«Οι γυναίκες, οι νέοι, οι εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας και τα άτομα με μειωμένη ικανότητα εργασίας τείνουν να προτιμούν τη μερική απασχόληση. Ως εκ τούτου, οι χώρες όπου αυτές οι ομάδες έχουν υψηλά ποσοστά απασχόλησης τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα μερικής απασχόλησης», δήλωσαν οι Ράσα Μιέζινε και Σάντρα Κρουτουλιένε από το Λιθουανικό Κέντρο Κοινωνικών Επιστημών στο Euronews Business.

Για παράδειγμα, Μιέζινε και Κρουτουλιένε εξήγησαν ότι το 2024 η Ολλανδία είχε το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης γυναικών στην ΕΕ, 12,7 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Η απασχόληση των νέων (15-24 ετών) στην Ολλανδία ήταν πάνω από 40 μονάδες υψηλότερη, ενώ το ποσοστό απασχόλησης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας (60-64 ετών) ήταν πάνω από 15 μονάδες υψηλότερο.

«Όλοι αυτοί οι δείκτες ήταν πολύ υψηλότεροι από τους μέσους όρους της ΕΕ των 27. Αντίθετα, σε χώρες όπου αυτές οι ομάδες είναι λιγότερο ενεργές στην αγορά εργασίας, τα επίπεδα μερικής απασχόλησης τείνουν να είναι χαμηλότερα», ανέφεραν.

Για παράδειγμα, στη Βουλγαρία, το ποσοστό απασχόλησης των νέων ήταν λιγότερο από το μισό του μέσου όρου της ΕΕ.

«Οι θέσεις μερικής απασχόλησης είναι επίσης πιο συνηθισμένες σε τομείς που σχετίζονται με τις υπηρεσίες — όπως το λιανικό εμπόριο, η υγεία, η εκπαίδευση και η φιλοξενία — όπου οι ανάγκες σε προσωπικό ποικίλλουν κατά τη διάρκεια της ημέρας ή της εβδομάδας», πρόσθεσαν Μιέζινε και Κρουτουλιένε.

Η μείωση του κόστους εργασίας, ένας από τους στόχους των εργοδοτών

Οι ερευνήτριες σημείωσαν επίσης ότι οι εργοδότες χρησιμοποιούν συμβάσεις μερικής απασχόλησης για να επιτύχουν ευελιξία στο προσωπικό, να μειώσουν το κόστος εργασίας και να προσαρμοστούν στις διακυμάνσεις της ζήτησης.

Για παράδειγμα, οι μίνι-θέσεις εργασίας αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα της γερμανικής αγοράς εργασίας και δημιουργούν μεγάλο αριθμό θέσεων μερικής απασχόλησης.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ), η απασχόληση στον τομέα των υπηρεσιών αντιπροσώπευε πάνω από το 80% της συνολικής απασχόλησης στη Σουηδία, την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο, ενώ ήταν σημαντικά χαμηλότερη στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Βουλγαρία, Ρουμανία) ή της Κεντρικής Ευρώπης (Πολωνία, Σλοβακία, Ουγγαρία).

«Οι περισσότερες οικονομίες της Ανατολικής Ευρώπης είναι περισσότερο προσανατολισμένες προς τη μεταποίηση, όπου οι θέσεις πλήρους απασχόλησης είναι ο κανόνας», πρόσθεσαν οι ερευνήτριες.

Το επίπεδο των μισθών είναι ένας άλλος παράγοντας.

Μιέζινε και Κρουτουλιένε επεσήμαναν ότι στις οικονομίες με υψηλότερους μισθούς, η μερική απασχόληση μπορεί να προσφέρει επαρκές εισόδημα, ενώ στις οικονομίες με χαμηλότερους μισθούς, μπορεί να μην είναι οικονομικά βιώσιμη — μειώνοντας τόσο το ενδιαφέρον των εργαζομένων όσο και τις προσφορές των εργοδοτών.

«Αυτό εξηγεί γιατί η μερική απασχόληση παραμένει σχετικά χαμηλή σε πολλές χώρες της Ανατολικής Ευρώπης», ανέφεραν.

Δραματικό το έμφυλο χάσμα – Η εξαίρεση της Ρουμανίας

Η μερική απασχόληση είναι πολύ υψηλότερη μεταξύ των γυναικών από ό,τι μεταξύ των ανδρών, φτάνοντας συνολικά το 27,8% σε σύγκριση με το 7,7%.

Στην Ελβετία, την Ολλανδία και την Αυστρία, περισσότερες από τις μισές γυναίκες που εργάζονται απασχολούνται με μερική απασχόληση.

Η Γερμανία βρίσκεται επίσης πολύ κοντά σε αυτό το επίπεδο.

