Οφειλές και επιδόματα: Όλα σε μια πλατφόρμα

Μέσα από μια πλατφόρμα επιχειρήσεις και πολίτες θα μπορούν να έχουν εικόνα για τις οφειλές τους με το δημόσιο καθώς και τα επιδόματα που εισπράττουν.

Έτσι, στα μέσα του έτους, πιθανόν το καλοκαίρι, θα ξεκινήσει η λειτουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Πληρωμών.

Το έργο που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης έχει συνολικό προϋπολογισμό 12,4 εκατ. ευρώ με ορίζοντα ολοκλήρωσης το Μάιο.

Οι οφειλές και τα επιδόματα

Μέσω του ψηφιακού κόμβου κάθε πολίτης ή επιχείρηση θα έχει πλήρη εικόνα των οφειλών, των επιδομάτων που λαμβάνει ή μπορεί να λάβει αλλά και των πληρωμών προς το Δημόσιο.

Ένας πολίτης με εκκρεμείς φορολογικές υποχρεώσεις θα μπορεί μέσω της πλατφόρμας να βλέπει ακριβώς το ποσό που οφείλει, να επιλέγει τρόπο πληρωμής και να το εξοφλεί άμεσα αποφεύγοντας καθυστερήσεις και πρόστιμα.

Επίσης, ένας δικαιούχος επιδόματος ανεργίας δεν θα χρειάζεται να επισκέπτεται διάφορες υπηρεσίες ή ιστοσελίδες για να ενημερωθεί για το ποσό και τις ημερομηνίες καταβολής, αφού όλες αυτές οι πληροφορίες θα είναι συγκεντρωμένες στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη Πληρωμών.

Μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Πληρωμών, οι πολίτες θα μπορούν να ενημερωθούν για:

• τις οικονομικές εκκρεμότητες που έχουν προς Δήμους, ασφαλιστικούς φορείς, Κτηματολόγιο, ΑΑΔΕ κλπ. Δηλαδή όλες οι οφειλές τους θα εμφανίζονται στη συγκεκριμένη εφαρμογή χωρίς να χρειάζεται να ανατρέχουν στις αντίστοιχες πλατφόρμες κάθε φορέα.

• το ιστορικό πληρωμών τους, δηλαδή, ποιες υποχρεώσεις τους έχουν διευθετήσει και πότε.

• πληροφορίες που αφορούν συμψηφισμούς ή διακανονισμούς / ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής.

• τους διαθέσιμους τρόπους ενημέρωσης για τις υποχρεώσεις αυτές (sms, mobile app notification, e-mail κ.α.) και να μπορούν να τους αλλάξουν.

• την άμεση ή προγραμματισμένη πληρωμή των υποχρεώσεων τους με ευκολία και ασφάλεια. Μέσω της εφαρμογής θα μπορούν να προγραμματίζουν την πληρωμή δόσεων από ρυθμίσεις.

Η νέα πύλη δεν αφορά μόνο υποχρεώσεις, αλλά και παροχές καθώς κάθε πολίτης θα μπορεί να δει ποια επιδόματα δικαιούται και να ενημερωθεί για τα ποσά που του αναλογούν, όπως οικογενειακά επιδόματα, επιδόματα ανεργίας, αναπηρίας, στέγασης, φοιτητικά και κοινωνικά επιδόματα.

Πηγή: ΟΤ