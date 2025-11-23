Οφειλές: Πώς γίνεται η επίλυση φορολογικών διαφορών εξωδικαστικά

Δεύτερη ευκαιρία για την οριστική επίλυση των φορολογικών διαφορών με την εφορία έχουν οι φορολογούμενοι, μετά την παράταση που δόθηκε για τη λειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο σχετικό νομοσχέδιο, το οποίο έχει τεθεί για δημόσια διαβούλευση μέχρι την 1η Δεκεμβρίου, έως τον προσεχή Ιανουάριο μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με «κούρεμα» έως 75% σε πρόσθετους φόρους, τόκους και προσαυξήσεις και να τις εξοφλήσουν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο σχετικό νομοσχέδιο περιγράφονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας μέσω της ειδικής επιτροπής. Πρώτα από όλα τα στάδια εξέτασης, οι υποχρεώσεις του φορολογουμένου και τα έννομα αποτελέσματα της αποδοχής ή της απόρριψης της πρότασης συμβιβασμού. Από εκεί και πέρα, η επιτροπή εξετάζει αιτήματα και ενστάσεις για πράξεις επιβολής πρόσθετου φόρου, προστίμων, τόκων και προσαυξήσεων, στηριζόμενη στη νομολογία και την πάγια πρακτική της φορολογικής διοίκησης.

Η διαδικασία και οι…εξηγήσεις του φορολογούμενου

Η διαδικασία ξεκινά με την εξέταση των ισχυρισμών του φορολογούμενου. Η επιτροπή μπορεί να προτείνει πλήρη, μερική ή μη αποδοχή του αιτήματος και καταρτίζει συγκεκριμένη πρόταση, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά όλα τα ποσά, όπως ο κύριος φόρος, πρόσθετοι φόροι, τόκοι, προσαυξήσεις και πρόστιμα. Η πρόταση συνοδεύεται από αιτιολογία και κοινοποιείται στον φορολογούμενο, ο οποίος έχει πέντε εργάσιμες ημέρες για να την αποδεχτεί.

Σε περίπτωση που γίνει αποδεκτή, τότε υπογράφεται το σχετικό έγγραφο και ο φορολογούμενος επιλέγει τον αριθμό των δόσεων. Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό εξώδικης επίλυσης, το οποίο αναρτάται στον ιστότοπο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Ακολούθως η αρχική οφειλή διαγράφεται και βεβαιώνεται η νέα.

Η καταβολή χρημάτων και οι δόσεις

Για να γίνει αμετάκλητη η επίλυση, απαιτείται εντός δέκα εργάσιμων ημερών η καταβολή τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου ή του 25% του αυτοτελούς προστίμου. Στα ήδη πληρωμένα ποσά γίνεται συμψηφισμός. Τώρα, σε περίπτωση που δεν τηρηθεί κάποιος όρος ή αν καθυστερήσουν δύο συνεχόμενες ή οι δύο τελευταίες δόσεις, τότε ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά και η αρχική οφειλή επανέρχεται.

Αν, για παράδειγμα, ο κύριος φόρος μετά τον συμβιβασμό είναι 6.000 ευρώ, πρέπει να καταβληθούν τουλάχιστον 1.800 ευρώ. Αν πρόκειται για αυτοτελές πρόστιμο 4.000 ευρώ, το ελάχιστο ποσό είναι 1.000 ευρώ. Όσα έχουν ήδη καταβληθεί υπολογίζονται σε αυτό το ποσοστό.

Το ποσό μπορεί να εξοφληθεί σε έως 24 δόσεις, με τις εκπτώσεις να διαμορφώνονται ως εξής:

• 75% για εξόφληση σε 1 δόση,

• 65% για 2–4 δόσεις,

• 55% για 5–8 δόσεις,

• 50% για 9–12 δόσεις,

• 45% για 13–16 δόσεις,

• 40% για 17–20 δόσεις και

• 35% για 21–24 δόσεις

Από εκεί και πέρα, εάν ο φορολογούμενος δεν αποδεχθεί την πρόταση της Επιτροπής, συντάσσεται πρακτικό ματαίωσης και η ανασταλείσα δίκη συνεχίζεται με αίτημα ενός από τους διαδίκους. Αν δεν ζητηθεί συνέχιση εντός 60 ημερών, η δίκη καταργείται.