Η Ρουμανία αποτελεί τη μόνη εξαίρεση, όπου το ποσοστό είναι ελαφρώς υψηλότερο μεταξύ των ανδρών, ενώ στη Βουλγαρία δεν υπάρχει διαφορά.

Εάν το ποσοστό μερικής απασχόλησης είναι χαμηλό, το χάσμα μεταξύ των φύλων είναι μικρότερο σε απόλυτους αριθμούς, αλλά μπορεί να εξακολουθεί να είναι μεγάλο σε σχετικούς όρους, τονίζεται.

Δραματικό είναι το έμφυλο χάσμα όσον αφορά τη μερική απασχόληση στην Ευρώπη.

Η περίπτωση της Ολλανδίας

«Ένας βασικός λόγος (σ.σ. για το χάσμα) είναι οι ιστορικές διαφορές τόσο στη θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας όσο και στις γενικότερες εξελίξεις στην αγορά εργασίας», δήλωσε η καθηγήτρια Μάρα Γέρκες από το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης στο Euronews Business.

Η Γέρκες σημείωσε ότι στην Ολλανδία, η ιστορική εξέλιξη της μερικής απασχόλησης αρχικά οφείλεται στην ανάγκη για περισσότερους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια της έλλειψης εργατικού δυναμικού στη δεκαετία του 1960.

Το 1957, η Ολλανδία κατάργησε τον νόμο «marriage bar» που απαιτούσε από τις γυναίκες να εγκαταλείπουν ορισμένες θέσεις εργασίας μετά τον γάμο τους.

«Σιγά-σιγά, η μερική απασχόληση άρχισε να θεωρείται ως ένας τρόπος για τις γυναίκες να συνδυάζουν τις οικιακές εργασίες με την αμειβόμενη εργασία, καθώς θεωρούνταν – και γενικά εξακολουθούν να θεωρούνται – ως οι υπεύθυνες για το μεγαλύτερο μέρος των οικιακών εργασιών», είπε η καθηγήτρια.

Η Μάρα Γέρκες δήλωσε ότι σε διάφορες χώρες, η μερική απασχόληση εδραιώθηκε από άλλες εξελίξεις στην αγορά εργασίας, όπως για παράδειγμα η επιθυμία για συλλογική μείωση των ωρών εργασίας σε αντάλλαγμα για συγκράτηση της αύξησης των μισθών στις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Ως αποτέλεσμα, οι θέσεις μερικής απασχόλησης έχουν γίνει πολύ συνηθισμένες, αποδεκτές και προστατευόμενες, με αποτέλεσμα να συνεχίζουν να είναι δημοφιλείς, ιδίως μεταξύ των γυναικών, σύμφωνα με την ίδια.

Άλλοι παράγοντες

Ο Σταν Ντε Σπιγκελάρε του Πανεπιστημίου της Γάνδης εντοπίζει επίσης διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν τα ποσοστά μερικής απασχόλησης.

Αυτοί περιλαμβάνουν τις μεταβαλλόμενες πολιτισμικές νόρμες σχετικά με την εργασία των γυναικών και τους στάσιμους μισθούς, που καθιστούν την πλήρη απασχόληση ανεπαρκή ως «οικογενειακό εισόδημα», αναγκάζοντας τους ανθρώπους να αναζητήσουν δευτερεύουσες εργασίες.

Επιπλέον, επισημαίνει τις ανεπαρκείς υποδομές που περιορίζουν τη δυνατότητα των μητέρων να εργάζονται με πλήρη απασχόληση, καθώς και την αυξανόμενη ευελιξία των εργασιακών κανονισμών σε χώρες όπως η Γερμανία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Σούπερ μάρκετ: Πώς κλείνει το καλάθι του 2025 και ο γρίφος του 2026

Σούπερ μάρκετ: Πώς κλείνει το καλάθι του 2025 και ο γρίφος του 2026

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί νιώθουμε καλύτερα το πρωί, σύμφωνα με την επιστήμη;

Γιατί νιώθουμε καλύτερα το πρωί, σύμφωνα με την επιστήμη;

Business
AKTOR: Από την ερχόμενη Τρίτη 9 Δεκεμβρίου η Δημόσια Προσφορά για το ομολογιακό

AKTOR: Από την ερχόμενη Τρίτη 9 Δεκεμβρίου η Δημόσια Προσφορά για το ομολογιακό

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η Shein αντεπιτίθεται – Κατηγορεί τη Γαλλία για «κυνήγι μαγισσών»
«Σταυροφορία» 06.12.25

Η Shein αντεπιτίθεται – Κατηγορεί τη Γαλλία για «κυνήγι μαγισσών»

«Ο πελάτης μας είναι θύμα μιας κλίκας, μιας κλίκας των μέσων ενημέρωσης, μιας πολιτικής κλίκας και θα έλεγα μάλιστα και μεροληπτικής μεταχείρισης», δήλωσε δικηγόρος της Shein

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Netflix: Αλλάζει το τοπίο στην ψυχαγωγία – Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner
Πολύπλοκες λεπτομέρειες 06.12.25

Η Netflix αλλάζει το τοπίο στην ψυχαγωγία - Τι σημαίνει η εξαγορά της Warner

Η συμφωνία εξαγοράς από τη Netflix θα πρέπει να λάβει την έγκριση των ρυθμιστικών αρχών ανταγωνισμού στις ΗΠΑ και την Ευρώπη - Ασαφής ο αντίκτυπος στις τιμές

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λαμπαδηδρόμος στην Αθήνα o γιατρός που ανακάλυψε φάρμακο για τον καρκίνο και είναι μέτοχος των Lakers
Ολυμπιακή Φλόγα 07.12.25

Λαμπαδηδρόμος στην Αθήνα o γιατρός που ανακάλυψε φάρμακο για τον καρκίνο και είναι μέτοχος των Lakers

Ο Δρ. Patrick Soon-Shiong, μία τεράστια προσωπικότητα του επιστημονικού και ιατρικού χώρου έτρεξε ως Λαμπαδηδρόμος για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano Cortina 2026.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Πάνος Ρούτσι: Πώς έμαθε για τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη – Για αδιαφορία κατηγορεί την κυβέρνηση
«Νιώθω προδοσία» 07.12.25

Πώς έμαθε ο Πάνος Ρούτσι για τη σύγκρουση των τρένων στα Τέμπη - Για αδιαφορία κατηγορεί την κυβέρνηση

Ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις, Πάνος Ρούτσι μίλησε, ανάμεσα σε άλλα, για την απεργία πείνας που έκανε και για τη στήριξη που δέχθηκε από τον κόσμο

Σύνταξη
Κικίλιας: «Να ξυπνήσει η Ευρώπη, να ξανασχεδιαστούν πολιτικές» για τον πρωτογενή τομέα
«Απαιτείται θεσμικός διάλογος» 07.12.25

«Να ξυπνήσει η Ευρώπη, να ξανασχεδιαστούν πολιτικές» - Κικίλιας για τις προκλήσεις στον πρωτογενή τομέα

Εν μέσω αγροτικών κινητοποιήσεων, ο Βασίλης Κικίλιας ασκεί κριτική στην ΕΕ για «λανθασμένες» πολιτικές - «Να ξανααγκαλιαστεί η ύπαιθρος που εγκαταλείπεται συστηματικά, όχι μόνο στην Ελλάδα» τονίζει

Σύνταξη
Ολυμπιακός: «Τρέλα» με Ελ Κααμπί στο αεροδρόμιο – Υπέγραψε memorabilia από τον τελικό του Conference League (vids)
Champions League 07.12.25

«Τρέλα» με Ελ Κααμπί στο αεροδρόμιο: Υπέγραψε memorabilia από τον τελικό του Conference League (vids)

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε για το κρίσιμο ματς με την Καϊράτ και στο αεροδρόμιο έγινε χαμός για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί – Η τρομερή στιγμή με την υπογραφή memorabilia από τον θρυλικό τελικό του Conference League

Σύνταξη
Αγρότες: Μπλόκα παντού από τον Βορρά μέχρι τον Νότο – Πάνε στο λιμάνι του Βόλου οι Θεσσαλοί, τι αποφάσισαν
Live χάρτης 07.12.25 Upd: 13:42

Αγρότες: Μπλόκα παντού από τον Βορρά μέχρι τον Νότο – Πάνε στο λιμάνι του Βόλου οι Θεσσαλοί, τι αποφάσισαν

Οι αγρότες, που απαντούν στον εμπαιγμό και τις απειλές της κυβέρνησης, στήνοντας νέα μπλόκα και ισχυροποιώντας αυτά που υπάρχουν - Οι Θεσσαλοί αποφάσισαν μεταξύ άλλων και τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου

Σύνταξη
Όσμπορν για Γλυπτά: «Το πιο δυσεπίλυτο πρόβλημα των τελευταίων 200 ετών απαιτεί ανοιχτό μυαλό»
Βρετανικό Μουσείο 07.12.25

«Το πιο δυσεπίλυτο πρόβλημα των τελευταίων 200 ετών απαιτεί ανοιχτό μυαλό» - Όσμπορν για Γλυπτά

Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου δηλώνει συγκρατημένα αισιόδοξος όσον αφορά στα Γλυπτά του Παρθενώνα - Γιατί αποφεύγει να μιλάει για «επιστροφή» και επιμένει στις «αμοιβαία επωφελείς ανταλλαγές»

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ
Stoiximan GBL 07.12.25

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΑΕΚ για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός μάλλον θεωρεί τους αγρότες και συνολικά τους Έλληνες πολίτες λωτοφάγους
ΠΑΣΟΚ 07.12.25

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός μάλλον θεωρεί τους αγρότες και συνολικά τους Έλληνες πολίτες λωτοφάγους

«Οι έντιμοι αγρότες δικαιολογημένα φοβούνται και ζουν τα επίχειρα της πολιτικής της ΝΔ», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού

Σύνταξη
Μπενίν: Απόπειρα πραξικοπήματος – «Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», ασφαλής ο πρόεδρος, λέει η κυβέρνηση
Οι πρώτες πληροφορίες 07.12.25

Απόπειρα πραξικοπήματος στο Μπενίν - «Η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», ασφαλής ο πρόεδρος, λέει η κυβέρνηση

Ομάδα στρατιωτικών εμφανίστηκε στην κρατική τηλεόραση, λέγοντας ότι ο πρόεδρος Πατρίς Ταλόν απομακρύνεται από την εξουσία στο Μπενίν - Καθυσηχαστικές οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης

Σύνταξη
«Ο κόσμος δεν είναι χαζός» – Ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο, τους δικούς του ανθρώπους και τον κιτρινισμό
Φιλοθέη 07.12.25

«Ο κόσμος δεν είναι χαζός» – Ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο, τους δικούς του ανθρώπους και τον κιτρινισμό

«Στεναχωριέμαι περισσότερο για τους ανθρώπους τους κοντινούς μου, όχι τους μακρινούς. Οι μακρινοί δεν με ενδιαφέρουν», είπε μεταξύ άλλων ο Βασίλης Μπισμπίκης

Σύνταξη
Η διπλή ζωή της «Ketamine Queen»: Τι αποκαλύπτει το BBC για την Τζασβίν Σάνγκα και τον θάνατο του Μάθιου Πέρι
Culture Live 07.12.25

Η διπλή ζωή της «Ketamine Queen»: Τι αποκαλύπτει το BBC για την Τζασβίν Σάνγκα και τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

Νέο ντοκιμαντέρ του BBC αποκαλύπτει τη διπλή ζωή της Τζασβίν Σάνγκα, της γυναίκας που συνδέθηκε με την υπόθεση κεταμίνης και τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, μέσα από μαρτυρίες φίλων που μιλούν για πρώτη φορά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ολυμπιακός: Χωρίς εκπλήξεις στην Αστάνα – Η αποστολή για το ματς με την Καϊράτ (pic)
Champions League 07.12.25

Χωρίς εκπλήξεις στην Αστάνα - Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με την Καϊράτ (pic)

Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στην Αστάνα για το παιχνίδι της 6ης αγωνιστική της League Phase του Champions League με την Καϊράτ Αλμάτι και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή.

Σύνταξη
Κρήτη: Τι εξετάζουν οι Αρχές για την τραγωδία με τους 17 μετανάστες
Ακυβέρνητη λέμβος 07.12.25

Τι εξετάζουν οι Αρχές για την τραγωδία με τους 17 μετανάστες στην Κρήτη

Η λέμβος έπλεε ακυβέρνητη νότια της Ιεράπετρας στην Κρήτη - Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι οι μετανάστες είχαν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον μία ημέρα νωρίτερα, από κακουχίες και ασιτία

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Μαστίγιο και καρότο στους αγρότες – «Ακραίες μορφές διαμαρτυρίας» τα μπλόκα, χρήματα με το σταγονόμετρο
Κυριακάτικη ανάρτηση 07.12.25

Μαστίγιο και καρότο στους αγρότες από Μητσοτάκη - «Ακραίες μορφές διαμαρτυρίας» τα μπλόκα, χρήματα με το σταγονόμετρο

Θορυβημένος από τις κλιμακούμενες κινητοποιήσεις των αγροτών ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να κατευνάσει τις αντιδράσεις αναφέροντας ότι ομαλοποιούνται οι πληρωμές. Καλεί ξανά σε διάλογο, με τους δικούς του όρους και σπεύδει να χαρακτηρίσει «ακραίες μορφές διαμαρτυρίας» τα μπλόκα, επενδύοντας στον κοινωνικό αυτοματισμό

Σύνταξη
Πορτρέτο του θρυλικού Μοχάμεντ Άλι πωλήθηκε για 18 εκατομμύρια δολάρια – Η ιστορία (και η σημασία) του
Culture Live 07.12.25

Πορτρέτο του θρυλικού Μοχάμεντ Άλι πωλήθηκε για 18 εκατομμύρια δολάρια – Η ιστορία (και η σημασία) του

Ο πίνακας του Μοχάμεντ Άλι δια χειρός Άντι Γουόρχολ κρεμόταν μόλις μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά από το μέρος όπου ο πυγμάχος έδωσε έναν από τους πιο διάσημους αγώνες στην ιστορία του αθλητισμού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο